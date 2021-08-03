4 августа — Мария ягодница. День Марии Магдалины

4 августа на Руси девушки молили о даровании им небесной красоты. Свои чаяния и надежды адресовали святой Марии Магдалине — одной из жён-мироносиц, свидетельницы воскрешения Христа из мертвых. Церковь именно сегодня чтит её память.

4 августа Православная церковь почитает память христианской святой, последовательницы Иисуса Христа – Марии Магдалины. Происходила она из города Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.

В Библии нет информации о том, что Мария была блудницей. О ней сказано лишь однажды, как о женщине, одержимой демонами. Православная церковь не отождествляет Марию с евангельской грешницей. Почитают её исключительно равноапостольной святой, из которой изгнали бесов.

В Католической церкви Магдалина приобрела черты кающейся блудницы. Главным её атрибутом стал сосуд с благовониями. Согласно католической традиции, женщина зарабатывала на жизнь блудом, но встретив Христа, оставила ремесло и последовала за ним. В Вифании она омыла ноги Иисуса миром и вытерла своими волосами.

Также девушки в четвёртый день августа готовили притирки и примочки из трав и ягод, читали заговоры и заклинания.

4 августа — Сегодняшняя роса считалась полезной для кожи

При этом крестьяне её считали настоящим бедствием. Говорили, что она вредна для урожая и домашнего скота. Росы крайне опасались в тех регионах, где выращивали лён. Она предвещала неурожай и сулила многочисленные беды и несчастья ткачам, швеям и торговцам льняной материей.

Однако росу на Марью считали полезной только для кожи лица, а вот для растений и скотины, по мнению наших предков, она была губительной. Поэтому крестьяне рано поутру отправлялись на огород и стряхивали росу с растений. Скот в этот день в поле не выводили, боясь, что выпас приведёт к гибели животных. Считалось, что если скотина поест луговой травы в Марьин день, то заболеет и даже умрет.

Обильная роса считалась настоящим бедствиям в местах, где выращивали лён. В народе говорили: «Если на Марью большие росы, будут льны серы и косы».

Если погода дождливая, то работать в поле нельзя, потому что молния убить может. Если же срочно нужно было что-то сделать, то молились Марии Магдалине, прося её заступничества.

К этому времени в лесах поспевали ягоды и люди отправлялись их собирать. Ягоды заготавливали на зиму. Из них варили компоты и варенья.

Обычно в Марьин день светит яркое солнце. Хозяйки «марьиным светом» старались осветить своё жилище. Занавески с окон снимали и стирали, окна мыли. Паутину обметали берёзовым веником, оставленным от Троицы.

Садоводам 4 августа рекомендуется выкапывать и сушить цветочные луковицы.

На Марфу в лесах поспевали черника и смородина. Эти ягоды заготавливали на зиму: варили из них варенье и сушили на чердаках.

Приметы на 4 августа



Работать в поле – плохая примета. Может поразить молния. Но если срочно надо, то стоит помолиться святой покровительнице дня, и она защитит от громовых стрел.

Сильная гроза – к хорошему сенокосу.

Сильные раскаты грома – к граду.

Опята появились – к неурожаю грибов.

Гроза весь день не прекращается – к урожаю фруктов в саду.

Пауки исчезли – к дождю.

Много слизняков – к сырой погоде.

Куры гуляют по двору во время дождя – к теплу.

Туман на рассвете – к ясному дню.

Именины сегодня отмечают: Корнилий, Михаил, Алексей, Мария.

А ещё 4 августа празднуют…

• День рождения шампанского

• День качания на качелях

• День одинокой работающей женщины (Single Working Women`s Day)

• День заветного сундучка

• День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины

• День спелеолога (Speleology Day) • День печенья с шоколадной крошкой (National Chocolate Chip Cookie Day) — США • Ночь вне дома (National Night Out) — США • Карнавальный вторник — Антигуа и Барбуда • День Конституции — Острова Кука • День основателей — Гана • День словацкой Матицы — Словакия • День революции — Буркина-Фасо • День береговой охраны (Coast Guard Day) — США • День национальной гвардии — Венесуэла • Именины у Марии, Фоки, Михаила, Алексея • Марьи добрый день (Мария Ягодница)

По материалам https://vsyamagik.ru

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