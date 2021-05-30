31 мая – день Федота-Овсянника. Герой дня — дуб

31 мая — в день Федота-Овсянника завершали высаживать огурцы. Зацветал красный клевер. Устанавливалась теплая, летняя погода. Наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: «Придет Федот – последний дуб лист развернет». Предки наши славяне считали это дерево символом могущества, чистоты, славы и веры. Полагали, что на нём растут молодильные яблоки, обещающие бессмертие. Несколько позднее дуб стал символом громовержца Перуна, и под его кроной могли установить языческий храм, куда приносили жертвы. При этом большим грехом было рубить дуб. Потому, его валили в строго определенное время, объединившись всем селом, для того чтобы разделить тяжесть греха.

Церковь же 31 мая чтит память Семи дев-мучениц

Свя­той му­че­ник Фе­о­дот и свя­тые му­че­ни­цы семь дев – Те­ку­са, Фа­и­на, Клав­дия, Мат­ро­на, Иулия, Алек­сандра и Ев­фра­сия – жи­ли во 2-й по­ло­вине III ве­ка в го­ро­де Ан­ки­ре, Га­ла­тий­ской об­ла­сти, и му­че­ни­че­ски скон­ча­лись за Хри­ста в на­ча­ле IV ве­ка.

Свя­той Фе­о­дот был «кор­чем­ни­ком», имел свою го­сти­ни­цу, был же­нат. Уже то­гда он до­стиг вы­со­ко­го ду­хов­но­го со­вер­шен­ства: со­блю­дал чи­сто­ту и це­ло­муд­рие, вос­пи­ты­вал в се­бе воз­дер­жа­ние, по­ко­рял плоть ду­ху, упраж­ня­ясь в по­сте и мо­лит­ве. Сво­и­ми бе­се­да­ми он при­во­дил иуде­ев и языч­ни­ков к хри­сти­ан­ской ве­ре, а греш­ни­ков – к рас­ка­я­нию и ис­прав­ле­нию. Свя­той Фе­о­дот вос­при­ял от Гос­по­да дар ис­це­ле­ний и вра­че­вал боль­ных воз­ло­же­ни­ем на них рук.

В су­ро­вые дни свя­той Фе­о­дот в сво­ей го­сти­ни­це да­вал при­ют хри­сти­а­нам, остав­шим­ся без кро­ва, пи­тал их, скры­вал под­вер­гав­ших­ся пре­сле­до­ва­нию, из сво­их за­па­сов да­вал в ра­зо­рен­ные церк­ви все необ­хо­ди­мое для со­вер­ше­ния Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии. Он бес­страш­но про­ни­кал в тюрь­мы, ока­зы­вая по­мощь невин­но осуж­ден­ным, убеж­дая быть до кон­ца вер­ны­ми Хри­сту Спа­си­те­лю. Фе­о­дот не стра­шил­ся по­гре­бать остан­ки свя­тых му­че­ни­ков, тай­но уно­ся их или вы­ку­пая за день­ги у во­и­нов.

Ко­гда в Ан­ки­ре хри­сти­ан­ские церк­ви бы­ли ра­зо­ре­ны и за­кры­ты, Бо­же­ствен­ную ли­тур­гию ста­ли со­вер­шать в его го­сти­ни­це. Со­зна­вая, что ему то­же пред­сто­ит му­че­ни­че­ский по­двиг, свя­той Фе­о­дот в бе­се­де со свя­щен­ни­ком Фрон­то­ном пред­ска­зал, что ему в ско­ром вре­ме­ни до­ста­вят му­че­ни­че­ские мо­щи на ме­сто, вы­бран­ное ими обо­и­ми. В под­твер­жде­ние этих слов свя­той Фе­о­дот от­дал свой пер­стень свя­щен­ни­ку.

31 мая — последний день календарной весны

Его связывали с дубом, деревом служившим символом силы, могущества, славы и крепкой веры. У славян дуб уподоблялся человеку, верили, что именно на нем (а вовсе не на яблоне) растут молодильные яблочки, сулящие бессмертие.

Позже дуб стал символом бога Перуна — славянского громовержца. Под кронами этого дерева наши предки устраивали языческие храмы – капища – и приносили богам жертвы.

С давних пор из дубового дерева строили церкви, но рубить дуб считалось большим грехом. А поэтому могучее дерево валили в определенное время и, объединив усилия, дабы разделить тяжесть греха на всех. Все это сопровождалось очистительными обрядами.

Под дубами проводились брачные церемонии: молодые отправлялись к дубу, взявшись за руки, они должны были три раза обойти дерево, тогда их союз считался священным, скрепленным на всю жизнь.

Погодные приметы на 31 мая

Листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю.

Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – тёплые дни установились окончательно.

Дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым.

Сполохи играют – к смене погоды.

Солнце 31 мая опускается в дымку? Будет дождь. Облачно – к ненастной погоде.

Туча дождевая шумит – к граду и ветру.

К вечеру кучевые облака не прошли – погода испортится.

Во время заката солнце стало бледным – будет дождь. Именины сегодня отмечают: Федор, Богдан, Федот, Василий, Павел, Юлиан, Лев, Михаил, Клавдия, Кристина. А ещё 31 празднуют… День сварщика

Всемирный день блондинок (World Blondes Day)

День дырок от бублика

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day)

День российской адвокатуры

31 мая – День рождения велосипедного спорта

День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов

Всемирный день борьбы с неравенством

День работника культуры в Республике Карелия

31 мая – Всемирный день медитации (World Meditation Day)

День миндального печенья (National Macaroon Day) — США

Фестиваль розы — Болгария

День защиты слуха (Save Your Hearing Day) — США

31 мая – День вооружённых сил — Бруней

День памяти жертв политических репрессий и голода — Казахстан

День республики — ЮАР

31 мая – Федот Овсяник Именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семёна, Михаила, Ираклия, Давида О праздниках больше — здесь .