5 марта — день Льва Катальщика. Предсказываем погоду

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5 марта поминают память епископа Льва Катанского
Святой Лев был епископом в городе Катане, в Сицилии. Он славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и странникам. Господь удостоил его дара врачевания от различных болезней и чудотворений. Во времена епископства святого Льва в Катанах жил чародей Илиодор, который поражал народ ложными чудесами. Он прежде был христианином, но потом тайно отвергся Спасителя и сделался служителем диавола. Святитель Лев часто убеждал Илиодора отстать от злых дел и обратиться к Богу, но напрасно.
Однажды Илиодор дошел до такой дерзости, что, войдя в храм, где епископ совершал богослужение, своим волхвованием произвел там смятение и соблазн, пытаясь устроить бесчинства. Видя народ, беснующийся по колдовскому внушению, святой Лев понял, что время кротких увещеваний прошло. Он спокойно вышел из алтаря и, обвязав шею чародея своим омофором, вывел его из храма на площадь. Там он заставил Илиодора признаться во всех злодеяниях, приказал развести костер и без колебаний вступил вместе с чародеем в огонь, удерживая его омофором. Так они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев силой Божией остался невредим.
Это чудо еще при жизни прославило преподобного Льва. Когда преподобный скончался, при его гробе получила исцеление кровоточивая женщина. Тело святого было положено в храме святой мученицы Лукии, созданном им самим, а впоследствии мощи его были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого, епископа Турского (память 12 октября).
Успей покататься на санках, пока зима на исходе
На Руси же с этой датой поступили также, как и со всеми привнесёнными церковью, — переиначили на народный лад. И 5 марта превратилось в праздник «катыша» или в День Льва Катальщика. Главная его традиция: кататься с горы на санях, провожая уже поддающийся весеннему солнцу снежок. Говорили: «Успей покататься на санках, пока зима на исходе». Верили, что дальше всех укатится тот, у кого счастье дольше всех будет.
На Руси существовала традиция, что зиму нужно провожать роскошно и с размахом, поэтому в этот день, 5 марта, крестьяне устраивали маскарады, пекли аппетитные блины, ходили друг к другу в гости, водили хороводы, а также, что очень важно, просили прощения у всех, кого могли когда-то обидеть. Также, люди верили, что в этот день лучше всего мирится с тем, с кем находитесь в ссоре.
Запрещалось вечером 5 марта возводить голову к небу и наблюдать за звездами. Люди верили, что можно накликать на себя беду, если любоваться в этот день звездами на небосводе. В народе говорили, что небо уносит счастье и благополучие в начале марта. Тем, кто нарушит негласный запрет пророчили заболевания и несчастья. Бытовало поверье, что в этот день духи спускаются на землю в образе падающих звезд.
Погодные приметы на 5 марта
- Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным.
- Сороки и галки в снегу купаются – ожидай оттепели.
- Пошел снег с дождем – жди бурного разлива рек и даже оттепели.
- Стаи галок и ворон парят высоко в небе – примета того, что будет снегопад.
- Во время дождя с запада небо проясняется – погода в ближайшее время будет теплой и сухой.
- Меняется направление ветра – оттепель будет недолгой.
В этот день, 5 марта, наши предки также делали предсказания о погоде. На Руси верили, что можно ожидать оттепель, если сороки и галки купаются в снегу, а если стаи ворон парят очень высоко в небе – то надвигается сильный снегопад. Если во время дождя небо будет проясняться с Запада – можно ожидать теплой и сухой походы. Люди говорили, что выбросив 5 марта всю старую обувь из дома, можно привлечь достаток и благополучие. Славяне не рекомендовали начинать что-то новое в этот день, потому что верили, что это может повлечь за собой неудачу.
А ещё 5 марта празднуют…
- День раздвоения личности (National Multiple Personality Day) — США
- День абсента (National Absinthe Day) — США
- 5 марта — День сырных палочек (National Cheese Doodle Day) — США
- День физической культуры и спорта — Азербайджан
- День посадки деревьев — Иран
- 5 марта — День Ак калпака — Кыргызстан
- День благотворительности — Иран
- День всенародной учёбы — Китай
- 5 марта — День работника судебной системы — Кыргызстан
- День святого Пирана — США, Англия
- День традиционных вождей — Вануату
- Именины у Сергея, Василия, Николая, Ярослава, Дениса, Антона, Ивана
- День Катыша
- Международный день блина
- Жирный вторник
- Всенародный праздник без названия
- Масленица — Заигрыш
- День рождения степлера
- 5 марта — День выключенных гаджетов
- День пейзажей, нарисованных чаем
- День мореходных училищ
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