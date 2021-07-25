5 фактов о запеченных роллах

Это сытное, невообразимо вкусное блюдо японской кухни нашло множество ценителей во всем мире. Запечённые роллы или тёплые роллы сегодня пользуются большой популярностью. Способ приготовления его не слишком отличается от традиционного. После изготовления ролла, его кусочки обмакивают в кляр и запекаются до образования золотистой корочки.

Японское название запеченных роллов — темпура. Существует ряд фактов об этой еде, которые неизвестны даже наиболее верным ее фанатам.

Факт первый

Эта разновидность роллов имеет португальское происхождение.

Непосредственно идея создания роллов принадлежит японским поварам. Однако кляр и его самый вкусный рецепт они переняли от выходцев из Португалии. Само же слово «темпура» является производным от фразы на латинском языке «ad tempora cuaresma». Дословный перевод ее звучит как «во время поста». Это отсыл к периодам, когда христиане (кем являются португальцы) воздерживаются от пищи животного происхождения. Но в эти дни разрешается употреблять в пищу рыбу в разнообразных вариантах приготовления.

Когда в 16 веке португальцы стали появляться на островах Японии, местные жители познакомились с кляром и позаимствовали невероятно вкусный его рецепт. Сначала японские повара также обжаривали в нем кусочки рыбы либо другие дары моря. Но со временем стали проделывать это и с роллами. В самой же Португалии кляр на долгое время утратил популярность и вернул ее уже с распространением японских блюд.

Факт второй

Для кляра нужные особые компоненты.

Для запеченных роллов кляр должен быть легким, воздушным и при этом хрустящим. Такой эффект достигается при точном соблюдении рецепта. Для него требуются специальные ингредиенты: практически ледяная вода, комбинация одинакового количества муки из риса и пшеницы с добавлением разрыхлителя и в некоторых случаях крахмала, самые лучшие яйца. Смесь хорошо перемешивается и взбивается. Кусочек ролла обмакивается в полученную смесь и потом — обваливается в панировочных сухарях. Они должны быть сделаны из высококачественной пшеницы. Только так корочка теплого ролла будет нежной, но в то же время хрустящей и иметь красивый золотистый оттенок.

Факт третий

Как правило, нори размещают внутри ролла.

Традиционное исполнение роллов подразумевает заворачивание в водоросли риса и начинки. Однако для запеченных роллов темпура технология приготовления немного меняется: первым слоем идёт рис, затем нори и начинка. Объяснить такое расположение продуктов несложно — кляр лучше удерживается на рисе. Поэтому большинство тёплых роллов готовятся именно так.

Факт четвёртый

Для обжарки роллов применяют особое масло.

У нас и в странах Европы чаще всего используют масла из семечек подсолнуха и оливок. Но японцы применяются другие разновидности. Нельзя брать для приготовления темпуры кокосовое масло — у него малоподходящая температура нагрева. В классическом варианте приготовления тёплых роллов используют кунжутное масло, возможно также применение рисового.

Масло важно хорошо разогреть: до 170 градусов для овощных роллов и 180 градусов для варианта блюда с наполнением из морепродуктов. После обжарки лишнее масло промокают бумажной салфеткой, благодаря чему снижается калорийность.

Факт пятый

Запечённые роллы нужно есть сразу после приготовления.

Весь вкусовой спектр темпуры можно ощутить исключительно сразу же после подачи блюда. Не нужно ждать, когда ролл остынет.

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