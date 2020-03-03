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5 марта в Севастополе - премьера фильма "Счастье в конверте"

5 марта в Севастополе — премьера фильма «Счастье в конверте»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:08 03.03.2020

7 февраля стартовал автобусный промо-тур в поддержку фильма «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». В течение месяца, съёмочная группа картины едет на автобусе от Владивостока до Севастополя, презентуя проект в 23 городах. Беспрецедентное путешествие фильма по стране завершится премьерами в Москве и Санкт-Петербурге. А 12 марта картина стартует в широком прокате.

Это народное кино и поэтому мы хотели, чтобы первыми этот фильм посмотрели простые люди. Мы покажем нашу картину ещё в двадцати городах России прежде, чем её увидят москвичи и петербуржцы, — отмечает автор сценария Евгений Бедарев.

Особенность тура: съёмочная группа картины не только знакомит зрителя с фильмом, но и дарит счастливые момент тем, кому это по-настоящему необходимо.  Так во Владивостоке юному жителю города по имени Кирилл был вручен планшет, о котором мальчик давно мечтал. В большинстве городов подобные акции проводились при участии благотворительного проекта «Мечтай со мной», цель которого – исполнение заветных желаний детей с опасными для жизни заболеваниями. В базе проекта десятки детей в возрасте от 3-х до 17-ти лет.

За время работы над фильмом мы встретили очень много добрых людей. Нам многие помогали. Поэтому мы хотим отправить «бумеранг добра» дальше. Помочь всем невозможно, но сделать счастливыми нескольких детей в наших силах, — признаётся продюсер Александр Хачко.

5 марта в Севастополе - премьера фильма "Счастье в конверте"

В Севастополе премьера фильма состоится 5 марта!

В наш век, когда всё стало цифровым и люди большую часть времени проводят, уткнувшись в гаджеты, нам хочется напомнить о том волшебстве, которым обладает письмо, написанное от руки. Поэтому мы предлагаем зрителям вспомнить как это приятно, написать несколько слов на открытке и отправить близкому человеку, — говорит продюсер фильма Сергей Берлов.

5 марта в Севастополе - премьера фильма "Счастье в конверте"

5 марта в Севастополе - премьера фильма "Счастье в конверте"

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