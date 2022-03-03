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4 марта - день Архипа и Филимона. Птицы тепло уже кличут
фото: pxhere.com

4 марта — день Архипа и Филимона. Птицы тепло уже кличут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 03.03.2022

День Архипа и Филимона значится в христианском календаре. Почитается память этих двух апостолов, а также святой Апифии. Все трое жили во времена правления императора Нероан (54-68 гг.) и пострадали за веру. Были зверски убиты.

В народе же — ведь весна набирает обороты — именовали 4 марта «Филя вешний». Считали, что нужно совершать как можно больше добрых дел. Также верили, если сегодня стол будет богатым, то семья не будет голодать весь год. Главным блюдом был, кстати, каравай, символизирующий солнце. Его резали на множество кусков и угощали родственников, близких, знакомых, да и просто путников, шедших мимо двора.

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Что же касается погодных примет, то:

  • Чайки пролетают над домом – к теплой погоде.
  • Солнечный день – год будет плодородным.
  • Снежные сугробы вокруг – весна придет нескоро.
  • На дорогах много ворон и галок – погода будет пасмурной.
  • Красная луна на небе – погода будет теплой, но сырой.

Именины сегодня отмечают: Петр, Казимир, Архип, Филимон, Богдан, Евгений, Дмитрий, Досифей, Максим, Конон, Никита, Тимофей, Федор, Феодор, Феодот, Апфия.


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