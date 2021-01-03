4 января — день Святой Анастасии. Узорешительница

Анастасию в народе называли Узорешительницей. Считали её покровительницей беременных и молились ей при родах. Но во все времена люди, на Бога надеясь, старались и сами не оплошать. А потому женщине, ожидающей рождения ребенка, запрещалось многое из того, на что в повседневной жизни никто бы внимания не обратил. «С брюхом ходить — смерть на вороту носить», — стращали повивальные бабки своих «подопечных», заставляя их пуще глаза беречь от неприятных неожиданностей и себя, и своего, пока еще не родившегося младенца.

Кроме того, в народе Анастасию часто называли Постницей, поскольку ее день, предшествовал Рождественскому посту. Ей также молились о здоровье и благополучии детей, отправляясь в церковь 4 января. Кроме того, считалось, что Анастасия покровительствует невинно осужденным людям.

4 января — Церковь чтит память Святой Анастасии

Анастасия жила в Римской империи в III веке во времена правления Диоклетиана. Отец Анастасии был язычником, а мать тайной христианкой, которая тайком от мужа воспитала дочь в христианской вере.

По решению отца, Анастасия вышла замуж за язычника Помплиея, к тому времени мать ее уже умерла, но женщина втайне продолжала помогать узникам-христианам. Об этом Помпилею рассказала одна из служанок и тот жестоко наказал жену, заперев ее в доме. Однако, Анастасия могла вести переписку со своим учителем, который предсказал, что скоро ее муж канет в морской пучине. Предсказание сбылось и после гибели мужа Анастасия раздала все его имущество нуждающимся и обездоленным. Приказ казнить всех христиан Однажды Диоклетиан отдал приказ казнить всех христиан, находящихся в тюрьме Рима. А Хрисогона, который был наставником Анастасии, он велел привести к нему. Однако никакие пытки не смогли заставить учителя Анастасии отречься от своей веры. В результате Хрисогон был обезглавлен, а тело его бросили в море. Нашел его пресвитер Зоил и спрятал в своем доме. Ночью ему привиделся Хрисогон, который предсказал скорую гибель трех христианок, проживающих неподалеку. Зоил велел направить к ним Анастасию, чтобы та укрепила их веру в Господа. После казни мучениц, Анастасия похоронила их, а затем отправилась странствовать. Анастасию задержали в Иллирии Однако вера в Господа Бога помогла ей выйти на свободу. Затем она была схвачена вновь и приговорена к голодной смерти. Однако голод не мог причинить Анастасии больших страданий. Тогда ее было приказано утопить вместе с другими осужденными. Узников оставили на корабле с дырами в дне, посреди моря, где все они должны были найти свою смерть и Анастасия в их числе. Однако им явилась святая Феодотия и помгола вывести корабль на сушу. После этого сто двадцать спасенных приняли крещение. Их крестили Анастасия и Евтихиан. Диоклетиан, узнав об этом, велел схватить Анастасию и распять. Ее привязали и растянули между четырьмя столбами над костром. Однако огонь не тронул ее тела, его просто покинула душа. Анастасию похоронили в саду христианки Аполлинарии. Приметы дня 4 января: Запрещалось в этот день бить животных. Поговаривали, что в противном случае у человека будут проблемы с ногами. Впрочем, обижать братьев наших меньших не следует и в любой другой день!

В этот день девушкам не следует прокалывать уши, иначе они долго не заживут.

Ходить босиком по дому 4 января не дозволено – это к бедности.

Кроме того, нельзя в этот день вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму.

Сны на Анастасию считаются дурными, пророчащими беду.

По погоде на Анастасию предсказывали октябрь.

Девушки на выданье и замужние женщины в этот день вышивали особые полотенца. Считалось, что они станут надежными оберегами во время родов, как для матери, так и для младенца. Бабка-повитуха вытирала таким полотенцем пот со лба роженицы, произносила особые заговоры, защищавшие женщину от боли и страданий.

Те, кому в этот день выпало родить, считались счастливыми. По народным поверьям, роды пройдут легко, а малыш появится на свет крепким и здоровым. Чтобы ребенок быстрее появился на свет, будущей матери расплетали волосы и развязывали на одежде все узлы, чтобы облегчить ребенку дорогу в мир людей. День святой Анастасии 4 января: традиции Анастасия, всю свою жизнь помогавшая людям избавляться от тяжких уз и страданий была прозвана Узоразрешительницей и помогает всем тем, кто страдает от любых уз. Святая Анастасия покровительствует беременным женщинам и заключенным. Беременных женщин кормили кашей, специально сваренной в этот день – чтобы не было выкидыша.

Будущим мамам в этот день не дозволялось шить.

Много сосулек на крышах – к урожайному году.

Облака плывут против ветра – скоро выпадет снег. Именины сегодня отмечают: Федор, Дмитрий, Анастасия. Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания. А ещё 4 января празднуют: День памяти святой Анастасии

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День мучеников независимости — Конго

Именины у Дмитрия, Анастасии, Фёдора

Анастасия Постница По материалам: https://pogoda-crimea.ru , http://ladiesvenue.ru Больше о праздниках — здесь .