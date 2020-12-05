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6 декабря – день Митрофана. Яйца, пироги и гадания
иллюстрация: RitaE (pixabay.com)

6 декабря – день Митрофана. Яйца, пироги и гадания

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 05.12.2020

6 декабря в народе считали, что можно понять, какой погода будет летом. Обычно в это время устраивали шумные гулянья. Отмечали окончательное установление санного пути по снегу.

А ещё 6 декабря устраивали так называемый канун – специальные гулянья, на которых девушки варили яйца, пекли пироги и проводили время за разговорами и гаданиями. Порой для выпечки ингредиенты собирали всем селом. Все посиделки 6 декабря сопровождались играми и забавами.

Церковь же нынче отмечает день Митрофана Воронежского

6 декабря – День Митрофана. Яйца, пироги, разговоры и гадания

Он занимал пост епископа Русской церкви в 17-18 веках. Благочестивые родители назвали его Михаилом и воспитывали как полагает праведной христианкой семье. До сорока лет он имел сына и жену, затем овдовел и постригся в Золотниковский Успенский монастырь, взяв имя Митрофан. По легенде, он, отличаясь от других монахов глубоким смирение и строгим соблюдением правил монашеской жизни, спустя определенное время достиг сана игумена Яхромского Космина монастыря. А в 1682 году ему предложили стать епископом в новообразованной Воронежской епархии, на что он согласился и благополучно справлялся до последних своих дней жизни. За все время служения Господу, Митрофан построил храм, всячески поддерживал своих прихожан, в том числе самого Петра I. После смерти его мощи сохранили в Благовещенском соборе Воронежа. Верующие со всех краев съезжались и продолжают съезжаться к ним, веруя, что они способны исцелять от разных телесных и душевных болезней.

Чествовали сегодня и Александра Невского

Известного полководца и русского князя. Согласно историческим сведениям, в XIII веке Русь подвергалась нападению со стороны Литвы, монголо-татар и католического Запада. При этом, Александр Невский в течение своей жизни не проиграл ни одной своей битвы. Он проявил себя не только как великий полководец, но и как превосходный дипломат.

6 декабря – В честь Александра Невского на Руси принято было печь специальные булки. Внутрь одной булки клали крест, а потом раскладывали выпечку по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, а третью – около образов на полку. Если булка с крестом оказывалась у порога, то человек, который ушел на службу, должен был скоро вернуться.

Если булка с крестом оказывалась возле образов – это было плохим знаком и сулило смерть.

Приметы дня:

  • Мелкий снег и северный ветер сулили слепой дождик на 6 июня.
  • Редкие облачка на небе – погода будет холодной и ясной, расположенные полосками – теплой.
  • Солнышко спряталось за тучу – быть бурану, выйдет столбом – к морозу.
  • Круторогий и ясный месяц в декабре обещает стужу.
  • Если у лиственных деревьев верхушки поднялись вверх и порозовели – морозы будут не такими суровыми.
  • 6 декабря – Два розовых тускловатых кольца вокруг луны сулят трескучие морозы.
  • Низкие облака – стужа не за горами.
  • Облака на закате «горят» – к ясной погоде.
  • Если с неба доносится шум – быть метели.
6 декабря – Именины сегодня отмечают: Григорий, Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей.

А ещё 6 декабря празднуют:

  • День Вооружённых Сил — Украина
  • Праздник Николая Чудотворца (Saint Nicholas Day) — Германия, Греция
  • День памяти и действий против насилия над женщинами — Канада
  • День гаспачо (National Gazpacho Day) — США
  • Праздник независимости — Финляндия
  • День прокуратуры — Казахстан
  • День Конституции — Испания
  • Праздник столицы Кито — Эквадор
  • День защитников Дубровника — Хорватия
  • День шахтёра (National Miners Day) — США
  • Праздник работников Министерства связи и информационных технологий — Азербайджан
  • День Евангелия (Gospel Day) — Маршалловы острова
  • Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария
  • Митрофанов день
  • Праздник рождения Санта-Клауса
  • День памяти великого князя Александра Невского
  • День рождения микроволновой печи
  • Праздник рыжих мыслей
  • День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

По материалам: https://pogoda-crimea.ru, https://www.astromeridian.ru

О праздниках больше — здесь.

6 декабря – день Митрофана. Яйца, пироги и гадания

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