5 июня – Леонтий Ростовский. Конопляник и Леонтий-огуречник

5 июня в народе считали одним из самых удачных дней для посева конопли. Да-да! Когда-то это растение очень уважали вовсе не за его «дурманящие» свойства. Его активно использовали в быту. Изготавливали из конопли одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки… Из волокон стебля делали пеньку, из которой плели веревки и канаты, из волокон ткали грубую ткань — посконь, которой закрывали картофель и зерно в амбарах, чтобы оно не померзло. Это растение — хороший медонос, а потому с цветов его пчелы брали взяток, а из семян делали масло, которым поливали каши, ели его с хлебом.

Кроме того, на Леонтия старались высадить последние овощи. Этот день является неким рубежом в этом плане: запоздал с рассадой – упущенное время не наверстаешь. Останешься с малоростом и незавязухой.

5 июня — Церковь нынче чтит память епископа Ростовского

Отмечается день, связанный с обретением его мощей. Сведения о жизни епископа достаточно противоречивыми и малоинформативными. Известно, что основные события его существования состоялись в XII веке. Леонтий занимался тем, что проповедовал веру во Христа детям. За это подвергся гонениям со стороны язычников.

Согласно Житию, Леонтий родился в Царьграде (Константинополе), столице Византийской империи, откуда и был отправлен в Ростов. Однако из послания епископа Владимирского Симона, одного из авторов Киево-Печерского патерика, известно, что святой был пострижеником Киево-Печерской обители и, следовательно, русским. Исследователи, как правило, отдают предпочтение показаниям Патерика: дело в том, что Житие святого Леонтия было создано, вероятно, по инициативе князя Андрея Юрьевича Боголюбского, который именно в это время стремился к церковной независимости Ростова от Киева; следовательно, можно полагать, что автор Жития, называя Леонтия греком, хотел таким образом подчеркнуть факт приобщения Ростова к христианству непосредственно из Византии.

Неизвестно и то, когда именно Леонтий стал ростовским епископом. Житие называет его предшественников на ростовской кафедре — Феодора и Илариона. Однако оба они, не стерпев враждебности со стороны местных жителей, бежали из Ростова. Леонтий первым стал утверждать новую веру в крае, населенном славянскими и финно-угорскими племенами. Вероятнее всего, речь идет о 60-х или 70-х годах XI века.

(Ранее этого времени христианство получило распространение только среди приближенных князя.) Житие сообщает, что Леонтий хорошо знал мерянский язык (меря — финно-угорское племя, жившее на территории Ростовского края). По-видимому, он выучил его, готовясь к пастырскому служению в Ростове.

Погодные приметы на 5 июня



Мошки да комары столбом вьются? К хорошей погоде.

Трава утром сильнее обычного пахнет – к дождю.

Пчелки роем вокруг рябины цветущей вьются – завтра будет ясная погода.

Много муравьев вокруг муравейника – погода будет ясная.

Восход Солнца сопровождается духотой – жди ненастья.

Интересно, что особое внимание в народе уделялось огурцам. Сеяли их тайно, скрывая этот процесс не только от взоров любопытных соседей, но также и от тех членов семьи, которые не были задействованы в процессе. Когда на грядке появлялся первый огурец, его обязательно закапывали, чтобы принести жертву богам (делалось это тоже тайно). И если впоследствии огурцы желтели и плохо росли, то говорили, что кто-то, по приметам, их сглазил – увидел 5 июня процесс посадки.

5 июня — день богатый на именинников. Поздравления сегодня принимают: Борис, Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор, Яков.

А ещё 5 июня празднуют…

Праздник солнечных зайчиков

5 июня – День резиновых уточек в ванной

Ураза Байрам — Праздник разговения

Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day)

День образования российской полиции

5 июня – День российского эколога

Международный день бега (Global Running Day)

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)

5 июня – День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Собор Ростово-Ярославских святых

Всемирный день против видовой дискриминации (World Day Against Speciesism)

5 июня – Пряничный день (National Gingerbread Day) — США

Праздник портных (National Tailors Day) — США

День отца — Дания

День кетчупа (National Ketchup Day) — США

Праздникпосадки деревьев — Новая Зеландия

5 июня – День освобождения — Сейшельские Острова

День работников государственных природоохранных органов — ПМР

Праздник монгольфьера (Hot Air Balloon Day) — США

День Конституции — Дания

День восстания 15 Хордада — Иран

5 июня – Праздник прибытия индийцев — Суринам

День президента — Экваториальная Гвинея

День мелиоратора — Азербайджан

5 июня – Именины у Михаила, Игнатия, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиты, Данила, Андрея, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Евфросинии, Якова

Леонтий Коноплянник

5 июня – День государственной службы карантина растений РФ

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