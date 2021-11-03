4 ноября – день зимней Казанской Богоматери

4 ноября – сегодня день почитания иконы Казанской Божьей Матери, одной из самых знаменитых русских православных святынь. В народе праздник называется «осенняя (зимняя) Казанская». В основе торжества — исторический подтекст.

Согласно преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождении иконы был основан монастырь.

Первой его монахиней стала именно Матрона. Впоследствии было сделано несколько копий иконы Казанской Богоматери. Одна из них отправилась в Москву, где ею стал владеть Иван Грозный, вторая попала в Петербург во время правления Петра Первого. В XIX веке икона Казанской Богородицы была самой почитаемой иконой на Руси. В начале ХХ века она пропала – говорили, что некто по имени Варфоломей Чайкин похитил икону из Богородицкого монастыря. Оклад и ценности он продал, а икону сжег.

Однако также существует легенда, согласно которой игуменья монастыря обычно на ночь подменяла икону копией, вор украл только лишь ее, а подлинник сейчас скрыт в надежном месте.

И ещё один исторический момент, связанный с иконой:

В те далекие времена, которые сейчас принято называть Смутным временем, в 1612 году в этот день (по старому стилю – 25 октября) войска русского ополчения под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вошли в освобожденную от польских интервентов Москву с крестным ходом. Впереди несли Казанскую икону Божьей Матери. В честь такой победы князь Дмитрий Пожарский позже построил храм. А в 1613 году на российском престоле, наконец, воцарился русский монарх – царь Михаил Романов, первый представитель венценосной династии Романовых, которая пробудет на троне вплоть до революции.

В настоящее время 4 ноября празднуется не только день Казанской иконы Божьей Матери, но и День народного единства. Праздник этот установлен в честь освобождения Москвы в 1612 году и впервые провозглашен в 2004-2005 годах. В настоящее время в России этот день является нерабочим.

Что же касается народных традиций, то (поскольку этот период был известен как свадебный) незамужним девушкам, переживавшим, что у них нет кавалеров, рекомендовалось совершать специальный обряд. Следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.

Приметы дня 4 ноября

День выдался туманным – к теплой погоде.

Ясная и солнечная погода весь день – к морозу.

На Казанскую до обеда – дождь (осень), после обеда – снег (зима).

Дождь не пошел – к тяжелому и неурожайному году.

Припасы в закромах к Казанской даже не думают убавляться – к суровой, морозной зиме.

Собираться в дальнюю дорогу – к несчастью в пути.

Если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от сушеной травы можжевельника – никто не тронет припасы, и они не иссякнут до весны.

Ливневый дождь 4 ноября – значит, ненастье продлится еще долго.

Утренний туман предвещает оттепель, а ясный день – похолодание.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу 4 ноября – это, согласно приметам, сулит несчастье.

Если сыграть свадьбу 4 ноября – это хороший знак и залог счастье для молодых.

Когда помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая, то она обязательно поможет.

Если человек родился 4 ноября, то его талисманом является хризолит.

Нет дождя – жди неурожая в следующем году.

Если припасов в закромах много – примета, что зима будет суровой.

Если свадьбу празднуют именно 4 ноября – сам брак будет успешным, его хранит сама Богородица. По погоде также могли подмечать ряд моментов, связанных с будущей семейной жизнью. Если в этот день идет дождик – брак будет долгим и крепким, пара проживет в достатке. Если светит яркое солнышко – союз будет не таким уж и долгим, как хотелось бы, потому стоит заблаговременно уточнить прогноз погоды. А вот венчаться в этот день – самое благое дело, независимо от погоды и примет.

Именины сегодня отмечают: Денис, Константин, Федор, Иван, Василий, Елизавета, Анна, Герман, Григорий, Николай.

А ещё 4 ноября празднуют… Праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября – День заботы о себе

День народного единства России

Праздник освобождения Москвы от польских интервентов

День рождения кассового аппарата

День государственности Удмуртской Республики

4 ноября – Праздник конфет (National Candy Day) — США

День любви — Египет

День железнодорожника — Украина

Праздникиспользования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) — США

4 ноября – День куриной леди (National Chicken Lady Day) — США

День студентов — Иран

Праздник Конституции — Тонга

День национального единства и вооружённых сил — Италия

4 ноября – День флага — Панама

Праздник социального работника — Армения

День гражданства (Citizenship Day) — Марианские острова

День трудовой благодарности (Job Action Day) — США

Праздник служения обществу — Доминика

4 ноября – День работников таможенных органов — Туркменистан

День памяти святого Карло Борромео — Андорра

Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия, Николая

4 ноября – Осенняя Казанская О праздниках больше — здесь.