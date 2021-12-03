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4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки
иллюстрация: pxhere.com

4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:55 03.12.2021

4 декабря на Руси начиналось очень активное торговое время – стартовали так называемые Введенские ярмарки. Как правило, в этот период велась активная продажа саней.

Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляньях молодожены, которых садили в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды.

Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника «Введение пресвятой Богородицы в храм» и стал называть этот день Введением.

А ещё наши предки верили, что в этот день по земле проезжает сама Зимушка-зима в своей белой, как снег, шубе. Ее морозное дыхание плело узоры на оконных стеклах. Также этот период был известен оттепелями и морозами, в результате чего дороги то «схватывались», то «раскисали».

Приметы дня 4 декабря

  • Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.
  • Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.
  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.
  • Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком.
  • Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.
  • Наступила настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай.
  • Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.
  • Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.
  • Издалека слышен звон колоколов – будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад.
  • Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег.
  • Лошадь упрямится – примета к тому, что скоро снег выпадет.
4 декабря – Именины сегодня отмечают: Ада, Прокоп, Ярополк.

А ещё 4 декабря празднуют…

  • День печенья (National Cookie Day) — США
  • День носков (National Sock Day) — США4 года
  • День благодарности бармену (Bartender Appreciation Day) — США
  • День охраны дикой природы (Wildlife Conservation Day) — США8 лет
  • День ремесленников — Мексика
  • День игрального кубика (National Dice Day) — США
  • День «Носит
  • День вина «Каберне Фран» (Cabernet Franc Day)
  • Католический праздник святой Варвары (Saint Barbara`s Day)
  • День фермера — Гана
  • День страхования (Insurance Day) — Иран85 лет
  • День военно-морского флота (Indian Navy Day) — Индия
  • День шахтёра (Dzien Gornika) — Польша
  • День флага — Остров Саба
  • День эпоса «Манас» — Кыргызстан
  • День Евангелия (Gospel Day) — Маршалловы острова
  • День провозглашения государства, День Джорджа Тупоу I (King Tupou I Day) — Тонга175 лет
  • Именины у Александра, Марии
  • Введенье (Ворота зимы)
  • е коричневую обувь» (Wear Brown Shoes Day) — США
  • Пятница искусственного меха (Faux Fur Friday) — США
  • День окружающей среды (Thai Environment Day) — Таиланд
  • Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
  • Международный день объятий (International Hug Day)50 лет
  • День заказа подарков Деду Морозу (Santa`s List Day)
  • День душистых носков

О праздниках больше — здесь.

4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки

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