5 актуальных вопросов и ответов о пудровых бровях от студии LBar (Киев)

Пудровые брови — нашумевшая техника, о которой наслышана каждая девушка, интересующаяся перманентным макияжем бровей. Но у многих остается много вопросов относительно техники, на которые хочется получить развернутые и правдивые ответы.

Эта статья раскроет ответы на 5 самых актуальных вопросах о пудровых бровях.

Что такое пудровые брови?

Пудровые брови — техника перманентного макияжа. Она выполняется стандартной машинкой для перманентного макияжа путем точечного введения пигмента под кожу. Такой принцип выполнения отличает технику от других существующих и делает ее самой безболезненной. Пигмент вводится в самые верхние слои пиксельно. Тем самым травмируется не вся зона кожи, а лишь ее часть. Благодаря этому пудровые брови становятся единственной техникой, которую можно выполнять без анестетика. Методика разрешена беременным и кормящим женщинам.

Но самое важное преимущество техники — эффект, который она дарит. Пудровые брови смотрятся нежно и аккуратно, не имеют четких форм, а плавный градиент оттенка от светлого к темному выглядит натурально и красиво. Именно поэтому техника настолько популярна.

Еще один весомый плюс техники — заживление кожи. Процесс проходит быстро и без последствий, корочек нет — вместо них легкое шелушение.

Чем отличаются пудровые брови от теневой растушевки?

Название техники “теневая растушевка” является синонимом пудровых бровей. Обусловлено это тем, что эффект напоминает растушевку тенями. При введении пигментом его будто растягивают, создавая впечатление, что на брови была нанесена декоративная косметика.

Больно ли делать пудровые брови?

Техника по праву считается самой нетравматичной, ее можно выполнять без применения анестетика (обезболивающего). Однако большинство мастеров все же используют его, но только перед вторым прогоном пигментом, когда после первого кожа уже травмирована. Тем не менее, даже при не использовании обезболивающего, ощущения во время процедуры вполне терпимы.

Такой эффект достигается благодаря поверхностному введению пигмента точечно. Принцип введения пигмента и минимальные болевые ощущения делают технику пудровых бровей абсолютно уникальной и непохожей на какую-либо другую.

Когда лучше делать пудровое напыление: летом или зимой?

Перманентный макияж — универсальная процедура по отношению к сезонности выполнения. Пудровые брови можно делать в любой сезон, когда это удобно. Однако существует ряд рекомендаций в зависимости от выбранного времени года. Так, если пудровые брови планируется делать летом, в период заживления рекомендуется:

исключить чрезмерное потоотделение;

исключить длительные водные процедуры;

максимально защищать кожу от прямых солнечных лучей;

избегать резкого перепада температуры.

Если зимой:

прикрывать брови от порывов ветра;

избегать пересушивания кожи на морозе;

с осторожностью надевать верхнюю одежду (например, свитер с горловиной), чтобы не повредить тонкую кожу.

Соблюдение простых рекомендаций обеспечит правильное заживление кожи и красивый результат.

Какие есть недостатки у техники?

Недостатков у техники пудровых бровей немного, но все же:

техника требует коррекции, которую оптимально выполнять не позднее 30-45 дней после первой процедуры. Коррекция считается вторым этапом процедуры, так как помогает насытить брови цветом;

если натуральные брови светлые, то их необходимо систематически красить краской, хной. Техника предполагает создание фона под натуральными волосками бровей. Поэтому для гармоничного вида, их следует красить;

процедура требует профессионализма и полного, досконального соблюдения техники. При неправильном подборе глубины ввода пигмента или несоблюдении принципа выполнения пудровых бровей, результат может разочаровать.

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