31 октября – день святого Луки. Любовь да совет в семье

31 октября – Кроме того, эти сутки именовали — Лука, День Луки, Луков день, Лука голодный. О чём просили Святого апостола Луку — о любви да совете в семье, об исцелении заболеваний глаз, а также о процветании сельскохозяйственных посевов. Он был живописцем и наставником художников, а также врачом.
В этот день по традиции в городах и селах проходили «Луковые базары». И хотя продажа лука не была прибыльной, спрос был, а потому было и предложение.
Церковь чтит память Святого Луки
Что же касается святого Луки с точки зрения церкви. Его считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях.
Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.
Приметы дня 31 октября
- Если рога месяца направлены на север – будет сухо, а снежок быстро ляжет, если к югу – до самого ноября продержится слякоть.
- Когда облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, а с юга на север – ненастной.
- Если луна бледная и мутная – будет снег и дождь, возможно, даже морозы.
А ещё 31 октября празднуют…
- 31 октября – Хэллоуин (Halloween)
- Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)
- День красной рябины и прилетевших синиц
- День памяти святого апостола и евангелиста Луки
- 31 октября – Праздник семи миллиардов (Day of Seven Billion)
- Всемирный день экономии (World Savings Day)
- День тёмной материи (Dark Matter Day)
- День работников СИЗО и тюрем ФСИН РФ
- Всемирный день городов (World Cities Day)
- 31 октября – День сурдопереводчика
- Международный день хоккейного вратаря
- День магии (National Magic Day) — США
- Праздник книг для удовольствия (Books for Treats Day) — США
- 31 октября – День дверного звонка (National Doorbell Day) — США
- День яблока в карамельной глазури (National Caramel Apple Day) — США
- Праздник повышения вашей психической энергии (National Increase Your Psychic Powers Day) — США
- День Саси-Перере — Бразилия
- 31 октября – Праздник реформации (Reformationstag) — Германия
- День мучеников — Буркина-Фасо
- Национальный день единства (Rashtriya Ekta Diwas) — Индия
- Праздник окончания уборки урожая (Самайн) — Ирландия
- 31 октября – День основателей движения девочек-скаутов (Girl Scouts Founders Day) — США
- День ЮНИСЕФ (National UNICEF Day) — США, Канада
- Праздник креольской музыки — Перу
- День штата Невада (Nevada Day) — США
- 31 октября – День рождения короля-отца — Камбоджа
- Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана, Сергея
- Лука Голодный
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