5 августа – день Трофима-Бессонника. Калинник-Малинник

5 августа — день именовали Бессоником непросто так. В народе было принято работать допоздна. Начиналась страда, так что у крестьян работы было предостаточно. К тому же, в лесу к этому времени поспевали ягоды — отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки – компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник.

На Руси очень ценили калину. Готовили из неё различные целебные снадобья и средства. Например, многие знахари и врачи рекомендовали использовать настой из коры калины для лечения заболеваний нервной системы и судорогах, применяли его как кровоостанавливающе средство. Ягоды калины использовали для лечения недугов желудочно-кишечного тракта, авитаминоза. Калина известна как мочегонное и общеукрепляющее средство. Кожные заболевания можно вылечить настоем из цветков калины. Поскольку сок этой ягоды обладает желирующими свойствами, то его добавляли в яблочное пюре, после чего готовили пастилу или мармелад.

5 августа — Традиции и обряды на Трофим Бессонник

Главные традиции в этот день — полевые работы и выпечка пирогов с калиной и малиной.

Крестьянам 5 августа приходилось вставать как можно раньше, чтобы успеть сделать как можно больше. В народе по этому поводу говорили так: «Если идет работа — спать неохота» или «Долго спать — добра не видать». Спозаранку вставали не только взрослые. Детям и молодежи, которых работать в поле не брали, тоже находились занятия. Молодежь отправлялась собирать ягоды, а ребята постарше драли лыко.

Калину наши предки ценили, во-первых, за то, что она является хорошим медоносом, а во-вторых, конечно, за целебные свойства. В народной медицине настои из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также в качестве кровоостанавливающего средства. Ягоды использовали при желудочных заболеваниях, авитаминозе; кроме того, это хорошее общеукрепляющее и мочегонное средство. Настоем цветов лечили кожные заболевания. Кроме того, сок ягод калины обладает желирующими свойствами; хозяйки этим пользовались и, добавив яблочное повидло или пюре, варили из него мармелад и пастилу.

На Руси также любили и малину — вкусную, сладкую и очень красивую ягоду, которая содержит множество полезных веществ. О химическом составе ягод наши предки, конечно, не знали, но активно использовали ее как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах; из нее делали и вино.

Обычаи дня 5 августа

В старину существовал интересный обычай, связанный с этим днем. Если надо было купить овощи или фрукты на рынке, их полагалось брать по 13 штук. Это связано с тем, что 5 августа – день памяти не только святого Трофима, но и еще 12 святых мучеников (всего – 13).

Церковный праздник Трофима Бессонника

Он назван так, потому что припадал на пору активных полевых работ, поэтому спать было некогда. По Православным традициям в день 5 августа почитают святого Трофима, Феофила и его соратников, которые были изгоями при правлении императора Диоклетиане. Когда пришло время суда, они принесли себя в жертву во имя своего народа.

Святой Трофим, тринадцать мучеников, а также святой Феофил пострадали в период гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV вв. Когда всех этих людей привели на суд, они не согласились отказаться от веры в Бога и поклоняться идолам. Именно поэтому, мучеников подвергли истязанием, а потом перебили им голени и отправили в пылающую печь. Однако Бог сотворил чудо – и мученики сами вышли из печи, будучи совершенно здоровыми. После того язычники обезглавили мучеников.

Приметы на 5 августа



Вечерний туман по земле стелется – к жаркой, солнечной погоде.

Много звезд на небе – к дождю через несколько дней.

Филин громко ухает – к холодам.

Короткий рассвет – к ветру.

Много спать – добра не видать.

Если в этот день дождь идет, это значит, что святой Трофим мужику в поле помогает.

Одинокому парню на Трофима нельзя выходить в лес. Считалось, что русалки в этот день водят хороводы, и горе тому, кто попадется им на глаза. Могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.

Съесть сырую ягоду калины – к неудачам в любовных делах. Поэтому кушать ее дозволялось лишь в переработанном виде – до осени.

Съесть малину – наоборот: к большой и взаимной любви.

Умыться калиновым соком с утра – отбою от парней не будет!

Рубить ветки калины – к несчастью.

Считается, что в малиннике на Трофима гибнут злые духи.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Анна, Андрей, Трофим, Виталий, Федор.

А ещё 5 августа празднуют…

• День «Работай как собака» (Work Like a Dog Day) — США • Праздник влюблённых (Праздник Двойной Семёрки) — Китай • День устриц (National Oyster Day) — США • День нижнего белья (National Underwear Day) — США • День регаты (Regatta Day) — Канада • День железнодорожника — Латвия • День образования органов финансовых расследований — Беларусь • Исламский день прав человека — Иран • День труда — Самоа • Праздник Африканской Богоматери — Испания • День победы и благодарности отчизне (Victory and Homeland Thanksgiving Day) — Хорватия • День независимости — Буркина-Фасо • Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия, Андрея • Трофим Бессонник • День пьяного курсанта • День разглядывания горизонта • Праздник Почаевской иконы Божией Матери • Международный день светофора (International Day of the Traffic Light) • День распрямившегося штопора

По материалам https://boooh.ru

здесь. О праздниках больще —