6 декабря – день Митрофана. Яйца, пироги, гадания и гулянья

6 декабря – В народе считали, что можно понять, какой погода будет летом. Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Отмечали окончательное установление санного пути по снегу.

А ещё 6 декабря устраивали так называемый канун – специальные гулянья, на которых девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за разговорами и гаданиями.

Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Люди пекли пироги, варили пиво. Порой для выпечки ингредиенты собирали всем селом. Все посиделки 6 декабря сопровождались играми и забавами.