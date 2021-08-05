6 августа – день Бориса и Глеба. Бойся молний и пожаров - колдуны, говорят, чудят...

В народе считали, что 6 августа начинаются сильные грозы. Причём непогода «баловала» ещё и молниями, которых крестьяне очень боялись, а потому старались в этот день в поле не выходить.

В некоторых губерниях считалось, что сильные грозы — это происки местных деревенских колдунов. Если верить фольклору, самые сильные чародеи якобы могли оборачиваться в огненный шар и колесить по полю, уничтожая все на своем пути. В огне урожай погибал, а крестьян ждал еще один голодный год. Поэтому люди издавна молились святым покровителям этого дня об усмирении стихии, просили о хорошей и ясной погоде.

6 августа: традиции и обычаи

К этой поре обычно поспевал хлеб. В народе говорили: «Борис и Глеб – поспел хлеб». Из уважения к святым, а также потому, что в этот день зачастую идут грозовые дожди, в поле старались не выезжать и не браться за полевые работы. Существует поверье что, 6 августа гроза копны сена жжет.

Есть и поговорка на этот счет: «На Глеба и Бориса за хлеб не берись».

Крестьяне обращались к святым братьям, прося у них помощи в уборке хлеба, а ещё занимались сбором ягод черемухи. Собранные плоды перерабатывали и хранили в сухом и прохладном месте. Ягоды можно употреблять в сыром виде, а также варить из них варенье, компоты и отвары.

Ещё в этот день было принято заготавливать берёзовые веники для бани. Выбирали берёзы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые ещё не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.

Вместе с тем, 6 августа начинали активно собирать и заготавливать ягоды. Поспевали, к примеру, черёмуха и смородина. Эти дары природы использовали в качестве лекарственных препаратов против простуды, желудочных болезней.

6 августа — день Бориса и Глеба

Церковь же нынче чествует память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид.

Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть. Согласно церковному преданию, Святополка на такой поступок подвигнул сам дьявол. Святополк очень хотел править Русью, а потому, задумал убить всех наследников. Именно Борис и Глеб известны как первые русские святые, которые были канонизированы в лике мучеников. Также они известны как заступники Руси и небесные помощники князей.

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб — младшие сыновья киевского великого князя Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира). После смерти Владимира в 1015 году на русской земле началась жестокая междоусобная борьба за земли и великокняжеский престол. Бориса и Глеба убил их старший брат — Святополк, прозванный в народе Окаянным.

Приметы 6 августа



Работать в поле – к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.

Клейкие, липкие зерна в колосьях – уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет.

Дождь с утра – к ясному дню.

Роса до полудня – к грозе.

Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде.

Мух не слышно – к дождю.

Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит.

Южный ветер подул – к ненастью.

Цыплята жмутся к курице – к затяжным дождям.

Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»).

С осины пух полетел – в лесу созрели грибы-подосиновики.

Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей.

Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением.

6 августа — именины сегодня отмечают: Афанасий, Кристина, Иларион, Анатолий, Глеб, Иван, Давид, Николай, Роман, Борис.

А ещё в этот день празднуют:

• День огненной воды

• День грибного дождя

• День железнодорожных войск РФ

• Международный день «Врачи мира за мир»

• Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)

• Католическое Преображение Господне

• День памяти пре­по­доб­но­го По­ли­кар­па, ар­хи­манд­ри­та Пе­чер­ско­го • День индийского пейл-эля (National India Pale Ale Day) — США • День шевеления пальцами ног (Wiggle Your Toes Day) — США • День свежего дыхания (National Fresh Breath Day) — США • День независимости — Ямайка • День отмены рабства — Бермуды • День независимости — Боливия • День коктейля «Рутбир флоат» (National Root Beer Float Day) — США • День «Восшествия на престол» — ОАЭ • День принятия Конституции — Иран • Именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия, Николая • Борис и Глеб Бессонники

По материалам: https://vsyamagik.ru

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