5 июня – Леонтий Ростовский. Конопляник и Леонтий-огуречник

5 июня в народе считали одним из самых удачных дней для посева конопли. Да-да! Когда-то это растение очень уважали вовсе не за его «дурманящие» свойства. Его активно использовали в быту. Изготавливали из конопли одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки… Из волокон стебля делали пеньку, из которой плели веревки и канаты, из волокон ткали грубую ткань — посконь, которой закрывали картофель и зерно в амбарах, чтобы оно не померзло. Это растение — хороший медонос, а потому с цветов его пчелы брали взяток, а из семян делали масло, которым поливали каши, ели его с хлебом.
Кроме того, на Леонтия старались высадить последние овощи. Этот день является неким рубежом в этом плане: запоздал с рассадой – упущенное время не наверстаешь. Останешься с малоростом и незавязухой.
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5 июня — Церковь нынче чтит память епископа Ростовского
Отмечается день, связанный с обретением его мощей. Сведения о жизни епископа достаточно противоречивыми и малоинформативными. Известно, что основные события его существования состоялись в XII веке. Леонтий занимался тем, что проповедовал веру во Христа детям. За это подвергся гонениям со стороны язычников.
Согласно Житию, Леонтий родился в Царьграде (Константинополе), столице Византийской империи, откуда и был отправлен в Ростов. Однако из послания епископа Владимирского Симона, одного из авторов Киево-Печерского патерика, известно, что святой был пострижеником Киево-Печерской обители и, следовательно, русским. Исследователи, как правило, отдают предпочтение показаниям Патерика: дело в том, что Житие святого Леонтия было создано, вероятно, по инициативе князя Андрея Юрьевича Боголюбского, который именно в это время стремился к церковной независимости Ростова от Киева; следовательно, можно полагать, что автор Жития, называя Леонтия греком, хотел таким образом подчеркнуть факт приобщения Ростова к христианству непосредственно из Византии.
Неизвестно и то, когда именно Леонтий стал ростовским епископом. Житие называет его предшественников на ростовской кафедре — Феодора и Илариона. Однако оба они, не стерпев враждебности со стороны местных жителей, бежали из Ростова. Леонтий первым стал утверждать новую веру в крае, населенном славянскими и финно-угорскими племенами. Вероятнее всего, речь идет о 60-х или 70-х годах XI века.
(Ранее этого времени христианство получило распространение только среди приближенных князя.) Житие сообщает, что Леонтий хорошо знал мерянский язык (меря — финно-угорское племя, жившее на территории Ростовского края). По-видимому, он выучил его, готовясь к пастырскому служению в Ростове.
Погодные приметы на 5 июня
- Мошки да комары столбом вьются? К хорошей погоде.
- Трава утром сильнее обычного пахнет – к дождю.
- Пчелки роем вокруг рябины цветущей вьются – завтра будет ясная погода.
- Много муравьев вокруг муравейника – погода будет ясная.
- Восход Солнца сопровождается духотой – жди ненастья.
Интересно, что особое внимание в народе уделялось огурцам. Сеяли их тайно, скрывая этот процесс не только от взоров любопытных соседей, но также и от тех членов семьи, которые не были задействованы в процессе. Когда на грядке появлялся первый огурец, его обязательно закапывали, чтобы принести жертву богам (делалось это тоже тайно). И если впоследствии огурцы желтели и плохо росли, то говорили, что кто-то, по приметам, их сглазил – увидел 5 июня процесс посадки.
А ещё 5 июня празднуют…
- Праздник солнечных зайчиков
- 5 июня – День резиновых уточек в ванной
- Ураза Байрам — Праздник разговения
- Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day)
- День образования российской полиции
- 5 июня – День российского эколога
- Международный день бега (Global Running Day)
- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)
- 5 июня – День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
- Собор Ростово-Ярославских святых
- Всемирный день против видовой дискриминации (World Day Against Speciesism)
- 5 июня – Пряничный день (National Gingerbread Day) — США
- Праздник портных (National Tailors Day) — США
- День отца — Дания
- День кетчупа (National Ketchup Day) — США
- Праздникпосадки деревьев — Новая Зеландия
- 5 июня – День освобождения — Сейшельские Острова
- День работников государственных природоохранных органов — ПМР
- Праздник монгольфьера (Hot Air Balloon Day) — США
- День Конституции — Дания
- День восстания 15 Хордада — Иран
- 5 июня – Праздник прибытия индийцев — Суринам
- День президента — Экваториальная Гвинея
- День мелиоратора — Азербайджан
- 5 июня – Именины у Михаила, Игнатия, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиты, Данила, Андрея, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Евфросинии, Якова
- Леонтий Коноплянник
- 5 июня – День государственной службы карантина растений РФ
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