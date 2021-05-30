31 мая – день Федота-Овсянника. Герой дня — дуб

31 мая — в день Федота-Овсянника завершали высаживать огурцы. Зацветал красный клевер. Устанавливалась теплая, летняя погода. Наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.
Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: «Придет Федот – последний дуб лист развернет». Предки наши славяне считали это дерево символом могущества, чистоты, славы и веры. Полагали, что на нём растут молодильные яблоки, обещающие бессмертие. Несколько позднее дуб стал символом громовержца Перуна, и под его кроной могли установить языческий храм, куда приносили жертвы. При этом большим грехом было рубить дуб. Потому, его валили в строго определенное время, объединившись всем селом, для того чтобы разделить тяжесть греха.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же 31 мая чтит память Семи дев-мучениц
Святой мученик Феодот и святые мученицы семь дев – Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия – жили во 2-й половине III века в городе Анкире, Галатийской области, и мученически скончались за Христа в начале IV века.
Святой Феодот был «корчемником», имел свою гостиницу, был женат. Уже тогда он достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, покорял плоть духу, упражняясь в посте и молитве. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников – к раскаянию и исправлению. Святой Феодот восприял от Господа дар исцелений и врачевал больных возложением на них рук.
В суровые дни святой Феодот в своей гостинице давал приют христианам, оставшимся без крова, питал их, скрывал подвергавшихся преследованию, из своих запасов давал в разоренные церкви все необходимое для совершения Божественной литургии. Он бесстрашно проникал в тюрьмы, оказывая помощь невинно осужденным, убеждая быть до конца верными Христу Спасителю. Феодот не страшился погребать останки святых мучеников, тайно унося их или выкупая за деньги у воинов.
Когда в Анкире христианские церкви были разорены и закрыты, Божественную литургию стали совершать в его гостинице. Сознавая, что ему тоже предстоит мученический подвиг, святой Феодот в беседе со священником Фронтоном предсказал, что ему в скором времени доставят мученические мощи на место, выбранное ими обоими. В подтверждение этих слов святой Феодот отдал свой перстень священнику.
31 мая — последний день календарной весны
Его связывали с дубом, деревом служившим символом силы, могущества, славы и крепкой веры. У славян дуб уподоблялся человеку, верили, что именно на нем (а вовсе не на яблоне) растут молодильные яблочки, сулящие бессмертие.
Позже дуб стал символом бога Перуна — славянского громовержца. Под кронами этого дерева наши предки устраивали языческие храмы – капища – и приносили богам жертвы.
С давних пор из дубового дерева строили церкви, но рубить дуб считалось большим грехом. А поэтому могучее дерево валили в определенное время и, объединив усилия, дабы разделить тяжесть греха на всех. Все это сопровождалось очистительными обрядами.
Погодные приметы на 31 мая
- Листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю.
- Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – тёплые дни установились окончательно.
- Дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым.
- Сполохи играют – к смене погоды.
- Солнце 31 мая опускается в дымку? Будет дождь. Облачно – к ненастной погоде.
- Туча дождевая шумит – к граду и ветру.
- К вечеру кучевые облака не прошли – погода испортится.
- Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.
А ещё 31 празднуют…
- День сварщика
- Всемирный день блондинок (World Blondes Day)
- День дырок от бублика
- Всемирный день без табака (World No Tobacco Day)
- День российской адвокатуры
- 31 мая – День рождения велосипедного спорта
- День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов
- Всемирный день борьбы с неравенством
- День работника культуры в Республике Карелия
- 31 мая – Всемирный день медитации (World Meditation Day)
- День миндального печенья (National Macaroon Day) — США
- Фестиваль розы — Болгария
- День защиты слуха (Save Your Hearing Day) — США
- 31 мая – День вооружённых сил — Бруней
- День памяти жертв политических репрессий и голода — Казахстан
- День республики — ЮАР
- 31 мая – Федот Овсяник
Именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семёна, Михаила, Ираклия, Давида
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