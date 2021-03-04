5 марта — день Льва Катальщика. Предсказываем погоду

5 марта поминают память епископа Льва Катанского

Свя­той Лев был епи­ско­пом в го­ро­де Ка­тане, в Си­ци­лии. Он сла­вил­ся доб­ро­той и ми­ло­сер­ди­ем, хри­сти­ан­ской лю­бо­вью к ни­щим и стран­ни­кам. Гос­подь удо­сто­ил его да­ра вра­че­ва­ния от раз­лич­ных бо­лез­ней и чу­до­тво­ре­ний. Во вре­ме­на епи­скоп­ства свя­то­го Льва в Ка­та­нах жил ча­ро­дей Или­о­дор, ко­то­рый по­ра­жал на­род лож­ны­ми чу­де­са­ми. Он преж­де был хри­сти­а­ни­ном, но по­том тай­но от­верг­ся Спа­си­те­ля и сде­лал­ся слу­жи­те­лем диа­во­ла. Свя­ти­тель Лев ча­сто убеж­дал Или­о­до­ра от­стать от злых дел и об­ра­тить­ся к Бо­гу, но на­прас­но.

Од­на­жды Или­о­дор до­шел до та­кой дер­зо­сти, что, вой­дя в храм, где епи­скоп со­вер­шал бо­го­слу­же­ние, сво­им волх­во­ва­ни­ем про­из­вел там смя­те­ние и со­блазн, пы­та­ясь устро­ить бес­чин­ства. Ви­дя на­род, бес­ну­ю­щий­ся по кол­дов­ско­му вну­ше­нию, свя­той Лев по­нял, что вре­мя крот­ких уве­ще­ва­ний про­шло. Он спо­кой­но вы­шел из ал­та­ря и, об­вя­зав шею ча­ро­дея сво­им омо­фо­ром, вы­вел его из хра­ма на пло­щадь. Там он за­ста­вил Или­о­до­ра при­знать­ся во всех зло­де­я­ни­ях, при­ка­зал раз­ве­сти ко­стер и без ко­ле­ба­ний всту­пил вме­сте с ча­ро­де­ем в огонь, удер­жи­вая его омо­фо­ром. Так они сто­я­ли в огне, по­ка Или­о­дор не сго­рел, а свя­ти­тель Лев си­лой Бо­жи­ей остал­ся невре­дим.

Это чу­до еще при жиз­ни про­сла­ви­ло пре­по­доб­но­го Льва. Ко­гда пре­по­доб­ный скон­чал­ся, при его гро­бе по­лу­чи­ла ис­це­ле­ние кро­во­то­чи­вая жен­щи­на. Те­ло свя­то­го бы­ло по­ло­же­но в хра­ме свя­той му­че­ни­цы Лу­кии, со­здан­ном им са­мим, а впо­след­ствии мо­щи его бы­ли пе­ре­не­се­ны в цер­ковь свя­ти­те­ля Мар­ти­на Ми­ло­сти­во­го, епи­ско­па Тур­ско­го (па­мять 12 ок­тяб­ря).

Успей покататься на санках, пока зима на исходе

На Руси же с этой датой поступили также, как и со всеми привнесёнными церковью, — переиначили на народный лад. И 5 марта превратилось в праздник «катыша» или в День Льва Катальщика. Главная его традиция: кататься с горы на санях, провожая уже поддающийся весеннему солнцу снежок. Говорили: «Успей покататься на санках, пока зима на исходе». Верили, что дальше всех укатится тот, у кого счастье дольше всех будет.

На Руси существовала традиция, что зиму нужно провожать роскошно и с размахом, поэтому в этот день, 5 марта, крестьяне устраивали маскарады, пекли аппетитные блины, ходили друг к другу в гости, водили хороводы, а также, что очень важно, просили прощения у всех, кого могли когда-то обидеть. Также, люди верили, что в этот день лучше всего мирится с тем, с кем находитесь в ссоре.

Запрещалось вечером 5 марта возводить голову к небу и наблюдать за звездами. Люди верили, что можно накликать на себя беду, если любоваться в этот день звездами на небосводе. В народе говорили, что небо уносит счастье и благополучие в начале марта. Тем, кто нарушит негласный запрет пророчили заболевания и несчастья. Бытовало поверье, что в этот день духи спускаются на землю в образе падающих звезд.

А ещё хозяйки нынче готовили своеобразное ритуальное блюдо — пекли на коровьем масле колобки-катыши. Назвали их «кокурками».

Погодные приметы на 5 марта

Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Сороки и галки в снегу купаются – ожидай оттепели.

Пошел снег с дождем – жди бурного разлива рек и даже оттепели.

Стаи галок и ворон парят высоко в небе – примета того, что будет снегопад.

Во время дождя с запада небо проясняется – погода в ближайшее время будет теплой и сухой.

Меняется направление ветра – оттепель будет недолгой. В этот день, 5 марта, наши предки также делали предсказания о погоде. На Руси верили, что можно ожидать оттепель, если сороки и галки купаются в снегу, а если стаи ворон парят очень высоко в небе – то надвигается сильный снегопад. Если во время дождя небо будет проясняться с Запада – можно ожидать теплой и сухой походы. Люди говорили, что выбросив 5 марта всю старую обувь из дома, можно привлечь достаток и благополучие. Славяне не рекомендовали начинать что-то новое в этот день, потому что верили, что это может повлечь за собой неудачу.

Именины 5 марта отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав. А ещё 5 марта празднуют… День раздвоения личности (National Multiple Personality Day) — США

День абсента (National Absinthe Day) — США

5 марта — День сырных палочек (National Cheese Doodle Day) — США

День физической культуры и спорта — Азербайджан

День посадки деревьев — Иран

5 марта — День Ак калпака — Кыргызстан

День благотворительности — Иран

День всенародной учёбы — Китай

5 марта — День работника судебной системы — Кыргызстан

День святого Пирана — США, Англия

День традиционных вождей — Вануату

Именины у Сергея, Василия, Николая, Ярослава, Дениса, Антона, Ивана

День Катыша

Международный день блина

Жирный вторник

Всенародный праздник без названия

Масленица — Заигрыш

День рождения степлера

5 марта — День выключенных гаджетов

День пейзажей, нарисованных чаем

День мореходных училищ По материалам: https://joinfo.ua