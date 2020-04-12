32-й случай заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму. Съездил в командировку на свою голову

Роспотребнадзор сообщает: в Крыму подтвержден еще один (третий за сутки, о первых двух — ЗДЕСЬ) новый случай коронавирусной инфекции.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что заболевший в период с 25.03.2020 по 28.03.2020 находился в командировке в Москве, обратился в медицинскую организацию с клиническими симптомами ОРВИ, при этом скрыл информацию о пребывании за пределами Крыма, — говорится в сообщении.

При ухудшении состояния мужчина был обследован на новую коронавирусную инфекцию. Увы, результат положительный. Установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников. Это 14 человек.

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и недопущения регистрации новых случаев, принято решение о помещении данных лиц в обсерватор под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование. В отношении отдаленных контактных лицах проводятся профилактические мероприятия — вручены постановления о самоизоляции в домашних условиях, установлено медицинское наблюдение, — сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, на текущий период зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, 23 из которых – завозные, 9 случаев – местные. 12 человек вылечились, 20 – в больницах.