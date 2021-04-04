5 апреля — Никонов день. У вас есть мята?

5 апреля — в этот день вытряхивали постель, меняли солому в матрасах, подметали и мыли пол, протирали пыль. Чтобы изгнать из жилища нечисть использовали настой мяты. Им мыли столы, лавки, полы. Также мяту применяли при выпечке пряников, приготовлении кваса, добавляли в чай. Во многих местах эту траву использовали как средство, нормализующее сон. Её пучки развешивали в горницах.

После уборки народ шел в баню, где тоже не обходилось без мяты. Этой травой устилали полки в парилке, а её отваром пару поддавали. Делали так не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств, которыми обладает это растение.

Церковь чтит память преподобного мученика Никона Печерского

Преподобный Никон был первым учеником и сподвижником преподобного Антония (память 10 июля), основателя Киево-Печерской обители, к которому пришел, уже будучи иереем. Он постригал в обители всех новоприходящих иноков и в их числе преподобного Феодосия Печерского (память 3 мая и 14 августа).

За пострижение любимцев великого князя Изяслава – преподобных Варлаама (память 19 ноября) и Ефрема (память 28 января) святой Никон навлек на себя гнев князя, но смело отказался убеждать пострижеников покинуть монастырь. Когда в обители собралось много братий, преподобный Никон пожелал уйти в уединение и безмолвствовать.

Он удалился на полуостров Тмутаракань (на восточном берегу Керченского пролива) и поселился в безлюдном месте. Когда слава о его жизни распространилась в округе, к нему собрались желавшие проводить иноческую жизнь. Так был основан монастырь с церковью во имя Пресвятой Богородицы.

Икону Великому приписывают создание около 1073 г. древнейшего киевского летописного свода, вошедшего впоследствии в «Повесть временных лет». Авторство Никона подтверждается тем обстоятельством, что киевские события описаны в летописи с позиции очевидца в годы, когда Никон находился в Киеве, а события в Тмутаракани — в годы, когда он пребывал там.

Погодные приметы на этот день…



Теплый день, но ночью заморозки – в апреле будет хорошая погода.

5 апреля первый весенний гром, а снег еще лежит? Лето будет холодным.

Речная волна идет против течения – к ухудшению погоды и к осадкам.

Ночью 5 апреля небо со звездами? Утром будут заморозки.

Весной в реке воды не прибыло – будет жаркое лето без обильных осадков.

И! В народе верили, если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Также в народе 5 апреля было принято устраивать большую уборку в доме и во дворе. В садах же и огородах в Никонов день разбрасывали крошки, зерно, семечки подсолнечника, зазывая птиц. Также крестьяне принимались за приведение в порядок земледельческого инвентаря.

Именины 5 апреля отмечают Даниил, Терентий, Феофан, Емельян, Иван, Викентий, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр.

В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В эти дни высаживались яблони, рябины, красная и черная смородина. 5 апреля никого не ждали в гости, а за стол садили только близких родственников. Во главе стола были угощения из мяты – коврижки, пряники, квас и медовуха.

В Никонов день было принято угощать птиц крошками, зернышками, льняным семенем. Верили в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы – вестники весны и защитники от вредителей. Существовала даже присказка: «На Никонов день весна прислала зяблика – гонца». Считалось, что именно в этот день прилетают зяблики.

Сны, приснившиеся 5 апреля означают следующее: если увидеть мухомор – будет неприятная беседа; колбаса – к недомоганию; почтальон – к неразберихе в делах; пенящееся пиво – к прибыли; белая крыса – к краже; подниматься в лифте – к повышению по службе; карканье слышать – к скандалам в семье; красить во сне волосы – к потере любви; прятать деньги – к большой покупке.

А ещё 5 апреля празднуют…

День ходьбы на работу (Walk to Work Day) — США

Праздник чистоты и ясности (Цин Мин) — Китай

День карамели (National Caramel Day) — США

День посадки деревьев — Южная Корея

5 апреля — День детей — Палестина

День глубокой пиццы по-чикагски (National Deep Dish Pizza Day) — США

День батончиков с изюмом и пряностями (National Raisin and Spice Bar Day) — США

5 апреля — День изучения дорожной карты (Read a Road Map Day) — США

День миграционной полиции — Казахстан

День одуванчика (National Dandelion Day) — США

Именины у Лидии, Никона, Василия, Ильи, Алексея, Сергея, Варвары

Никонов день

День Русской нации

5 апреля — Международный день супа (International Soup Day)

День звона бубенцов на кошачьих ошейниках

Праздник талой воды

День памяти преподобномученика Никона, епископа Сицилийского

Праздник Даэны

5 апреля — День принятия Степного Уложения Республики Калмыкия

День детской йоги (Kids Yoga Day)

По материалам https://pravme.ru

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