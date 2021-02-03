4 февраля — Тимофеев день. Вещие сны

4 февраля. Главный смысл этого дня по народному календарю: Тимофеев день оставил большую часть зимы позади — уже можно не только надеяться, но и активно призывать весну.

Между тем, морозы нынче на Руси были особенно сильны и назывались — Тимофеевскими. Говорили: «Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос», «Тимофеевская метель – надолго про капель». Считалось, что даже птицы 4 февраля не вылетают из своих укрытий.

За погодными приметами сегодня следили особенно пристально:

Днем светит солнце – жди весну раньше.

Много снега на Тимофея – будет хороший урожай зерновых.

Если стекла в доме 4 февраля запотели, а на улице – можно ожидать скорого потепления. На стеклах видны перпендикулярные снежные узоры – жди продолжительных морозов. Узоры под наклоном – можно рассчитывать на потепление.

Снегопад на Тимофея предвещает хороший урожай летом и осенью.

Солнце вышло – быть ранней весне.

Если началась метель — такая погода продлится, как минимум, неделю.

Раньше времени начался восход – к обильному снегопаду.

За ночь снег налип на деревья, столбы и провода – в ближайшее время потеплеет.

Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими!

Именины 4 февраля празднуют Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

А к праздничному именинному столу, к слову, стоит приготовить тёплое и сытное блюдо, руководствуясь ещё одним праздником — в США сегодня отмечают Национальный день домашнего супа! Простое и приятное торжество, которое ненавязчиво напоминает о главных человеческих ценностях — о родном доме, его уюте и близких людях. Причём, как показывает практика, у каждой семьи свой рецепт такого блюда и свои секреты его приготовления. Ну что — поднимем ложки?

Церковь чтит память Святого апостола от 70-ти Тимофея

Приурочен одному из 70 апостолов, учеников Иисуса Христа – Тимофею. Спутник апостола Павла. 15 лет был епископом Ефесской Церкви. В 80 году его убили язычники.

Святой апостол Тимофей происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом (+ ок. 67; память 29 июня). Когда апостолы Павел и Варнава посетили впервые Ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали во Христа, среди них был и будущий апостол, юноша Тимофей, его мать Евника и бабка Лоида). Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильный плод. Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия.

В 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской Церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет. Святой апостол Павел, находясь в Риме в темнице и зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание.

Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о Славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа.

Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80-м году. В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов. Святая Церковь чтит святого Тимофея в числе 70-ти апостолов.

А ещё 4 февраля празднуют

Риссюн (Начало весны) — Япония

День домашнего супа (National Homemade Soup Day) — США

4 февраля — День создания вакуума (National Create a Vacuum Day) — США

День независимости — Шри-Ланка

День фаршированных грибов (National Stuffed Mushroom Day) — США

4 февраля — День Конституции — Мексика

День Розы Паркс — США

День вооружённой борьбы — Ангола

Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа, Николая

Тимофеев день

Праздник хорошего настроения

4 февраля — День чудесных чудаков

День рождения резиновых калош

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day)

День памяти святого апостола Тимофея

4 февраля — День памяти преподобного Макария Жабынского

День неандертальца О праздниках больше — здесь .