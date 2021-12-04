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5 декабря – день Прокопа. Накрывали стол в складчину
фото: pxhere.com

5 декабря – день Прокопа. Накрывали стол в складчину

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 04.12.2021

5 декабря – со Дня Прокопа, говорили в народе, устанавливался основательный санный путь. К этому времени обычно выпадало достаточное количество снега, отчего возникала потребность в хороших зимних дорогах, которые были бы пригодны как для передвижения пешком, так и санями.

Чтобы не плутать в метель и снегопад, в снег вдоль дороги втыкали вехи – колья с соломой, паклей или ветошью на самом верху. Такие ориентиры устанавливали и на льду, дабы странники не провалились в полынью или прорубь. Традиционно дороги прокладывали всей деревней, после чего для всех работавших устраивали обильное угощение и гулянье.

Отмечался также и мирской праздник: накрывали стол в складчину, на котором (по представлениям некоторых областей) непременно должна быть рыба или барашек.

На Прокопия мужские братчины обязательно варили общественное пиво, а крестьянки отправлялись в лес за ефилией – волшебной травой. Народ верил, что эта необыкновенная травка растет в заснеженном лесу и помогает «невысокому подрасти, а горбатому выпрямиться».

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Церковь чтит память святого Прокопия Иерусалимского

5 декабряВ предании говорится о том, что родился он и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры. Поэтому, Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был обезглавлен.

Придя на место казни, святой Прокопий в качестве последнего желания попросил палачей дать ему помолиться.

Обратившись на восток, он молил Господа просветить жителей города светом благодати, исцелить болящих, помочь бедным и послать благодать тем, кто будет почитать его память. Голос с небес возвестил, что молитва его будет исполнена. Тогда святой Прокопий смиренно склонил голову под меч, обретая немеркнущий мученический венец.

Приметы дня 5 декабря

  • Теплая погода на Прокла – зима будет снежной и длинной.
  • Если человек родился в день Прокла, то он будет хорошо знать свое предназначение.
  • В качестве талисмана человеку, рожденному 5 декабря, стоит носить турмалин.
  • Сажа разгорелась у костра – погода будет снежной и пасмурной.
  • Волки близко подошли к избе – зима будет суровой и морозной, а весна наступит нескоро.
  • В морозный день вода в проруби находится выше уровня льда – примета к тому, что в ближайшие дни будет мокрый снег и оттепель.

5 декабря – Именины сегодня отмечают: Василий, Герасим, Афанасий, Илья, Иван, Фаддей, Петр, Максим, Владимир, Архип.

А ещё 5 декабря празднуют…

  • Праздник сырной пиццы (National Cheese Pizza Day) — США
  • День учителя — Индия
  • День инженера — Египет
  • Праздник инженера — Танзания
  • День канонизации матери Терезы — Албания
  • Женевский патриотический пост — Швейцария
  • День поднятия флага в честь военнослужащих (Flag-flying day for Denmark`s deployed personnel) — Дания
  • Именины у Луппа, Ефрема, Иринея, Ивана, Фёдора, Павла, Николая
  • Луп Брусничник
  • День опозданий (Be Late for Something Day)
  • Оранжевый день
  • День ухотрепальщиков
  • Международный день благотворительности (International Day of Charity)
  • День памяти святого мученика Луппа Солунского

О праздниках больше — здесь.

5 декабря – день Прокопа. Накрывали стол в складчину

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