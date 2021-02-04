5 февраля — Агафий-Полухлебник. Перепроверяем припасы

5 февраля — почему Агафий-Полухлебник? Потому что наши предки в этот день приходили с ревизией в свои амбары. Перепроверяли припасы. Особое внимание уделяли зерну. Если требовались, то его запасы пополняли — в февральские дни это было сделать проще, чем покупать зерно весной втридорога, когда оно становилось дефицитным. Кроме того, сегодня закрома готовили к поступлению нового урожая — чистили, мыли, чинили. При этом приговаривали: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет».

В этот день принято было заниматься домашними делами. А их накапливалось немало, потому что перед этим было много праздников. Впереди была весна и посевные, а потому следовало позаботиться обо всем заранее. Хозяйки наводили порядок в доме: мыли полы, стены, потолок, оконные рамы. Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок погреба, сараи, амбары и другие подсобные постройки – подлатать стены и двери.

5 февраля — Также в этот день на ветер читались заговоры на любовь. Девушки распускали волосы, вставали против ветра, расставляли руки и говорили следующие слова: «Ветры буйные подули, ко мне лю́бого притянули. Будет меня боготворить, не сможет спокойно жить. Только мною любоваться, только со мною радоваться». Потом волосы нужно было собрать под платок. Дома волосы распустить и лечь спать. Этот платок носить в течение 7 дней, не стирая, даже если испачкается.

День памяти епископа Анкирского Климента и его ученика Агафангела

Претерпели множество мучений за веру в Иисуса Христа при императорах Диоклитиане и Максимиане.

Родился в Галатийском городе Анкире в 258 г. В 12 лет остался сиротой, и его усыновила София, благородная и благодетельная гражданка города Анкиры, воспитавшая его в страхе Божием. Во время страшного голода в Галатии некоторые язычники бросали своих детей, не имея возможности их прокормить, и София собирала несчастных к себе, питала и одевала их, а св. Климент помогал ей в этом. Он учил детей и готовил их к принятию святого крещения. Многие из них впоследствии скончались мученически за веру во Христа.

За добродетельную жизнь св. Климент был поставлен в чтеца, а затем в диакона, в восемнадцать лет получил сан пресвитера, а в двадцатилетнем возрасте был рукоположен во епископа Анкирского.

Вскоре вспыхнуло гонение Диоклетиана (284-305 гг.) на христиан

По доносу привлечен был к ответу и епископ Климент. Правитель Галатии Дометиан пытался склонить святого к поклонению языческим богам, но он твердо исповедовал веру Христову и мужественно претерпел все мучения, которым подверг его лютый наместник. В этих мучениях св. Климент провел около 28 лет, претерпевая их в разных городах и от разных мучителей, и все дивились тому, но Господь хранил мученика и чудесно исцелял его истерзанное тело. Закованный в железо и израненный, избитый, он исцелял больных, творил чудеса и обратил ко Христу множество язычников. Кончина его последовала около 312 г. в Анкире, где он был обезглавлен во время совершения им литургии в пещерной церкви.

Но как бы там ни было, а и в день, посвящённый обыденным делам, погоду по приметам 5 февраля «вычислять» успевали:

Много снега – будет много хлеба.

Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце — в августе будет жарко.

Солнечный день – будет ранняя весна.

Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.

Сильный мороз – весна наступит рано.

Погода в день Агафия до обеда дает прогноз на первую половину будущей зимы, после обеда – на вторую.

Синицы щебечут под окном – к сильной зимней стуже.

Другие названия праздника: Агафий, Агафонник, День Агафия, Павлин Милостивый.

5 февраля — к обеденному столу на Агафия-Полухлебника подавали куриные пироги. Это угощение символизировало семейное счастье.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

А ещё 5 февраля празднуют Китайский Новый год (Chinese New Year)

Великий день

День разукрашивания планов на будущее

День эрудита

Сагаалган (Буддийский Новый год) в Бурятии

Всемирный день «Нутеллы» (World Nutella Day)

Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day)

День всех святых в земле Костромской просиявших

Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

День святой Агаты

Международный день бойскаутов

День шоколадного фондю (National Chocolate Fondue Day) — США

Соллаль (Корейский Новый год) — Корея

День единства — Бурунди

День бабочки-монарх (Western Monarch Day) — США

День метеоролога (National Weatherman`s Day) — США

День освобождения от оккупации — Сан-Марино

День Рунеберга — Финляндия

День рождения кронпринцессы Мэри — Дания

День тренеров афроамериканцев (African American Coaches Day) — США

День солидарности с Кашмиром (Kashmir Solidarity Day) — Пакистан

Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира, Екатерины

Агафий Полухлебник По материалам: https://www.amic.ru О праздниках больше — здесь .