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31 октября – день святого Луки. Любовь да совет в семье
фото: Markus Spiske (pexels.com)

31 октября – день святого Луки. Любовь да совет в семье

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:07 30.10.2021

31 октября – Кроме того, эти сутки именовали — Лука, День Луки, Луков день, Лука голодный. О чём просили Святого апостола Луку — о любви да совете в семье, об исцелении заболеваний глаз, а также о процветании сельскохозяйственных посевов. Он был живописцем и наставником художников, а также врачом.

В этот день по традиции в городах и селах проходили «Луковые базары». И хотя продажа лука не была прибыльной, спрос был, а потому было и предложение.

Также в этот день начиналась осенняя путина – выход в море ради улова. К святому обращались с молитвой об удаче и благоприятном возвращении.

К слову, долгое время наши предки считали, что души покойников иногда переселяются в рыб.  Раньше ловили не только сетями, но и способом, получившим название «лучение». Это был ночной осенний вариант ловли: на носу лодки ставили козу (специальную жаровню-треножник), в которой поджигали пук лучин. Рыба, которая спускалась на глубину с наступлением сумерек, поднималась на свет разведенного огонька, и тогда рыбаки убивали ее гарпуном.

Церковь чтит память Святого Луки

31 октябряЧто же касается святого Луки с точки зрения церкви. Его считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях.

Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.

Приметы дня 31 октября

  •  Если рога месяца направлены на север – будет сухо, а снежок быстро ляжет, если к югу – до самого ноября продержится слякоть.
  •  Когда облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, а с юга на север – ненастной.
  •  Если луна бледная и мутная – будет снег и дождь, возможно, даже морозы.
Именины сегодня отмечают: Юлиан, Елизавета, Леонтий, Андрей, Иосиф, Давид, Николай, Гавриил, Иван, Сергей.

А ещё 31 октября празднуют…

  • 31 октября – Хэллоуин (Halloween)
  • Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)
  • День красной рябины и прилетевших синиц
  • День памяти святого апостола и евангелиста Луки
  • 31 октября – Праздник семи миллиардов (Day of Seven Billion)
  • Всемирный день экономии (World Savings Day)
  • День тёмной материи (Dark Matter Day)
  • День работников СИЗО и тюрем ФСИН РФ
  • Всемирный день городов (World Cities Day)
  • 31 октября – День сурдопереводчика
  • Международный день хоккейного вратаря
  • День магии (National Magic Day) — США
  • Праздник книг для удовольствия (Books for Treats Day) — США
  • 31 октября – День дверного звонка (National Doorbell Day) — США
  • День яблока в карамельной глазури (National Caramel Apple Day) — США
  • Праздник повышения вашей психической энергии (National Increase Your Psychic Powers Day) — США
  • День Саси-Перере — Бразилия
  • 31 октября – Праздник реформации (Reformationstag) — Германия
  • День мучеников — Буркина-Фасо
  • Национальный день единства (Rashtriya Ekta Diwas) — Индия
  • Праздник окончания уборки урожая (Самайн) — Ирландия
  • 31 октября – День основателей движения девочек-скаутов (Girl Scouts Founders Day) — США
  • День ЮНИСЕФ (National UNICEF Day) — США, Канада
  • Праздник креольской музыки — Перу
  • День штата Невада (Nevada Day) — США
  • 31 октября – День рождения короля-отца — Камбоджа
  • Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана, Сергея
  • Лука Голодный

О праздниках больше — здесь.

31 октября – день святого Луки. Любовь да совет в семье

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