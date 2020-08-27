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56 заразившихся за день. Новый крымский «коронавирусный антирекорд»
Фото: "Медики России"

56 заразившихся за день. Новый крымский «коронавирусный антирекорд»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:51 27.08.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 56 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев  коронавирусной инфекции. 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения, — рассказал Аксёнов.

Всего на текущий период в Республике зарегистрировано 2 187 случаев  новой коронавирусной инфекции. 88 из них завозные из-за границы, 121 – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1 650 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 328 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано  3108 человек.

Выздоровевших за весь период – 1557 человек. На лечении остаются 575 человек. Умерших – 28 (один человек скончался накануне).

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением находятся 1 111 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах — 888, изолировано в обсерваторы – 211 человек.

56 заразившихся за день. Новый крымский «коронавирусный антирекорд»

56 заразившихся за день. Новый крымский «коронавирусный антирекорд»

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