5 июня открываются парки Никитского ботанического сада

Долгожданная новость: 5 июня открываются для посещения парки Арборетума, «Монтедор» и «Приморский» Никитского ботанического сада (НБС). Соответствующий приказ об открытии парков подписал директор НБС, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь на основании приказа Минобрнауки России (№ 692) и Указа Главы Республики Крым (№63-У).

Посещение парков возможно лишь при условии неукоснительного соблюдения всех защитных мер. Так, НБС располагает достаточным запасом необходимых средств индивидуальной защиты, перед входами в парки нанесена разметка для соблюдения посетителями социального дистанцирования, — отметили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Все гости сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им будет измерена температура. Они также смогут обработать руки антисептиками, а при прогулке им рекомендовано соблюдение дистанции на расстоянии полутора метров друг от друга, за исключением семей, проживающих совместно.

Экскурсионная деятельность из-за сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции прекращена до особого распоряжения. По той же причине остаются закрытыми для посещения Научный музей Сада, выставка «Зелёный лабиринт», заповедник «Мыс Мартьян».

Сейчас, в начале июня посетители Никитского ботсада смогут во всей красе увидеть цветение коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев.

Фото: пресс-служба НБС.