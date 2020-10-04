5 октября – день Фоки, день Иона. Начинается настоящая осень

5 октября, считали в народе, начинается самая настоящая осень. Говорили, что это не самое хорошее время. Бушевал ветер, сдирая листву с деревьев. Верили, что он мог принести в деревню порчу, нечистую силу и болезни.
Но было несколько способов избежать таких неприятности, точнее запретов — нельзя было разорять муравейники, сжигать старый веник, бить хлыстом или палкой по земле, проклинать ветер и т. д.
Церковь же 5 октября почитает память пророка Ионы и мученика Фоки
Первый, согласно Священному Писанию, побывал в чреве кита и остался невредимым (поэтому сегодня нельзя было ни ловить, ни есть рыбу!) Так, однажды Бог велел ему отправиться в город под названием Ниневия для того, чтобы проповедовать. Однако вместо этого Иона решил поехать в Иоппию и сел на другой корабль.
Во время путешествия началась буря, и моряки решили бросить жребий, чтобы понять, по чьей вине к ним пришла неудача. Жребий пал на Иону, после чего он сознался, что нарушил Божий указ. Тогда он попросил бросить его в воду – и буря утихнет, что моряки и сделали. В море Иону поглотил большой кит, в чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.
Что касается мученика Фоки, то он считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Согласно преданию, он родился в Синопе и вел добродетельную жизнь. Стал епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, благодаря чему, удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений, организованных императором Траяном, который вынуждал Фоку отречься от своих убеждений.
Приметы дня 5 октября:
- Если на Фоку березовый лист не опал, то снег поздно ляжет.
- Черемуха и клен оголились – окончательное наступление зимы.
- Рябчик прилетает в ельник – начинается листопад.
- Осина роняет листья –конец осени.
- Октябрь по непостоянству погоды похож на март.
А ещё 5 октября празднуют:
- Всемирный день учителя (World Teachers Day)
- День работников уголовного розыска МВД РФ
- Всемирный день ходьбы (World Walking Day)
- 5 октября – Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
- День напутствий улетающим птицам
- День астрономии (Astronomy Day)
- Праздник памяти пророка Ионы
- 5 октября – День Республики Адыгея
- Всемирный день стомированных пациентов (World Ostomy Day)
- День вина — Молдова
- 5 октября – Всенародный праздник вина — Армения
- День яблочной запеканки (National Apple Betty Day) — США
- Праздник «Сделай что-нибудь приятное» (National Do Something Nice Day) — США
- День «Будь прикольным» (National Get Funky Day) — США
- 5 октября – День Конституции — Вануату
- Праздник инженера — Боливия
- Международный фестиваль фейерверков в Сеуле (Seoul International Firework Festival) — Южная Корея
- День «Поцелуй борца» (National Kiss a Wrestler Day) — США
- День правоохранительных органов — Иран
- 5 октября – Праздник государственного языка — Таджикистан
- День вооружённых сил — Индонезия
- День хорватских железных дорог — Хорватия
- Праздник уголовного розыска — Кыргызстан
- 5 октября – День республики (Republic Day) — Португалия
- Именины у Макара, Петра, Фёдора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария, Бартоломея
- Фока Ветроградарь (Иона и Фока, Листопадная)
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