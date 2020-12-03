4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки

4 декабря на Руси начиналось очень активное торговое время – стартовали так называемые Введенские ярмарки. Как правило, в этот период велась активная продажа саней. Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляньях молодожены, которых садили в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды.
Церковь же нынче празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы
Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.
Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника «Введение пресвятой Богородицы в храм» и стал называть этот день Введением.
А ещё наши предки верили, что в этот день по земле проезжает сама Зимушка-зима в своей белой, как снег, шубе. Ее морозное дыхание плело узоры на оконных стеклах. Также этот период был известен оттепелями и морозами, в результате чего дороги то «схватывались», то «раскисали».
Приметы дня 4 декабря:
- Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.
- Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.
- Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
- Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.
- Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком.
- Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.
- Наступила настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай.
- Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.
- Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.
- Издалека слышен звон колоколов – будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад.
- Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег.
- Лошадь упрямится – примета к тому, что скоро снег выпадет.
А ещё 4 декабря празднуют:
- Праздник оттяга
- День незнакомых дорог
- День рождения игры «Что? Где? Когда?»
- День специалиста по ядерному обеспечению России
- Международный день тхэквондо (International Taekwondo Day)
- День памяти преподобного Исаакия Оптинского
- World Sexual Health Day
- День дикой природы (National Wildlife Day) — США
- Праздник ореха макадамия (National Macadamia Nut Day) — США
- День книги — Таджикистан
- День разносчика газет (Newspaper Carrier Day) — США
- Праздник спасателя — Армения
- День работника прокуратуры и юстиции — ПМР
- Праздник работника таможенной службы — Молдова
- День иммигранта — Аргентина
- День кооперации — Иран
- Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия, Фёдора
- Агафон Огуменник
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