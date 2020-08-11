40 новых случаев заражения. Коронавирусная инфекция в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 40 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1557 случаев новой коронавирусной инфекции. 82 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1159 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 204 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 539 человек.

Выздоровевших за весь период – 1060 человек.