31 января — Ведьмин день. День силы. Нечистой силы!

31 января — необычные сутки. Начнём с того, что сегодня — День силы. Нечистой силы! Седьмой из семи январских самых мощных энергетически насыщенных дней. Что это значит? Есть шанс получить как благословение, так и проклятие, которые определят вашу жизнь на долгое время. Чтобы не нарваться на крупные неприятности — следите за мыслями. Всё, что в вашей голове происходит сегодня, может буквально «отпечататься» в реальности. Знающие рекомендуют нынче вовсе не очень-то задумываться о будущем, чтобы не формировать далеко идущие события. Советуют пребывать исключительно в настоящем.

31 января также называют Ведьминым днём. Вступают маги и колдуны в силу, подпитываясь мощной энергией буквально таки разлитой в воздухе. Разгул устраивают. Как? В работе. Любые магические ритуалы нынче удаются прекрасно как никогда. Так что людям энергетически слабым да впечатлительным сегодня стоит быть максимально внимательными. Не ровен час прицепится какая-нибудь сущность — с «шутками-прибаутками» её справиться будет непросто.

Поговаривают также, что в ночь с 31 января на 1 февраля представители Тонкого мира устраивают шабаш, с которого начинается дивный праздник под названием Имболк — зима идёт на спад, уступая место ранней весне. Природа готовится к возрождению! С чем вас и поздравляем!

День святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, родился примерно в 297 году в Александрии, в добродетельной христианской семье. С детства он так полюбил церковное богослужение, что устраивал со своими сверстниками игру в священников, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу. Когда к мальчикам присоединялись дети из языческих семей, святой Афанасий рассказывал им о Христе Спасителе, а затем, в случае их согласия, совершал на берегу моря обряд крещения.

Когда святому Афанасию исполнился 21 год, святитель Александр рукоположил его в сан диакона Александрийской Церкви. После смерти святителя Александра диакон Афанасий был избран его преемником — первосвятителем Александрийской Церкви. В 326 году он был рукоположен во епископа Александрийского.

Возглавив Александрийскую Церковь, святитель Афанасий продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились осуждения святителя. В 336 году он был отправлен в изгнание в Трир. После смерти императора Константина святитель Афанасий возвратился из ссылки.

Несмотря на многолетние (в общей сложности более 20 лет) гонения и преследования еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту Православия и неустанно обличать ариан, против которых написал много посланий и богословских трактатов. Первосвятитель управлял Александрийской Церковью вплоть до своей блаженной кончины в 373 году.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский

Был родом из знатной семьи, в которой почиталось христианство. Впоследствии Кирилл стал одним из выдающихся борцов за православие и великих учителей Церкви. Помимо изучения Священного писания, он изучал многие светские науки, в числе которых была и философия.

Святой Кирилл был единодушно избран на патриарший престол Александрийской церкви после смерти Патриарха Феофила. Святитель Кирилл сразу же возглавил борьбу с яростными еретиками, распространившимися в Александрии. Но видя, что уговоры и увещевания не приносят результата, приложил все усилия, чтобы еретики были изгнаны из Александрии.

Свой жизненный путь святитель Кирилл закончил в 444 году, в общей сложности он управлял Александрийской церковью в течении 32 лет. Перу архиепископа Кирилла принадлежит немало творений, основными из которых являются толкования Евангелия от Луки, Евангелия от Иоанна, Послания апостола Павла.

Совместное празднование святителям Афанасию и Кириллу Александрийским установлено за их многолетние великие труды и подвиги, понесенные в защиту догматов Вселенской церкви против ересей.

Обряды и ритуалы на 31 января

В последние дни января ведьмы собирались на Лысой Горе на знатный шабаш, веселись там до одури, а потом летели по своим селениям творить зло и каверзы. Улетали они как правило на юго-восток, а возвращались с западной стороны. Поэтому в желании защитить свои жилища от вредных действий ведьм крестьяне обходили каждый свою избу и дворовые угодья с самой западной точки по часовой стрелке, били стены кнутами, а по дверям колотили оглоблями.

Но настоящую защиту для каждого дома могли сделать только знахари, которые втайне от хозяев приходили в каждую избу и заговаривали печные дымоходы и трубы, рассыпая золу с семи печей по загнетку и забивая осиновые колышки под князек. Также они обходили всю ограду с защитными заговорами, начиная с западной стороны по часовой стрелке.

Ведьма не могла проникнуть в заговоренный и защищенный дом и сотворить зло. Согласно поверью, ведьма обязательно, если наступит на золу, зацепится за колышек или влетит в заговоренную трубу, обязательно разобьет себе голову (народ узнавал таким образом, что в их деревне есть какая-то ведьма, по разбитой голове или ранам на теле – если это ранее тщательно скрывалось) или что-то другое себе повредит.

В народе считали — Афанасий Ломонос, приходя 31 января, приносил с собой и холод

«На Ломоноса нос легко отморозить», «Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос». Начинались так называемые Афанасьевские морозы. Но они, говорили на Руси, были не так страшны, как Тимофеевские — февральские. И сегодня наши предки с особым трепетом относились к погодным приметам, стараясь понять, чего же ждать от природы.

Метель в этот день — весна будет поздней.

На Афанасия оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим.

На Афанасия закат чистый и ударил мороз – морозная погода ещё продержится.

Если в полдень выглянуло солнце – быть ранней весне.

Вьюга – весна будет поздней.

Закат на ясном небе – будут сильные и длительные морозы.

Если вокруг месяца и солнца 31 января – круг, будет еще большее похолодание.

Луна с «сережками» — жди бурана.

Если последний день января будет холодным — следующая зима будет такой же.

Именины сегодня отмечают: Александр, Владимир, Афанасий, Дмитрий, Евгений, Иларион, Кирилл, Максим, Ксения, Мария, Николай, Михаил, Сергей, Иван.

А ещё сегодня — Международный день ювелира и День рождения русской водки!

Первый праздник был установлен в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Второе же событие «родилось» 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Приметы на 31 января



Вороны 31 января кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.

Если человек родился 31 января, чтобы защитить себя от злых сил, он должен носить талисман с аквамарином и гранатом.

В старину 31 января ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в самое ближайшее время.

Вороны кружат стаями – жди сильных морозов.

А ещё 31 января празднуют…

Национальный день горячего шоколада (National Hot Chocolate Day) — США

Национальный день наоборот (National Backward Day) — США

Тайпусам (Праздник боли) — Индия, Малайзия, Маврикий

День беспризорных детей (Street Children`s Day) — Австрия

День независимости — Науру

Праздник коктейля «Бренди Александр» (National Brandy Alexander Day) — США

Афанасьев день

Праздник рисования солнца на снегу

День вдохновения сердца искусством (Inspire Your Heart With Art Day)

День святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских