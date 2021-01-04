5 января – Федул Зимний. Колдуны сегодня сильны. И! Успейте загадать желание

5 января – простой и спокойный день. Хорошим знаком считалось рождение ребенка в этот день. Желательно – вечером, после заката солнца. Считалось, что такой младенец вырастет счастливым, ему будет сопутствовать успех во всех начинаниях. Детей называли в соответствии со Святцами. Рожденные 5 января нарекались Федулами, Василиями, Давидами, Нифонтами, Павлами, Наумами, Феоктистами. Девочкам давали имя Анастасия – в честь святой, память которой праздновалась накануне.

Колдуны наводят порчу на хозяев и домашний скот, а потому, проводились различные обряды очищения. Пекли 5 января пряники в форме коров, овец, петушков. Заворачивали выпечку в чистую материю и клали до Рождества в укромное место — чтобы нечисть не испортила, ибо, по приметам, это возможно.

Церковь в этот день чтит память Святого Феодула и девяти мучеников

Феодул проживал в III веке в Фессалониках. Он служил при церкви и был чтецом. Однажды ночью ему во сне привиделся вложенный в руку предмет. Проснувшись, он увидел перстень с изображением Креста. Благодаря его силе святой обратил в христианскую веру большое количество язычников и исцелил многих больных от тяжелых недугов.

Когда были изданы императорские указы о гонении на христиан, Феодул продолжал открыто проповедовать Евангелие. За это он был схвачен и представлен перед судом правителя города. Никакие уговоры не смогли сломить его веру в Христа.

Он был отправлен в тюрьму, но и там продолжал проповедовать. Феодул обратил в христианство многих пленников. Когда об этом узнал правитель, он был снова призван к суду. Перед его глазами поставили христиан, которые отреклись от веры и стали приносить жертвы идолам. Но и это не смогло убедить Феодула отказаться от Господа Бога. Тогда правитель приказал привести его на место казни и отрубить ему голову. Мученик воскликнул с радостью, что скоро встретится с Иисусом Христом. После этого правитель Фаустин снова посадил его в тюрьму.

а следующее утро он приказал казнить Феодула и других христиан через утопление в море. Им привязали к шее камни и бросили в воду. Однако вскоре море выбросило на берег их тела. Они были в светлых одеяниях, без пут и камней. Их погребли по христианским обычаям.

А вот примет на этот день довольно много:

В Федулов день полагалось усердно читать Священное Писание и молиться Пресвятой Богородице.

Перед Рождеством Христовым в доме завершали всякую работу.

Опасались работать с острыми предметами (топорами, шилами, ножами). Тот, кто порежется на Федула, весь год будет нездоров. И по сей день некоторые люди остерегаются хирургического вмешательства 5 января, стараются перенести операцию на другое время.

Нельзя также подшивать себе подол, иначе проживешь меньше положенного.

В старину говорили: «Пришел Федул – ветер подул». Обычно этот день выдавался ветреным.

Если ветер сопровождался сильным снегопадом – июль будет ненастным.

Снег при безветренной погоде – к хорошему урожаю.

Считалось, что в этот день колдуны совершают самые сильные обряды, наводят порчу на домашний скот и его хозяев.

Чтобы защитить домашних животных от болезней, падежа и порчи, в этот день пекли пряники в форме овечек, коровок, петушков. Выпечку не съедали сразу, а заворачивали ее в чистую тряпочку (чтобы нечисть не испортила) и клали в укромное место – до Рождества.

Кошка лезет в печь – к морозу. Пытается примоститься на загнетке (углубление для углей и золы) – холода долго простоят.

Куры беспокойно себя ведут – к метели.

Лошадь храпит – к снежной буре и затяжному ненастью.

Для того чтобы спасти скотину от столкновения с нечистой силой, для нее в этот день пекли специальные лепешки.

Вначале в хлеву убирали, проверяли, не дует ли из щелей. Стойло дополнительно утепляли соломой, а в помещении развешивали колючки чертополоха, которые должны были сберечь животных от происков нечистой силы. Тесто для лепешки замешивали из отрубей, и как только доставали ее из печи, сразу заворачивали в чистое полотенце, чтобы ни один нечистый дух не мог к ней прикоснуться, и теплой несли в хлев.

Именины сегодня отмечают: Павел, Василий, Наум, Иван.

5 января – необычный день, когда вы можете загадать любое желание

Оно обязательно исполнится. Купите ржаную муку, замесите из трех горстей тесто на освященной воде и испеките лепешку счастья. Когда будете вымешивать тесто, читайте потайной заговор на исполнение заветного желания. Слова заговора такие:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Господь родился,

Крест водрузился,

Ангел небесный прослезился.

Сказала Божья Мать:

«Обещаю каждому человеку дать

Любую благодать.

Кто за два дня до рождения Христа

В рот святую лепешку возьмет,

На того Господь Свою

Божью благодать пошлет».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

А ещё 5 января празднуют:

Международный разгрузочный день

Праздник маленьких историй

День птиц (National Bird Day) — США

День работников социальной защиты — Беларусь

Праздник взбитых сливок (National Whipped Cream Day) — США

Харбинский международный фестиваль льда и снега — Китай

Кавалькада царей-волхвов — Испания

Туциндан — Сербия, Черногория

День рождения гуру Гобинда Синха — Индия

День детей (National Children`s Day) — Таиланд

Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла, Василия

Федулов день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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