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5 октября – день Фоки, день Иона. Злой ветер
фото: pxhere.com

5 октября – день Фоки, день Иона. Злой ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 04.10.2021

5 октября, считали в народе, начинается самая настоящая осень. Говорили, что это не самое хорошее время. Бушевал ветер, сдирая листву с деревьев. Верили, что он мог принести в деревню порчу, нечистую силу и болезни.

Но было несколько способов избежать таких неприятности, точнее запретов — нельзя было разорять муравейники, сжигать старый веник, бить хлыстом или палкой по земле, проклинать ветер и т. д.

Церковь же 5 октября почитает память пророка Ионы и мученика Фоки

5 октябряПервый, согласно Священному Писанию, побывал в чреве кита и остался невредимым (поэтому сегодня нельзя было ни ловить, ни есть рыбу!) Так, однажды Бог велел ему отправиться в город под названием Ниневия для того, чтобы проповедовать. Однако вместо этого Иона решил поехать в Иоппию и сел на другой корабль.

Во время путешествия началась буря, и моряки решили бросить жребий, чтобы понять, по чьей вине к ним пришла неудача. Жребий пал на Иону, после чего он сознался, что нарушил Божий указ. Тогда он попросил бросить его в воду – и буря утихнет, что моряки и сделали. В море Иону поглотил большой кит, в чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.

Что касается мученика Фоки, то он считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Согласно преданию, он родился в Синопе и вел добродетельную жизнь. Стал епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, благодаря чему, удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений, организованных императором Траяном, который вынуждал Фоку отречься от своих убеждений.

Приметы дня 5 октября

  •  Если на Фоку березовый лист не опал, то снег поздно ляжет.
  •  Черемуха и клен оголились – окончательное наступление зимы.
  •  Рябчик прилетает в ельник – начинается листопад.
  •  Осина роняет листья –конец осени.
  •  Октябрь по непостоянству погоды похож на март.
Именины сегодня отмечают: Николай, Мартин, Александр, Федор, Кузьма, Петр, Вениамин, Андрей, Макар.

А ещё 5 октября празднуют…

  • Всемирный день учителя (World Teachers Day)
  • День работников уголовного розыска МВД РФ
  • Всемирный день ходьбы (World Walking Day)
  • 5 октября – Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
  • День напутствий улетающим птицам
  • День астрономии (Astronomy Day)
  • Праздник памяти пророка Ионы
  • 5 октября – День Республики Адыгея
  • Всемирный день стомированных пациентов (World Ostomy Day)
  • День вина — Молдова
  • 5 октября – Всенародный праздник вина — Армения
  • День яблочной запеканки (National Apple Betty Day) — США
  • Праздник «Сделай что-нибудь приятное» (National Do Something Nice Day) — США
  • День «Будь прикольным» (National Get Funky Day) — США
  • 5 октября – День Конституции — Вануату
  • Праздник инженера — Боливия
  • Международный фестиваль фейерверков в Сеуле (Seoul International Firework Festival) — Южная Корея
  • День «Поцелуй борца» (National Kiss a Wrestler Day) — США
  • День правоохранительных органов — Иран
  • 5 октября – Праздник государственного языка — Таджикистан
  • День вооружённых сил — Индонезия
  • День хорватских железных дорог — Хорватия
  • Праздник уголовного розыска — Кыргызстан
  • 5 октября – День республики (Republic Day) — Португалия
  • Именины у Макара, Петра, Фёдора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария, Бартоломея
  • Фока Ветроградарь (Иона и Фока, Листопадная)

О праздниках больше — здесь.

5 октября – день Фоки, день Иона. Злой ветер

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