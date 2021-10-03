4 октября – День Кодрата, День Матвея. Дух Овинник

4 октября – а ещё эти сутки именовали Замолотки, Кондрат и Игнат, Дворы, Кондратьев день, День плодородия и земледелия. В народе считали, что нынче непременно надо работать: «Не присядешь без дела на Игната да Кондрата – будешь богатым».
Погода 4 октября становилась холоднее, а по утрам могли быть заморозки. С вечера топили овины, возле которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято было начинать работу в полночь – для этого разводили костры.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь 4 октября чтит память Кодрата – одного из 70 апостолов
Он проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа. Согласно преданию, многих людей он обратил в христианство, и это вызвало ненависть со стороны язычников. Поэтому, однажды они напали на Кодрата и собирались побить его камнями, но Кодрат остался жив, хотя и оказался в тюрьме, где умер от голода. В предании говорится, что смерть Кодрата настолько впечатлила императора Адриана, что он впоследствии издал указ, который запрещал судить человека без улик. Помимо этого в церкви совершаются молебны в честь пресвитера Андрея и епископа Ипатия.
Апостол Кодрат написал в 126 г. апологию в защиту христианства. В настоящее время из апологии известна только часть, процитированная историком Евсевием в IV в.: «Дела Спасителя нашего всегда были очевидны, потому что были истинны. Исцеленные Им и воскрешенные из мертвых были видимы не только когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они жили не только в пребывание Спасителя на земле, но довольно долго оставались в живых и по Его отшествии; некоторые же дожили и до нашего времени».
Приметы дня 4 октября
- Погода, установившаяся в этот день, продержится еще четыре недели.
- Если при порывистом северо-восточном ветре стоит ясная погода – значит, зима будет морозной.
- Если холода усилились, то с хорошей погодой можно попрощаться.
- Когда грибов нет, а много орехов, то зима будет суровая и снежная.
- Если днем холодно, а к ночи теплеет – жди ненастья.
А ещё 4 октября празднуют…
- Международный день улыбки (World Smile Day)
- Всемирный день защиты животных (World Animal Day)
- 4 октября – День космических войск РФ
- Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day)
- Праздник выдержанного в бочках пива (Barrel-Aged Beer Day)
- 4 октября – День войск гражданской обороны МЧС РФ
- День ответов на незаданные вопросы
- Всемирная неделя космоса (World Space Week)
- День памяти святого Франциска Ассизского
- 4 октября – День водки (National Vodka Day) — США
- Праздник плюшек с корицей (Kanelbullens Dag) — Швеция
- День картофеля (Potato Day) — Ирландия
- День тако (Taco Day) — США
- Праздник мира и согласия — Мозамбик
- 4 октября – День разнообразия (National Diversity Day) — США
- День детей — Сингапур
- Праздник улучшения вашего офиса (Improve Your Office Day) — США
- День независимости — Лесото
- День «Десять-четыре» (Ten-Four Day) — США
- 4 октября – Праздник сотрудников ветеринарной милиции — Украина
- День образования (Education Day) — Кирибати
- День любителей гольфа (National Golf Lover`s Day) — США
- Праздник «Lee Denim» (Lee National Denim Day) — США
- 4 октября – День языка тела (National Body Language Day) — США
- Производственный день (National Manufacturing Day) — США
- Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии, Франциска
- Кондрат да Ипат
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..