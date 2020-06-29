4 новых случая заражения за сутки. Коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 4 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено 4 новых случая коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах, еще 2 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 492 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 478 человек.