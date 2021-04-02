6 апреля в Крыму — центральное мероприятие Международной акции «Сад Памяти»

Международная акция «Сад Памяти» инициирована общественным движением «Волонтеры победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства.

Впервые она была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Уже в первый год проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к этой масштабной инициативе. «Сад памяти» поддержал и Президент России Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Главой государства акция объявлена ежегодной, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

В 2020 году международная акция «Сад памяти» стартовала в Крыму. Центральное мероприятие прошло в Севастополе. В Парке Победы города героя высадили деревьев миндаля. Количество саженцев символично – их 75, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также в этот день молодые деревья появились в Раздольнеском районе Республики Крым.

Всего в 2020 году в рамках акции «Сад Памяти» в Республике Крым было высажено более 22 тысяч деревьев во всех 27 муниципальных образованиях республики.

18 марта 2021 года акция стартовала во второй раз – в ещё большем масштабе. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны она затронула Города трудовой доблести, охватывает основные памятные даты Великой Отечественной войны, места, а также имена героев.

Завершится она в Бресте, договорённость о чём была достигнута главами Российской федерации и Республики Беларусь.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает, что 6 апреля состоится центральное мероприятие в рамках акции «Сад Памяти».

Мероприятие пройдёт на территории лесного фонда Бахчисарайского лесничества, вблизи водохранилища «Эгиз-Оба» (место массовой гибели Советских солдат). Время сбора участников – 10:00. Минприроды Крыма совместно с администрацией города Бахчисарай, а также с представителями исполнительных органов государственной власти Республики Крым в рамках реставрации мемориала «Чайка» будет заложен «Сад памяти». В рамках мероприятия будет высажено около 100 молодых деревьев, среди которых кипарис вечнозелёный, лавровишня и можжевельник казацкий, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Минприроды Крыма призывает всех неравнодушных жителей и гостей полуострова присоединиться к акции и высадить в парках, аллеях, скверах и других объектах деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.