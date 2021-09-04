5 сентября – день Луппы-Брусничника. Народные обычаи и приметы. А что увидите во сне, то…

5 сентября — главное занятие, сбор клюквы и брусники. Заготавливали ягоды и впрок: засушивали, замачивали, варили варенье. А люди, сведущие в народной медицине, деревенские знахари и знахарки собирали в этот день корни и листья брусники. И по сей день эти части растения известны как противовоспалительное, вяжущее и дезинфицирующее средство.

Также убирали лен, говорив, что он цветет 2 недели, спеет еще 4 недели, а на седьмую неделю уже вполне подходит для уборки. Лен обычно раскладывали на земле и оставляли на некоторое время для того, чтобы из него вышла вся влага, он стал гладким и мягким.

Церковь отмечает память мученика Луппа

И хотя его имя и житие в наши дни знают лишь самые ревностные христиане, сотни лет назад он был весьма почитаемым святым. Согласно апокрифической литературе, он прислуживал самому Дмитрию Солунскому и унаследовал его перстень. После смерти господина он ходил по городам и весям, исцелял людей, проповедовал слово Божье и мученически погиб от рук гонителей веры.

Святого мученика Луппа в народе представляли крепким рыжим мужиком, который в этот день бродил по земле и хлопал по спине крестьян. И первые (лупенские) заморозки проходили не без его участия.

Лупп был рабом великомученика Димитрия Солунского, казненного за христианское вероисповедание. Известно, что святой Димитрий перед казнью поручил ему раздать бедным все свое имущество. После казни Димитрия Лупп взял ризу своего господина, орошенную его кровью, а также его перстень и с помощью этих реликвий сотворил впоследствии много чудес. Луппу и самому было суждено стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

Народные обряды и приметы 5 сентября

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К 5 сентября в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне свободные от более серьезных работ брали туеса и корзины и шли по ягоды. Бруснику использовали по-разному: пекли пироги, готовили варенье и пастилу, варили компоты. Большой популярностью пользовалась моченая брусника.

Брусника широко использовалась в народной медицине. Ягоды применяли как антицинготное средство. Пареные ягоды в собственном соку и смешанные с толокном и медом употребляли при туберкулезе. Сок брусники применяли при воспалительных процессах и поносах. Кроме того, сок пили все женщины в беременность, на него никогда не возникало аллергии, он очень хорошо укреплял иммунитет. Листья брусники использовали в виде отваров и чая при почечнокаменной болезни, болезни печени, подагре, ревматизме, болезнях кишечника, как мочегонное и вяжущее средство и дезинфицирующее при циститах.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес.

Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит.

Смотрели в Лупов день и на журавлей:

если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались первые заморозки. Осенние заморозки бывали лупенскими, покровскими, екатерининскими и михайловскими. В народе говорили: «Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся», «На луппа овсы морозом лупит», «Луппов мороз морозит нос».

Сны, приснившиеся 5 сентября означают следующее:

увидеть мыло – к увольнению с работы;

горчицу есть – к дурному известию;

газеты читать – к свежим сплетням;

кремом смазывать лицо — к старости;

сервиз покупать – к достатку;

с мужем миловаться – к новым заботам;

усы подрезать — к конфузу;

найти сумку или кошелек – к безденежью;

бегать по воде — к выговору, замечанию;

увидеть своего ребенка седым – к его потере;

петь частушки — к интригам на службе;

драться с соседками — к размолвке с друзьями;

соловей – к радости; куча грязи – к опасности;

сухофрукты — к простуде;

окрошка — к запарке на работе;

стены, обитые гобеленом, – к подарку;

увидеть у себя на груди медаль — к неприятной славе;

покупать золотой браслет – к долгой болезни;

стоять в очереди — к долгой жизни;

градусник держать — к напряженным отношениям;

растапливать баню — к простуде;

азбуку читать — будет повод для гордости за ваших детей.

Приметы на 5 сентября



Гром прогремел – осень будет теплой, а зима, наоборот, суровой.

Утром подмораживает – скоро наступит настоящая зима.

Нет заморозков – к теплому сентябрю.

Листья падают «лицом» к земле – к теплой и мягкой зиме. «Лицом» к небу – к холодной зиме.

Журавли высоко на юг летят – к ранней зиме.

Стаи журавлей пролетают низко над землей – к поздней и теплой зиме.

Журавли не кричат в полете и быстро летят – к непогоде.

Брусника созрела – надо убирать овес на поле.

Если в этот день в лесу встретить незнакомого старика, который потерял лукошко, не заговаривайте с ним. Вполне возможно, что это сам леший охотится таким образом на незадачливых путников.

Мыло в этот день во сне увидеть – работу потерять.

Если приснилась горчица – жди дурных вестей.

Если женщине приснился ее муж – это к заботам и хлопотам.

Деньги во сне найти – к бедности.

Именины сегодня отмечают: Федор, Павел, Иван, Николай.

А ещё 5 сентября празднуют…

День опозданий (Be Late for Something Day)

Оранжевый день

День ухотрепальщиков

Всемирный день бороды (World Beard Day)

Международный день благотворительности (International Day of Charity)

Сегодня День города — Москва

День памяти святого мученика Луппа Солунского

День сырной пиццы (National Cheese Pizza Day) — США

Сегодня День учителя — Индия

День инженера — Египет

День инженера — Танзания

Сегодня День канонизации матери Терезы — Албания

День поднятия флага в честь военнослужащих (Flag-flying day for Denmark`s deployed personnel) — Дания

День уборки федеральных земель Карла Гарнера (Carl Garner Federal Lands Cleanup Day) — США

Именины у Луппа, Ефрема, Иринея, Ивана, Фёдора, Павла, Николая

Луп Брусничник

По материалам: https://www.astromeridian.ru

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