31 марта - Иоанн Лествичник. Домовой, говорят, проказничает...

31 марта верующие добрым словом поминают Иоанна Лествичника. Христианского богослова, византийского философа, игумена Синайского монастыря. Чтят преподобного, в частности, за его известный труд — книгу «Лествица» — по сути, руководство к нравственному самосовершенствованию.



Также в этот день церковь почитает память святых Кирилла, Евкарпа и Трофима.

В народе же 31 марта именовали «Кирилл — дери полоз». Считали, что санный путь окончательно сходит на нет и можно содрать все полозья. Начинали готовиться к посевным работам.

Также, по поверьям, нынче вовсю проказничает Домовой. Причём утихомирить его практически невозможно. Что же делать, если вдруг полетят на пол плошки-ложки-поварёшки, а кот весь день просидит в ужасе в углу? Понять и простить. И Домовой ведь имеет право на скверное настроение. А оно у него сегодня именно такое — не с той ноги встал… в общем…

Что касается погоды, то:

Если скворцы пропали – погода скоро испортится.

Орешник покрылся сережками – земля больше не замерзнет.

Ранние комары – к теплым и ясным дням.

Цветет мать-и-мачеха – жди потепления.

Прилетели лебеди – к теплу.

Комары кружатся в лесу – в грядущем сезоне будет много ягод.

Именины сегодня отмечают: Акакий, Трофим, Кирилл, Анесий, Наталия, Сергей, Дмитрий, Альбина, Даниил, Анин.

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