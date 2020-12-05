6 декабря – день Митрофана. Яйца, пироги и гадания

6 декабря в народе считали, что можно понять, какой погода будет летом. Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Отмечали окончательное установление санного пути по снегу.
А ещё 6 декабря устраивали так называемый канун – специальные гулянья, на которых девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за разговорами и гаданиями. Порой для выпечки ингредиенты собирали всем селом. Все посиделки 6 декабря сопровождались играми и забавами.
Церковь же нынче отмечает день Митрофана Воронежского
Он занимал пост епископа Русской церкви в 17-18 веках. Благочестивые родители назвали его Михаилом и воспитывали как полагает праведной христианкой семье. До сорока лет он имел сына и жену, затем овдовел и постригся в Золотниковский Успенский монастырь, взяв имя Митрофан. По легенде, он, отличаясь от других монахов глубоким смирение и строгим соблюдением правил монашеской жизни, спустя определенное время достиг сана игумена Яхромского Космина монастыря. А в 1682 году ему предложили стать епископом в новообразованной Воронежской епархии, на что он согласился и благополучно справлялся до последних своих дней жизни. За все время служения Господу, Митрофан построил храм, всячески поддерживал своих прихожан, в том числе самого Петра I. После смерти его мощи сохранили в Благовещенском соборе Воронежа. Верующие со всех краев съезжались и продолжают съезжаться к ним, веруя, что они способны исцелять от разных телесных и душевных болезней.
Чествовали сегодня и Александра Невского
Известного полководца и русского князя. Согласно историческим сведениям, в XIII веке Русь подвергалась нападению со стороны Литвы, монголо-татар и католического Запада. При этом, Александр Невский в течение своей жизни не проиграл ни одной своей битвы. Он проявил себя не только как великий полководец, но и как превосходный дипломат.
6 декабря – В честь Александра Невского на Руси принято было печь специальные булки. Внутрь одной булки клали крест, а потом раскладывали выпечку по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, а третью – около образов на полку. Если булка с крестом оказывалась у порога, то человек, который ушел на службу, должен был скоро вернуться.
Приметы дня:
- Мелкий снег и северный ветер сулили слепой дождик на 6 июня.
- Редкие облачка на небе – погода будет холодной и ясной, расположенные полосками – теплой.
- Солнышко спряталось за тучу – быть бурану, выйдет столбом – к морозу.
- Круторогий и ясный месяц в декабре обещает стужу.
- Если у лиственных деревьев верхушки поднялись вверх и порозовели – морозы будут не такими суровыми.
- 6 декабря – Два розовых тускловатых кольца вокруг луны сулят трескучие морозы.
- Низкие облака – стужа не за горами.
- Облака на закате «горят» – к ясной погоде.
- Если с неба доносится шум – быть метели.
А ещё 6 декабря празднуют:
- День Вооружённых Сил — Украина
- Праздник Николая Чудотворца (Saint Nicholas Day) — Германия, Греция
- День памяти и действий против насилия над женщинами — Канада
- День гаспачо (National Gazpacho Day) — США
- Праздник независимости — Финляндия
- День прокуратуры — Казахстан
- День Конституции — Испания
- Праздник столицы Кито — Эквадор
- День защитников Дубровника — Хорватия
- День шахтёра (National Miners Day) — США
- Праздник работников Министерства связи и информационных технологий — Азербайджан
- День Евангелия (Gospel Day) — Маршалловы острова
- Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария
- Митрофанов день
- Праздник рождения Санта-Клауса
- День памяти великого князя Александра Невского
- День рождения микроволновой печи
- Праздник рыжих мыслей
- День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
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