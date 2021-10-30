31 октября – день святого Луки. Любовь да совет в семье

31 октября – Кроме того, эти сутки именовали — Лука, День Луки, Луков день, Лука голодный. О чём просили Святого апостола Луку — о любви да совете в семье, об исцелении заболеваний глаз, а также о процветании сельскохозяйственных посевов. Он был живописцем и наставником художников, а также врачом.

В этот день по традиции в городах и селах проходили «Луковые базары». И хотя продажа лука не была прибыльной, спрос был, а потому было и предложение.

Также в этот день начиналась осенняя путина – выход в море ради улова. К святому обращались с молитвой об удаче и благоприятном возвращении.

К слову, долгое время наши предки считали, что души покойников иногда переселяются в рыб. Раньше ловили не только сетями, но и способом, получившим название «лучение». Это был ночной осенний вариант ловли: на носу лодки ставили козу (специальную жаровню-треножник), в которой поджигали пук лучин. Рыба, которая спускалась на глубину с наступлением сумерек, поднималась на свет разведенного огонька, и тогда рыбаки убивали ее гарпуном.

Церковь чтит память Святого Луки

Что же касается святого Луки с точки зрения церкви. Его считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях.

Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.

Приметы дня 31 октября

Если рога месяца направлены на север – будет сухо, а снежок быстро ляжет, если к югу – до самого ноября продержится слякоть.

Когда облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, а с юга на север – ненастной.

Если луна бледная и мутная – будет снег и дождь, возможно, даже морозы.

Именины сегодня отмечают: Юлиан, Елизавета, Леонтий, Андрей, Иосиф, Давид, Николай, Гавриил, Иван, Сергей.

А ещё 31 октября празднуют… 31 октября – Хэллоуин (Halloween)

Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)

День красной рябины и прилетевших синиц

День памяти святого апостола и евангелиста Луки

31 октября – Праздник семи миллиардов (Day of Seven Billion)

Всемирный день экономии (World Savings Day)

День тёмной материи (Dark Matter Day)

День работников СИЗО и тюрем ФСИН РФ

Всемирный день городов (World Cities Day)

31 октября – День сурдопереводчика

Международный день хоккейного вратаря

День магии (National Magic Day) — США

Праздник книг для удовольствия (Books for Treats Day) — США

31 октября – День дверного звонка (National Doorbell Day) — США

День яблока в карамельной глазури (National Caramel Apple Day) — США

Праздник повышения вашей психической энергии (National Increase Your Psychic Powers Day) — США

День Саси-Перере — Бразилия

31 октября – Праздник реформации (Reformationstag) — Германия

День мучеников — Буркина-Фасо

Национальный день единства (Rashtriya Ekta Diwas) — Индия

Праздник окончания уборки урожая (Самайн) — Ирландия

31 октября – День основателей движения девочек-скаутов (Girl Scouts Founders Day) — США

День ЮНИСЕФ (National UNICEF Day) — США, Канада

Праздник креольской музыки — Перу

День штата Невада (Nevada Day) — США

31 октября – День рождения короля-отца — Камбоджа

Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана, Сергея

Лука Голодный О праздниках больше — здесь .