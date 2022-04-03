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4 апреля - Василий Солнечный. Поздравляем: веб-мастеров и настройщиков пианино
фото: pxhere.com

4 апреля — Василий Солнечный. Поздравляем: веб-мастеров и настройщиков пианино

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:10 03.04.2022

А ещё 4 апреля в народе называли днём Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. В народе считали, что именно в это время… наконец-то… наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода.

Церковь же чтит нынче память мученика Василия — пресвитера  в Анкире Галатийской, жившего в IV веке. Отстаивал православие в период, когда активно распространялась арианская ересь. За что и был жестоко казнён.

В этот день хозяйки угощали свою семью необычным блюдом — пекли калачики, символизирующие солнце. С них 4 апреля начинали любой прием пищи. Последуйте традиции и приготовьте такие вкусняшки! Рецепт прост:

  • Нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара. Всё смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.

Что касается погоды и примет, то:

  • Если на небе синие облака – к теплому дождю.
  • Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – урожай, скорее всего, будет небогатым.
  • Снег на муравейнике сошел с северной стороны – к теплому и долгому лету. Если же снег растаял с южной стороны муравейника – лето будет прохладным.
  • Если птицы около дома вьют гнёзда, примета того, что вскоре будет еще теплее.
  • Василий-солнечник капелью велик.
  • Как ни горяч Василий-капельник, а кафтан скидывать рано.
  • Василий-парник землю парит.
  • Если на заре вокруг солнца краснеют круги — год будет урожайным.
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Именины отмечают: Дмитрий, Василий, Дарья, Василиса, Таисия, Полина.

И! Не забудьте поздравить знакомых веб-мастеров. 4 апреля они празднуют своё профессиональное торжество. Почему именно сегодня? Объяснение таково: дата дня — 4.04 — по своему написанию напоминает ошибку, которую компьютерщики называют «Страница не найдена» или 404.

Принимают нынче поздравления и люди, посвятившие свою жизнь такому делу как настройка пианино и фортепиано. К слову, профессия «настройщик пианино» во всем мире считается самой доброй профессией!


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