48 краж на 1,8 млн.рублей, 56 потерпевших. В Крыму вынесли приговор участникам ОПГ

Советский районный суд Республики Крым вынес приговор четверым участникам организованной группы, совершившим за несколько месяцев 48 эпизодов краж в отношении 56 потерпевших, с причинением значительного ущерба гражданам.

Судом установлено, что в период с июня 2018 года по январь 2019 года четверо жителей Республики Крым, проживающих в Советском и Джанкойском районах крымского полуострова, из корыстных побуждений и по предварительному сговору совершали кражи. Двое участников группы — жители Советского района — уже имели проблемы с законом. Основным объектом преступных посягательств был крупный рогатый скот, электроинструменты, бытовая техника, транспорт и иное ценное имущество. Своими преступными действиями осужденные нанесли значительный материальный ущерб потерпевшим на общую сумму 1,8 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В судебном заседании двое участников свою вину признали частично, еще двое вину признали в полном объеме.

При избрании вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершённых ими преступлений, личности подсудимых, наличие рецидива и опасного рецидива в действиях подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление. Принимая во внимание изложенное, судом назначены наказания в виде реального лишения свободы.

Согласно приговору суда организатору группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второму фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Еще двое фигурантов приговорены к 4 годам и 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении всех потерпевших взыскана сумма материального ущерба, которая будет возмещена солидарно, за счет имущества подсудимых.

Приговор суда в законную силу не вступил.