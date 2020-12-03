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4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки
иллюстрация: pobeda.ru

4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 03.12.2020

4 декабря на Руси начиналось очень активное торговое время – стартовали так называемые Введенские ярмарки. Как правило, в этот период велась активная продажа саней. Совершались пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Обычно принимали участие в таких гуляньях молодожены, которых садили в специальные расписные сани. Управлял санями мужчина, подпоясанный кушаком. Невесте также следовало нарядиться в самые лучшие свои одежды.

Церковь же нынче празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, Введенские ярмаркиИзвестно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Предание гласит, что Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме, после чего ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. Известно, что сам праздник Введения был установлен еще в период раннего христианства, но широкое распространение получил только в IX веке. Русский народ сократил название праздника «Введение пресвятой Богородицы в храм» и стал называть этот день Введением.

А ещё наши предки верили, что в этот день по земле проезжает сама Зимушка-зима в своей белой, как снег, шубе. Ее морозное дыхание плело узоры на оконных стеклах. Также этот период был известен оттепелями и морозами, в результате чего дороги то «схватывались», то «раскисали».

Приметы дня 4 декабря:

  • Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.
  • Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.
  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.
  • Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком.
  • Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.
  • Наступила настоящая зима – можно надеяться на хороший урожай.
  • Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.
  • Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.
  • Издалека слышен звон колоколов – будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад.
  • Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег.
  • Лошадь упрямится – примета к тому, что скоро снег выпадет.

4 декабря – Именины сегодня отмечают: Ада, Прокоп, Ярополк.

А ещё 4 декабря празднуют:

  • Праздник оттяга
  • День незнакомых дорог
  • День рождения игры «Что? Где? Когда?»
  • День специалиста по ядерному обеспечению России
  • Международный день тхэквондо (International Taekwondo Day)
  • День памяти преподобного Исаакия Оптинского
  • World Sexual Health Day
  • День дикой природы (National Wildlife Day) — США
  • Праздник ореха макадамия (National Macadamia Nut Day) — США
  • День книги — Таджикистан
  • День разносчика газет (Newspaper Carrier Day) — США
  • Праздник спасателя — Армения
  • День работника прокуратуры и юстиции — ПМР
  • Праздник работника таможенной службы — Молдова
  • День иммигранта — Аргентина
  • День кооперации — Иран
  • Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия, Фёдора
  • Агафон Огуменник

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы. Ярмарки

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