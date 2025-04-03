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4 апреля в Никитском ботаническом саду - открытие Парада тюльпанов "Салют Победы"

4 апреля в Никитском ботаническом саду — открытие Парада тюльпанов «Салют Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 03.04.2025

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду поразит  выставкой из 110.000 цветов, это больше, чем когда-либо. Они будут радовать посетителей  не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках  всего Арборетума. На Параде представят 158 сортов.

Все секреты ещё не раскрывают, но уже известно, что гостям будут представлены  сорта-новинки, тюльпаны-юбиляры,  махровые и попугайные  тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет),  а также  редкие сорта с оригинальными бутонами.

В прошлом году экспозиция называлась «Золотая рыбка». А в этом?

Мы приглашаем всех на выставку, которую назвали «Салют Победы»,  –  комментирует директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – 2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов   (а выставка стартует в апреле)  можно воспринимать как праздничный салют в честь  ветеранов и  в честь  героев, которые сегодня отстаивают наши идеалы. Тюльпаны, которые мы продемонстрируем этой весной – олицетворение нашей гордости. Символ мужества, славы, торжества правого дела!

Все мы помним и любим фильм «Офицеры». Никитский сад очень гордится тем, что в числе его друзей – великий народный артист Василий Лановой. Десять лет назад, 27 апреля 2015 года Василий Семёнович побывал у нас на Параде тюльпанов. Он любовался  цветением сакуры, был восхищён ярчайшей коллекцией тюльпанов, именно тогда произнёс свою, ставшую крылатой, фразу: «Никитский сад – это рай на Земле!».  В нашем архиве бережно хранится газета с его автографом, у нас – тысячи фотографий с его благотворительных концертов, которые он давал на легендарной ракушке – сцене, где выступали Козловский, Штоколов, Вертинский, Райкин, Окуджава, Константин Фролов и Вера Петровская. Когда он проходил по саду – все подтягивались: вот он, настоящий генерал Парада!  Так что и конкурс на звание Генерала Парада возник не случайно. И в этом году мы продолжим нашу традицию, самый красивый тюльпан будет определён народным голосованием.

На этот раз приглашение на открытие Парада получат лучшие волонтёры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них впервые на нашей площадке пройдёт концерт, где прозвучат военные песни  прошлых лет, и те, что рождаются сегодня.

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Список генералов Парада прошлых лет:

  • 2020 – Алладин
  • 2021 — Fabio.
  • 2022 — «Valery Gergiev».
  • 2023 —  Finola
  • 2024 —  Crown of Dynasty

Открытие Парада тюльпанов 4 апреля — в 11:00. Прямо на площадке – небольшой концерт «Песни военных лет»  (поют Герман Филимонов, Москва и Николай Носков, Ялта).

Художники с этюдниками традиционно проходят бесплатно.

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада

 

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