4 октября – День Кодрата, День Матвея. Дух Овинник

4 октября – а ещё эти сутки именовали Замолотки, Кондрат и Игнат, Дворы, Кондратьев день, День плодородия и земледелия. В народе считали, что нынче непременно надо работать: «Не присядешь без дела на Игната да Кондрата – будешь богатым».

Погода 4 октября становилась холоднее, а по утрам могли быть заморозки. С вечера топили овины, возле которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято было начинать работу в полночь – для этого разводили костры.

По традиции работников угощали овсяной кашей. Садясь есть, они обязательно говорили: «Молотильщикам – каши горшок, а хозяину – хлеба ворошок». Вечером хозяин на своем дворе угощал молотильщиков брагой и пирогами. К слову, наши предки верили, что под овином, в нижней его половине (там, где горит огонь), живет Овинник, которого чаще всего слышали. Тем не менее, он мог являться перед пожаром (которые были не редкостью) в облике черного, как смоль, кота с глазами-угольками или высокого человека с всклокоченными, как дым, волосами. По преданию это существо заботится о том, чтобы овин не топили в неурочные, ветреные и праздничные дни. Оно сердится, когда к нему проявляют неуважение, а потому может запросто устроить пожар.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь 4 октября чтит память Кодрата – одного из 70 апостолов

Приметы дня 4 октября

А ещё 4 октября празднуют… Церковь 4 октября чтит память Кодрата – одного из 70 апостолов Он проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа. Согласно преданию, многих людей он обратил в христианство, и это вызвало ненависть со стороны язычников. Поэтому, однажды они напали на Кодрата и собирались побить его камнями, но Кодрат остался жив, хотя и оказался в тюрьме, где умер от голода. В предании говорится, что смерть Кодрата настолько впечатлила императора Адриана, что он впоследствии издал указ, который запрещал судить человека без улик. Помимо этого в церкви совершаются молебны в честь пресвитера Андрея и епископа Ипатия. Апо­стол Ко­драт на­пи­сал в 126 г. апо­ло­гию в за­щи­ту хри­сти­ан­ства. В на­сто­я­щее вре­мя из апо­ло­гии из­вест­на толь­ко часть, про­ци­ти­ро­ван­ная ис­то­ри­ком Ев­се­ви­ем в IV в.: «Де­ла Спа­си­те­ля на­ше­го все­гда бы­ли оче­вид­ны, по­то­му что бы­ли ис­тин­ны. Ис­це­лен­ные Им и вос­кре­шен­ные из мерт­вых бы­ли ви­ди­мы не толь­ко ко­гда ис­це­ли­лись и вос­крес­ли, но и все­гда. Они жи­ли не толь­ко в пре­бы­ва­ние Спа­си­те­ля на зем­ле, но до­воль­но дол­го оста­ва­лись в жи­вых и по Его от­ше­ствии; неко­то­рые же до­жи­ли и до на­ше­го вре­ме­ни». Приметы дня 4 октября Погода, установившаяся в этот день, продержится еще четыре недели.

Если при порывистом северо-восточном ветре стоит ясная погода – значит, зима будет морозной.

Если холода усилились, то с хорошей погодой можно попрощаться.

Когда грибов нет, а много орехов, то зима будет суровая и снежная.

Если днем холодно, а к ночи теплеет – жди ненастья. Именины сегодня отмечают: Константин, Александр, Дмитрий, Валентин, Иван, Василий, Алексей, Агния, Андрей, Иосиф. А ещё 4 октября празднуют… Международный день улыбки (World Smile Day)

Всемирный день защиты животных (World Animal Day)

4 октября – День космических войск РФ

Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day)

Праздник выдержанного в бочках пива (Barrel-Aged Beer Day)

4 октября – День войск гражданской обороны МЧС РФ

День ответов на незаданные вопросы

Всемирная неделя космоса (World Space Week)

День памяти святого Франциска Ассизского

4 октября – День водки (National Vodka Day) — США

Праздник плюшек с корицей (Kanelbullens Dag) — Швеция

День картофеля (Potato Day) — Ирландия

День тако (Taco Day) — США

Праздник мира и согласия — Мозамбик

4 октября – День разнообразия (National Diversity Day) — США

День детей — Сингапур

Праздник улучшения вашего офиса (Improve Your Office Day) — США

День независимости — Лесото

День «Десять-четыре» (Ten-Four Day) — США

4 октября – Праздник сотрудников ветеринарной милиции — Украина

День образования (Education Day) — Кирибати

День любителей гольфа (National Golf Lover`s Day) — США

Праздник «Lee Denim» (Lee National Denim Day) — США

4 октября – День языка тела (National Body Language Day) — США

Производственный день (National Manufacturing Day) — США

Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии, Франциска

Кондрат да Ипат О праздниках больше — здесь .