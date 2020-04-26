34 года спустя: в Ялте почтили память погибших в аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, исполнилось 34 года с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. Традиционный митинг-реквием, посвященный этой дате, впервые прошел в Ялте, в небольшом сквере на ул. Киевской, около дома №18, где в перспективе будет установлен памятник жертвам радиационных аварий и катастроф.

В мероприятии приняли участие члены ЯОО инвалидов «Память Чернобыля», представители местных властей, общественности, благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель храма Александра Невского Адам Дмитренко.

От депутатского корпуса и от себя лично выражаю искренние слова благодарности ликвидаторам, и склоняю голову в память о всех погибших. Уже через год мы будем отмечать 35-летие трагедии Чернобыля. И я уверен, что здесь в этом небольшом сквере будет стоять памятник, — отметил глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Подвиг ликвидаторов, которые ценой своей жизни и здоровья спасли весь мир от страшной трагедии, никогда не будет забыт. В ходе митинга-реквиема настоятель храма Александра Невского Адам Дмитренко провёл молебен в память о погибших.

Члены ялтинской общественной организации «Память Чернобыля», в свою очередь, поблагодарили главу администрации города Ялта Ивана Имгрунта, заместителя начальника Департамента архитектуры и градостроительства Елену Орлинскую и руководство Никитского ботанического сада за создание композиции в сквере.

Члены Общественной организации «Память Чернобыля» неоднократно обращались с просьбой установить памятник в центре города, и вот, по инициативе и по поручению главы администрации Ивана Имгрунта, такое место найдено — небольшой сквер на улице Киевской, где мы впервые сегодня отмечаем эту скорбную дату, — в свою очередь, отметил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов и добавил, что относительно будущего памятника будет объявлен открытый конкурс.

Фото и материалы: отдел информационной политики ялтинской администрации.