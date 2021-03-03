4 марта — день Архипа и Филимона. Птицы тепло кличут

4 марта — в народе же — ведь весна набирает обороты — именовали 4 марта «Филя вешний». Считали, что нужно совершать как можно больше добрых дел. Также верили, если сегодня стол будет богатым, то семья не будет голодать весь год. Главным блюдом был, кстати, каравай, символизирующий солнце. Его резали на множество кусков и угощали родственников, близких, знакомых, да и просто путников, шедших мимо двора.

В этот день принято готовить много разнообразных блюд. Небольшой пир из оставшихся припасов означает, что зима действительно закончилась. Люди и животные ее пережили, и это повод порадоваться.

Если в этот день погода еще стоит по-зимнему холодная, нужно одолжить что-нибудь из продуктов у родных или соседей. Такой обряд считается символическим. Весна видит пустые полки и торопится вступить в свои права. Название «Филя вешний» появилось в честь весны, которая с каждым днем все больше вступает в свои права.

4 марта — День Архипа и Филимона

Святые апостолы от 70-ти Архипп, Филимон и его супруга Апфия жили в I веке после Рождества Христова в городе Колоссы во Фригии. Учились и помогали святому апостолу Павлу. Архипп был епископом, Филимон и его жена – зажиточными гражданами. Их дом являл собой подобие церкви и открывал свои двери для всех христиан. Апостол Павел рукоположил Филимона в сан епископа. Он нес слово Божие по всей Фригии. Святая Апфия всюду следовала за мужем, помогала больным и нищим.

Правление императора Нерона (54-68 гг.) сопровождалось гонениями на христиан. Апостолы Архипп и Филимон с женой стали жертвами преследований и были преданы суду за проповеди Евангелия. На языческом празднике одурманенная толпа схватила их и потащила к градоначальнику. По пути апостолу Архиппу нанесли много ножевых ран, от которых он скончался. Апостола Филимона и его жену после долгих издевательств закопали в землю по пояс и забили камнями до смерти.

Что же касается погодных примет 4 марта, то…



Чайки пролетают над домом – к теплой погоде.

Солнечный день – год будет плодородным.

Снежные сугробы вокруг – весна придет нескоро.

На дорогах много ворон и галок – погода будет пасмурной.

Красная луна на небе – погода будет теплой, но сырой.

Именины сегодня отмечают: Петр, Казимир, Архип, Филимон, Богдан, Евгений, Дмитрий, Досифей, Максим, Конон, Никита, Тимофей, Федор, Феодор, Феодот, Апфия.

А ещё 4 марта празднуют…

Встреча Масленицы (Начало масленичной недели)

День апельсиновых котов

Международный день очкарика

День создания медицинских вытрезвителей МВД РФ

День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого

4 марта — День рождения микрофона

День театрального кассира

День памяти святых Филимона и Архипа

4 марта — День «Сделай что-нибудь» (March Forth and Do Something Day) — США

День пирожных (Buns Day) — Исландия

День милиции — Беларусь

4 марта — День игрушечных солдатиков (Toy Soldier Day) — США

День фунтового кекса (National Pound Cake Day) — США

День грамматики (National Grammar Day) — США

Фестиваль древонасаждений — Тайвань

День истории и наследия Чаморро — Гуам

День Святого Казимира — Литва

Именины у Филимона, Евгения, Макария, Максима, Богдана

Филя Вешний

На Руси в этот день почитались угорья — горки и высокие холмы. Зимней порой приносили крестьяне на Красную горку снопы зарить и оставляли на ночь до зари. Глядели, какой сноп, пшеничный, ржаной или другой какой, за ночь больше всего покроется инеем, тем хлебом и будет богато осенью поле. На Красную горку выходили разодетые девушки. Они заклинали солнце, чтобы оно не застаивалось, а катилось к лету. Чтобы за солнцем летели перелетные птицы, чтобы пришли на поля вешние дожди.

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