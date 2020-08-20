5 советов по выбору прогулочной коляски

Когда малыш подрастает и уже уверенно садится в люльке, приходит время пересаживать его в прогулочную коляску. Удобная и маневренная, она позволяет малышу насладиться окружающими пейзажами, а родителям — наблюдать за ребенком во время прогулки. Спинка в подобных моделях обычно регулируется, поэтому малыш может поспать, нагулявшись вдоволь, не вставая с места. В этой статье разберем, какой должна быть коляска для прогулок, и на что обратить внимание при покупке.

Тип конструкции

Можно выделить два основных варианта: коляска-трость и коляска-книжка.

Трость отличается минимальным весом, компактностью и простотой конструкции. По сути это каркас из металла или пластика, обтянутый тканью. В сложенном виде коляска напоминает зонт или трость, что объясняет название. Это облегченный вариант для прогулок по сухим и ровным дорогам. Трость удобно брать с собой в путешествия, возить в ней ребенка по магазину и так далее. Книжка собирается в ширину. Отличается богатой комплектацией: удобное сиденье с мягкой обивкой, защитный козырек, складывающийся механизм сидушки, чехол для ног, противомоскитная сетка и не только. Это полноценный детский транспорт с хорошей амортизацией и высокими колесами, который способен преодолеть даже снег, слякоть, лужи, и подходит для круглогодичной эксплуатации.

Материал колес

Среди популярных вариантов:

вспененная резина с хорошими амортизирующими свойствами;

литые варианты, отличающиеся долговечностью и износостойкостью;

колеса из полиуретана с высокой проходимостью.

Если колеса могут поворачиваться, это станет дополнительным преимуществом.

Материал обивки

Хорошая коляска изготавливается с использованием износостойких материалов, которые не боятся неблагоприятных погодных условий, а также не рвутся и не деформируются в процессе эксплуатации. Убедитесь, что плотная ткань надежно защитит малыша от снега и порывов ледяного ветра. Также важно изучить сиденье: оно должно быть в меру мягким, с поддерживающим эффектом спинки и бортиками из приятного на ощупь материала. Плюсом станет возможность снимать части обивки для стирки в машине или химчистки.

Комплектация и особенности конструкции

Производители часто включают в комплектацию детского транспорта корзину для игрушек, сумку для мам, накидку-дождевик и другие, полезные мелочи. Их наличие станет однозначным плюсом. Еще один момент — ремни безопасности. Они должны быть в идеале пятиточечными, легко застегиваться и не давить малышу. Плюсом станет перекидная ручка, которая позволяет поворачивать сиденье с малышом лицом или спиной к маме. Еще одна полезность — ручной тормоз, необходимый в опасных ситуациях.

Дизайн

Наконец, нельзя не принять во внимание внешний вид коляски. Она должна нравиться родителям и малышу. Разумеется, темные оттенки более неприхотливы в уходе: покупать белую коляску в слякотную зиму крайне неразумно. В остальном следует отталкиваться только от собственных пожеланий.