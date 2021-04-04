5 апреля — Никонов день. У вас есть мята?

5 апреля — в этот день вытряхивали постель, меняли солому в матрасах, подметали и мыли пол, протирали пыль. Чтобы изгнать из жилища нечисть использовали настой мяты. Им мыли столы, лавки, полы. Также мяту применяли при выпечке пряников, приготовлении кваса, добавляли в чай. Во многих местах эту траву использовали как средство, нормализующее сон. Её пучки развешивали в горницах.
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Церковь чтит память преподобного мученика Никона Печерского
Преподобный Никон был первым учеником и сподвижником преподобного Антония (память 10 июля), основателя Киево-Печерской обители, к которому пришел, уже будучи иереем. Он постригал в обители всех новоприходящих иноков и в их числе преподобного Феодосия Печерского (память 3 мая и 14 августа).
За пострижение любимцев великого князя Изяслава – преподобных Варлаама (память 19 ноября) и Ефрема (память 28 января) святой Никон навлек на себя гнев князя, но смело отказался убеждать пострижеников покинуть монастырь. Когда в обители собралось много братий, преподобный Никон пожелал уйти в уединение и безмолвствовать.
Он удалился на полуостров Тмутаракань (на восточном берегу Керченского пролива) и поселился в безлюдном месте. Когда слава о его жизни распространилась в округе, к нему собрались желавшие проводить иноческую жизнь. Так был основан монастырь с церковью во имя Пресвятой Богородицы.
Икону Великому приписывают создание около 1073 г. древнейшего киевского летописного свода, вошедшего впоследствии в «Повесть временных лет». Авторство Никона подтверждается тем обстоятельством, что киевские события описаны в летописи с позиции очевидца в годы, когда Никон находился в Киеве, а события в Тмутаракани — в годы, когда он пребывал там.
Погодные приметы на этот день…
- Теплый день, но ночью заморозки – в апреле будет хорошая погода.
- 5 апреля первый весенний гром, а снег еще лежит? Лето будет холодным.
- Речная волна идет против течения – к ухудшению погоды и к осадкам.
- Ночью 5 апреля небо со звездами? Утром будут заморозки.
- Весной в реке воды не прибыло – будет жаркое лето без обильных осадков.
И! В народе верили, если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.
Также в народе 5 апреля было принято устраивать большую уборку в доме и во дворе. В садах же и огородах в Никонов день разбрасывали крошки, зерно, семечки подсолнечника, зазывая птиц. Также крестьяне принимались за приведение в порядок земледельческого инвентаря.
Именины 5 апреля отмечают Даниил, Терентий, Феофан, Емельян, Иван, Викентий, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр.
В это время снег еще местами лежал на земле, а потому, крестьяне не спешили выходить в поле. Они начинали медленно готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В эти дни высаживались яблони, рябины, красная и черная смородина. 5 апреля никого не ждали в гости, а за стол садили только близких родственников. Во главе стола были угощения из мяты – коврижки, пряники, квас и медовуха.
В Никонов день было принято угощать птиц крошками, зернышками, льняным семенем. Верили в то, что так удастся зазвать птиц к дворам и садам, ведь птицы – вестники весны и защитники от вредителей. Существовала даже присказка: «На Никонов день весна прислала зяблика – гонца». Считалось, что именно в этот день прилетают зяблики.
Сны, приснившиеся 5 апреля означают следующее: если увидеть мухомор – будет неприятная беседа; колбаса – к недомоганию; почтальон – к неразберихе в делах; пенящееся пиво – к прибыли; белая крыса – к краже; подниматься в лифте – к повышению по службе; карканье слышать – к скандалам в семье; красить во сне волосы – к потере любви; прятать деньги – к большой покупке.
А ещё 5 апреля празднуют…
- День ходьбы на работу (Walk to Work Day) — США
- Праздник чистоты и ясности (Цин Мин) — Китай
- День карамели (National Caramel Day) — США
- День посадки деревьев — Южная Корея
- 5 апреля — День детей — Палестина
- День глубокой пиццы по-чикагски (National Deep Dish Pizza Day) — США
- День батончиков с изюмом и пряностями (National Raisin and Spice Bar Day) — США
- 5 апреля — День изучения дорожной карты (Read a Road Map Day) — США
- День миграционной полиции — Казахстан
- День одуванчика (National Dandelion Day) — США
- Именины у Лидии, Никона, Василия, Ильи, Алексея, Сергея, Варвары
- Никонов день
- День Русской нации
- 5 апреля — Международный день супа (International Soup Day)
- День звона бубенцов на кошачьих ошейниках
- Праздник талой воды
- День памяти преподобномученика Никона, епископа Сицилийского
- Праздник Даэны
- 5 апреля — День принятия Степного Уложения Республики Калмыкия
- День детской йоги (Kids Yoga Day)
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