5 мая — день Луки. Луковый день, Чащобные хороводы

5 мая, по приметам определяли погоду на осень. По традиции в этот день высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день, Чащобные хороводы.
В былые времена считалось, что лук наполняет организм энергией, придает человеку храбрости и сил. Поэтому нередко его добавляли в блюда воином. Ещё свято верили в то, что специфический запах лука отгоняет недуги, нечисть и защищает от них. Во время эпидемии в каждом доме вывешивали тугие связки лука.
Ляльное время мая продолжалось: девушки хороводились и развлекались разными играми, но не только они хотели веселиться: нечистая сила тоже хотела потешиться и навредить всему роду людскому. Ведьмы стелили на покрытую росой траву холст и водили свои хороводы на нем. К этому моменту, по народным поверьям, чертовки уже были беременны.
Если простая женщина хотела избавиться от бесплодия, то она пробовала следующий небезопасный способ. Надо было подойти к лесной полянке, над которой поднимается вешний теплый пар, увидев ведьм, раздеться и незаметно встать на холст в хоровод. От утоптанного полотна следовало оторвать лоскуток, а придя домой, утереться им, по народным поверьям, это сулило скорую беременность.
Народные приметы на 5 мая
- Луна в ночь на 5 мая рано всходит на небе – будут ранние морозы, а сеять, по приметам, лучше всего ранний лук-севок
- При убывающей Луне с посевами лучше подождать
- Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила 5 мая дьявольские хороводы водит и может с собой увести
- Если кукушка в день Луки кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей
- Гроза в этот день – будет богатый урожай
- Утром установилась ясная погода – примета к тому, что можно проводить посевные работы
- Наблюдаются заморозки – еще 40 утренних морозов повредят поля
5 мая память святого Апостола и Евангелиста Луки
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахаию, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.
Также 5 мая празднуют…
- Красная горка (Фомино воскресенье)
- Рамадан
- Международный день принцесс (International Princess Day)
- Всемирный день общения
- Всемирный день веселья (World Laughter Day)
- Международный день акушерки (International Midwives Day)
- День водолаза
- День советской печати
- Международный день борьбы за права инвалидов
- Хокку-день
- День Европы (Europe Day in the Council of Europe)
- 5 мая — День шифровальщика (День создания криптографической службы РФ)
- День памяти преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
- Всемирный день лёгочной гипертензии (World PH Day)
- День кубанской журналистики
- Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother`s Day
- День детей — Тонга
- День пожилых людей — Палау
- 5 мая — День большого сэндвича (National Hoagie Day) — США
- Фестиваль встречи весны — Турция
- Праздник попугая — Франция
- Пятый день мая — Мексика
- День посадки деревьев — Доминикана
- День детей — Япония, Южная Корея
- 5 мая — День благословения велосипедов (Blessing of the Bicycles) — США
- День матери — Литва, Испания, Румыния, Португалия, Венгрия
- День борьбы с насилием и расизмом — Австрия
- 5 мая — День коронации — Таиланд
- День Конституции — Кыргызстан
- День освобождения — Дания, Нидерланды
- 5 мая — День карикатуриста (National Cartoonists Day) — США
- День прибытия индийцев — Гайана
- День печати — Беларусь
- 5 мая — День мучеников — Албания
- День патриотов — Эфиопия
- День энчилада (National Enchilada Day) — США
- 5 мая — День майского восстания чешского народа — Чехия
- День культуры португалоязычных стран
- Лукин день
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