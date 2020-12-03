4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки

4 декабря на Руси начиналось очень активное торговое время – стартовали так называемые Введенские ярмарки. Как правило, в этот период велась активная продажа саней. Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляньях молодожены, которых садили в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды.

Церковь же нынче празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника «Введение пресвятой Богородицы в храм» и стал называть этот день Введением.

А ещё наши предки верили, что в этот день по земле проезжает сама Зимушка-зима в своей белой, как снег, шубе. Ее морозное дыхание плело узоры на оконных стеклах. Также этот период был известен оттепелями и морозами, в результате чего дороги то «схватывались», то «раскисали».

Приметы дня 4 декабря:

Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.

Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.

Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.

Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком.

Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.

Наступила настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай.

Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.

Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.

Издалека слышен звон колоколов – будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад.

Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег.

Лошадь упрямится – примета к тому, что скоро снег выпадет.

4 декабря – Именины сегодня отмечают: Ада, Прокоп, Ярополк.

А ещё 4 декабря празднуют:

Праздник оттяга

День незнакомых дорог

День рождения игры «Что? Где? Когда?»

День специалиста по ядерному обеспечению России

Международный день тхэквондо (International Taekwondo Day)

День памяти преподобного Исаакия Оптинского

World Sexual Health Day

День дикой природы (National Wildlife Day) — США

Праздник ореха макадамия (National Macadamia Nut Day) — США

День книги — Таджикистан

День разносчика газет (Newspaper Carrier Day) — США

Праздник спасателя — Армения

День работника прокуратуры и юстиции — ПМР

Праздник работника таможенной службы — Молдова

День иммигранта — Аргентина

День кооперации — Иран

Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия, Фёдора

Агафон Огуменник

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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