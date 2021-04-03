4 апреля — Василий Солнечный. Вебмастеров поздравьте

4 апреля в народе называли днём Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. В народе считали, что именно в это время… наконец-то… наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.
Кстати, видеть на 4 апреля во сне воду чистую — к благополучию, изобилию и богатству. Мутная вода предвещает горести и печали. Вода холодная, ледяная означает здоровье, теплая — болезнь. Упасть в воду — избавиться от неприятностей, ходить по воде — знак торжества и успеха в задуманном предприятии. Собирать, черпать воду во сне — значит в скором времени приобрести что-нибудь полезное.
Нести в разбитой посуде и не расплескать — предотвратить намечаемое в вашем доме воровство, а не удержать и пролить хоть немного — к неизбежной потере. Впрочем, согласно бытующему в народе мнению, далеко не все сны сбываются. Да и потом, стоит ли в такой замечательный теплый и ясный апрельский денек о ночи думать, ведь сегодня Солнце именины отмечает.
Память мученика Василия — пресвитера в Анкире Галатийской
Он жил в IV веке. Отстаивал православие в период, когда активно распространялась арианская ересь. За что и был жестоко казнён.
Священномученик Василий был пресвитером в Анкире Галатийской. Во время широкого распространения арианской ереси он призывал свою паству твердо держаться Православия. За это святой Василий был лишен священнического сана местным арианским собором, но на Палестинском Соборе 230 епископов он был восстановлен в сане пресвитера. Святой Василий открыто продолжал свою проповедь, обличая ариан, за что стал жертвой преследований и подвергся истязаниям как человек, якобы опасный для государства.
Для отвращения святого Василия от православия к нему были приставлены два отступника – Елпидий и Пегасий. Однако святой остался непоколебим и за это снова подвергся мучениям. Когда же в город Анкиру прибыл император Юлиан Отступник (361–363), святой Василий на суде перед ним мужественно исповедал Христа, а императора обличил за отступничество. Юлиан приказал вырезать ремни из кожи со спины святого. Однако святой пресвитер Василий бестрепетно перенес эту страшную муку.
Совершив молитву, весь исколотый раскаленными прутьями, святой словно уснул сладким сном, предав душу свою в руки Божии. Священномученик Василий скончался 29 июня 362 года. Память его ради праздника святых апостолов Петра и Павла была перенесена на 22 марта.
В этот день хозяйки угощали свою семью необычным блюдом — пекли калачики, символизирующие солнце. С них 4 апреля начинали любой прием пищи. Последуйте традиции и приготовьте такие вкусняшки! Рецепт прост:
Нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара. Всё смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.
Что касается погоды и примет 4 апреля, то…
- Если на небе синие облака – к теплому дождю.
- Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – урожай, скорее всего, будет небогатым.
- Снег на муравейнике сошел с северной стороны – к теплому и долгому лету. Если же снег растаял с южной стороны муравейника – лето будет прохладным.
- Если птицы около дома вьют гнёзда, примета того, что вскоре будет еще теплее.
- Василий-солнечник капелью велик.
- Как ни горяч Василий-капельник, а кафтан скидывать рано.
- Василий-парник землю парит.
- Если на заре вокруг солнца краснеют круги — год будет урожайным.
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