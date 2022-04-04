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5 апреля - Никонов день. Пейте чай с мятой
фото: pxhere.com

5 апреля — Никонов день. Пейте чай с мятой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:55 04.04.2022

Церковь 5 апреля чтит память преподобного мученика Никона Печерского. Это древнерусский православный деятель, занимавший длительное время пост игумена Киево-Печерского монастыря и церкви в 11 веке, основавший монастырь во имя Пресвятой богородицы в Тмутаракани. И именно при Никоне в Печерской лавре были созданы школы иконописи. Никон по праву считается родоначальником летописной науки.

В народе же 5 апреля было принято устраивать большую уборку в доме и во дворе. В садах же и огородах в Никонов день разбрасывали крошки, зерно, семечки подсолнечника, зазывая птиц. Также крестьяне принимались за приведение в порядок земледельческого инвентаря.

Погодные приметы на этот день таковы:

  • Теплый день, но ночью заморозки – в апреле будет хорошая погода.
  • 5 апреля первый весенний гром,  а снег еще лежит? Лето будет холодным.
  • Речная волна идет против течения – к ухудшению погоды и к осадкам.
  • Ночью 5 апреля небо со звездами? Утром будут заморозки.
  • Весной в реке воды не прибыло – будет жаркое лето без обильных осадков.
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И! В народе верили, если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Именины 5 апреля отмечают Даниил, Терентий, Феофан, Емельян, Иван, Викентий, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр.


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