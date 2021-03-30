31 марта — Иоанн Лествичник. Есть маленький ребёнок? Не давайте никому хлеб и соль

31 марта верующие добрым словом поминают Иоанна Лествичника. Христианского богослова, византийского философа, игумена Синайского монастыря. Чтят преподобного, в частности, за его известный труд — книгу «Лествица» — по сути, руководство к нравственному самосовершенствованию.

В народе принято считать, что 31 марта запрещено давать посторонним хлеб да соль в случае, если в семье есть малыш. По мнению наших предков, вместе с едой можно отдать другому человеку счастье маленького ребенка.

Именно в этот день крестьяне, следуя давним традициям, воздерживаются от любых покупок и приобретений. Помимо этого, считалось, что лучше не стричь ногти и волосы в этот день.

Церковь почитает память святых Кирилла, Евкарпа и Трофима

Эти святые мученики во время гонения Диоклетиана (303–305) служили телохранителями у правителя провинции Вифиния. Они проявили такую ненависть к христианам, что были выбраны, дабы преследовать и предавать самым жестоким мучениям тех, кто не желал покориться.

Однажды, находясь в пути по одному из этих поручений, они внезапно увидели огромное светоносное облако, нисходящее с неба, и услышали голос, сказавший: «Почему вы с таким рвением преследуете Моих служителей? Не обольщайтесь, ничто не может заставить подчиниться тех, кто верует в Меня, а для вас было бы лучше присоединиться к ним, если вы хотите стяжать жизнь вечную». Услышав эти слова, оба воина упали на землю, онемев от потрясения. Тогда они еще раз услышали тот же голос, который увещевал их обратиться, дабы получить прощение грехов. Они подняли глаза и увидели посреди облака сидящего мужа в белых одеяниях, а вокруг него стояли все те мученики, которых они казнили.

Проливая обильные слезы и испрашивая у Бога прощения, гонители, подобно Павлу, обратившись в христианство, прибыли в Никомидию. Они тотчас вошли в тюрьму, освободили христиан от цепей и рассказали им о божественном видении, которое было у них по пути.

Трофим и Евкарпий были наставлены христианами в вере

Затем приняли крещение и, к великому изумлению язычников, начали возглашать в городе спасительное имя Христа.

Узнав о случившемся, правитель повелел явиться тем, кого он раньше считал своими доверенными людьми. Он спросил, не потеряли ли они рассудок. Или, может быть, они стали жертвами каких-нибудь колдовских чар, что так внезапно оставили поклонение своим богам? Но доблестные воины Христовы исповедали, что есть только один Спаситель и что за имя Его они готовы претерпеть смерть.

Мученики были подвешены на дыбу, и им стали разрывать бока железными когтями. Но они в это время просили Бога удостоить их еще более жестоких мучений, дабы получить прощение всех своих грехов по отношению к христианам.

Разъяренный правитель приказал разжечь в центре города костер. Трофим и Евкарпий, при стечении всех горожан, вознесли последнюю молитву и шагнули в огонь.

Народные приметы и обычаи 31 марта

В народе же 31 марта именовали «Кирилл — дери полоз». Считали, что санный путь окончательно сходит на нет и можно содрать все полозья. Начинали готовиться к посевным работам.

Также, по поверьям, нынче вовсю проказничает Домовой. Причём утихомирить его практически невозможно. Что же делать, если вдруг полетят на пол плошки-ложки-поварёшки, а кот весь день просидит в ужасе в углу? Понять и простить. И Домовой ведь имеет право на скверное настроение. А оно у него сегодня именно такое — не с той ноги встал… в общем…

Что касается погоды, то:

Если скворцы пропали – погода скоро испортится.

Орешник покрылся сережками – земля больше не замерзнет.

Ранние комары – к теплым и ясным дням.

Цветет мать-и-мачеха – жди потепления.

Прилетели лебеди – к теплу.

Комары кружатся в лесу – в грядущем сезоне будет много ягод.

Именины сегодня отмечают: Акакий, Трофим, Кирилл, Анесий, Наталия, Сергей, Дмитрий, Альбина, Даниил, Анин.

А ещё 31 марта празднуют…

День апельсинов и лимонов (National Oranges and Lemons Day) — США

День матери — Гибралтар

31 марта — День моллюсков в ракушке (National Clam on the Half Shell Day) — США

День матери (Mothering Sunday) — Великобритания, Ирландия

День геноцида азербайджанцев

31 марта — День свободы — Мальта

День рождения короля Нанклао — Таиланд

День Цезаря Чавеса — США

31 марта — День работников химической промышленности — Туркменистан

День культуры и традиций — Микронезия

День передачи (Transfer Day) — Виргинские Острова

Именины у Кирилла, Трофима, Евкарпия, Натальи, Дмитрия

Кирилл — Дери полоз

Праздник разноцветных глаз

Бубуйный день

День Эйфелевой башни (Eiffel Tower Day)

Праздник Огня воинов

День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Неделя Крестопоклонная

International Transgender Day of Visibility

День резервного копирования (Всемирный день бэкапа — World Backup Day)

День финансиста Краснодарского края О праздниках больше — здесь .