4 апреля — Василий Солнечный. Вебмастеров поздравьте

4 апреля в народе называли днём Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. В народе считали, что именно в это время… наконец-то… наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.

Кстати, видеть на 4 апреля во сне воду чистую — к благополучию, изобилию и богатству. Мутная вода предвещает горести и печали. Вода холодная, ледяная означает здоровье, теплая — болезнь. Упасть в воду — избавиться от неприятностей, ходить по воде — знак торжества и успеха в задуманном предприятии. Собирать, черпать воду во сне — значит в скором времени приобрести что-нибудь полезное.

Нести в разбитой посуде и не расплескать — предотвратить намечаемое в вашем доме воровство, а не удержать и пролить хоть немного — к неизбежной потере. Впрочем, согласно бытующему в народе мнению, далеко не все сны сбываются. Да и потом, стоит ли в такой замечательный теплый и ясный апрельский денек о ночи думать, ведь сегодня Солнце именины отмечает.

Память мученика Василия — пресвитера в Анкире Галатийской

Он жил в IV веке. Отстаивал православие в период, когда активно распространялась арианская ересь. За что и был жестоко казнён.

Свя­щен­но­му­че­ник Ва­си­лий был пре­сви­те­ром в Ан­ки­ре Га­ла­тий­ской. Во вре­мя ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния ари­ан­ской ере­си он при­зы­вал свою паст­ву твер­до дер­жать­ся Пра­во­сла­вия. За это свя­той Ва­си­лий был ли­шен свя­щен­ни­че­ско­го са­на мест­ным ари­ан­ским со­бо­ром, но на Па­ле­стин­ском Со­бо­ре 230 епи­ско­пов он был вос­ста­нов­лен в сане пре­сви­те­ра. Свя­той Ва­си­лий от­кры­то про­дол­жал свою про­по­ведь, об­ли­чая ари­ан, за что стал жерт­вой пре­сле­до­ва­ний и под­верг­ся ис­тя­за­ни­ям как че­ло­век, яко­бы опас­ный для го­су­дар­ства.

Для от­вра­ще­ния свя­то­го Ва­си­лия от пра­во­сла­вия к нему бы­ли при­став­ле­ны два от­ступ­ни­ка – Ел­пи­дий и Пе­га­сий. Од­на­ко свя­той остал­ся непо­ко­ле­бим и за это сно­ва под­верг­ся му­че­ни­ям. Ко­гда же в го­род Ан­ки­ру при­был им­пе­ра­тор Юли­ан От­ступ­ник (361–363), свя­той Ва­си­лий на су­де пе­ред ним му­же­ствен­но ис­по­ве­дал Хри­ста, а им­пе­ра­то­ра об­ли­чил за от­ступ­ни­че­ство. Юли­ан при­ка­зал вы­ре­зать рем­ни из ко­жи со спи­ны свя­то­го. Од­на­ко свя­той пре­сви­тер Ва­си­лий бес­тре­пет­но пе­ре­нес эту страш­ную му­ку.

Со­вер­шив мо­лит­ву, весь ис­ко­ло­тый рас­ка­лен­ны­ми пру­тья­ми, свя­той слов­но уснул слад­ким сном, пре­дав ду­шу свою в ру­ки Бо­жии. Свя­щен­но­му­че­ник Ва­си­лий скон­чал­ся 29 июня 362 го­да. Па­мять его ра­ди празд­ни­ка свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла бы­ла пе­ре­не­се­на на 22 мар­та.

В этот день хозяйки угощали свою семью необычным блюдом — пекли калачики, символизирующие солнце. С них 4 апреля начинали любой прием пищи. Последуйте традиции и приготовьте такие вкусняшки! Рецепт прост:

Нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара. Всё смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.

Что касается погоды и примет 4 апреля, то…

Если на небе синие облака – к теплому дождю.

Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – урожай, скорее всего, будет небогатым.

Снег на муравейнике сошел с северной стороны – к теплому и долгому лету. Если же снег растаял с южной стороны муравейника – лето будет прохладным.

Если птицы около дома вьют гнёзда, примета того, что вскоре будет еще теплее.

Василий-солнечник капелью велик.

Как ни горяч Василий-капельник, а кафтан скидывать рано.

Василий-парник землю парит.

Если на заре вокруг солнца краснеют круги — год будет урожайным.

Именины отмечают: Дмитрий, Василий, Дарья, Василиса, Таисия, Полина. В старину 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне старались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет. Говорили: «Проложенный ход у водицы в земную глубь». В день Василия Солнечного девушки гадали на рассвете, глядя на солнце. Если оно окружено красным светом – хороший урожай будет. Выпекали калачи, которые символизировали солнце. Были и приметы, за которыми наблюдали. Теплым этот день назывался потому, что именно 4 апреля звенела капель, и наступала самая настоящая весна. И! Не забудьте поздравить знакомых веб-мастеров. 4 апреля они празднуют своё профессиональное торжество. Почему именно сегодня? Объяснение таково: дата дня — 4.04 — по своему написанию напоминает ошибку, которую компьютерщики называют «Страница не найдена» или 404. Принимают нынче поздравления и люди, посвятившие свою жизнь такому делу как настройка пианино и фортепиано. К слову, профессия «настройщик пианино» во всем мире считается самой доброй профессией! А ещё 4 апреля празднуют… День лжи (Tell A Lie Day) — США

4 апреля — День прогулки вокруг чего-то (Walk Around Things Day) — США

День детей — Тайвань

Туманяновские дни — Армения

День объятия ведущего новостей (National Hug a Newsperson Day) — США

4 апреля — День мира и согласия — Ангола

День буррито (National Burrito Day) — США

День шницеля «Кордон блю» (National Cordon Bleu Day) — США

4 апреля — День независимости — Сенегал

День школьного библиотекаря (National School Librarian Day) — США

Именины у Василия, Исаакия, Дарьи, Василисы

Василий Солнечник

Международный день Интернета (День святого Исидора)

Всемирный день крысы (World Rat Day)

День путешествия снега к морю

День веб-мастера

Международный день настройщиков фортепиано

День памяти священномученика Василия Анкирского

Международный день просвещения по вопросам минной опасности

Международный день моркови (International Carrot Day) По материалам https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь .