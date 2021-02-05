6 февраля — День Аксиньи-весноуказательницы. Аксинья Полузимница

6 февраля — по погоде этого дня судят, когда наступит весна. Отсюда пошло такое название праздника как Аксинья Весноуказательница. Рачительные хозяева в этот день проверяют, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник прозвали Аксиньей Полухлебницей.
Из-за различий климата в разных областях существует свой день, который означает половину зимы. В северных регионах таковым является 6 февраля, поэтому в народе его назвали Аксиньей Полузимницей.
Ещё 6 февраля именуют Днём блаженной Ксении Петербургской.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Память Блаженной Ксении Петербургской
Память Ксении Петровой (известна как Петербургская). Жила в XVIII веке. После смерти мужа приняла подвиг юродства (отказ от мирских благ). Всю оставшуюся жизнь провела в нищете. Церковь причислила ее к лику святых в 1988 году.
Блаженная Ксения Петербургская еще при жизни и на протяжении XIX-XX веков почиталась скорой помощницей и чудотворительницей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевание со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище была испещрена благодарностями за содеянные чудеса по ее молитвенному предстательству.
На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению Петербургскую причислили к лику святых.
Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами, свой спасительный подвиг она несла в Петербурге. Мужем Ксении был певчий придворного хора Андрей Феодорович Петров. О детстве и юности блаженной ничего не известно, память народная сохранила лишь то, что связано с началом подвига юродства Ксении – внезапная смерть мужа, умершего без христианского покаяния.
Потрясенная этим страшным событием, 26-летняя вдова решила начать труднейший христианский подвиг – казаться безумною, дабы, принеся в жертву Богу самое ценное, что есть у человека – разум, умолить Создателя о помиловании внезапно скончавшегося супруга. Ксения отказалась от всех благ мира, отреклась от звания и богатства, и более того – от себя самой. Она оставила свое имя и, приняв имя супруга, прошла под его именем весь свой крестный путь, принеся на алтарь Божий дары всеспасительной любви к ближнему.
Когда в день похорон мужа Ксения надела на себя его одежду: камзол, кафтан, штаны и картуз и в таком костюме пошла провожать его гроб, родственники мужа и знакомые Ксении решили, что смерть Андрея Феодоровича помрачила ее сознание. Они весьма сожалели о ней. Ксения же, как потерявшая рассудок, утешала их говоря: «Андрей Феодорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, которая давно умерла». Так началось ее скитание по улицам Петербурга.
Дом, оставшийся ей после смерти супруга, она решила подарить Параскеве Антоновой, снимавшей у нее комнату, имущество свое раздать бедным, деньги же снести в церковь за упокой души «рабы Божией Ксении».
Узнав о таком решении, родственники мужа подали прошение начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Однако после соответствующего обследования было вынесено заключение, что она совершенно здорова и вправе распоряжаться своим имуществом.
После этого блаженная Ксения раздала все, что имела, и в одном только мужнином костюме вышла на улицу на свое подвижническое странствие. Целыми днями бродила она по Петербургу, зимой и летом, в зной и стужу, подвергаясь всяческим нападкам и насмешкам. Ее странный костюм и невразумительные речи, ее кротость и незлобивость давали повод злым людям, особенно шалунам мальчишкам, глумиться над ней. Но блаженная Ксения, непрестанно молясь, безропотно несла свой спасительный подвиг.
Мало-помалу наиболее чуткие христиане стали замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую ей предлагали, брала она не у каждого, но у людей добрых и сердечных. Всегда беря только копейку, она тут же отдавала ее таким же нищим, как и она сама.
Блаженная Ксения
Позднее, когда блаженная стала почитаться за прозорливицу, стоило ей появиться на улицах и рынках города, как всякий знавший ее предлагал ей свои услуги. Все наперебой упрашивали «Андрея Феодоровича» взять что-нибудь или отведать от предлагаемого товара, ибо подмечено было, если Ксения берет что-то у хозяина, торговля его бывает очень удачной.
Матери, завидя Ксению, спешили к ней со своими детьми с просьбой благословить или только погладить ребенка по голове, убежденные, что одно прикосновение блаженной исцелит его.
Блаженная Ксения подвизалась в подвиге юродства около 45 лет, можно утверждать, что она отошла ко Господу в самом начале девятнадцатого века.
Погребена была святая угодница Божия на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время помогала строить церковь во имя иконы Смоленской Божией Матери.
Со дня кончины блаженной прошло около двух веков, однако творимые по молитвам угодницы чудеса не иссякают, и народная память о ней не исчезает.
День Аксиньи-весноуказательницы — это ещё один «привет» от грядущих весенних деньков. В народе говорили, что продолжается «перелом весны». Естественно, примечали, какой будет погода:
- Солнечный день – хорошая весна;
- Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей;
- Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью;
- Вьюга и метель – жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны;
- Редкие и высокие облака 6 февраля предвещают скорое тепло;
- На полузимницу вёдро — весна красна;
- Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).
Традиции и обряды 6 февраля
Главные традиции 6 февраля — проверка запасов зерна, изучение цен на хлеб.
По погоде этого дня судили, когда наступит весна. Поэтому Аксиньин день стали ещё называть Аксинья Весноуказательница, так как «Какова Аксинья — такова и весна», то есть если на Аксинью хорошая погода, то и весна будет красная. Рачительные хозяева в этот день проверяли, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник также прозвали Аксиньей Полухлебницей.
Из-за различий климата в разных областях существует свой день, который означает половину зимы. В северных регионах таковым является 6 февраля, поэтому в народе этот день называли также Аксиньей Полузимницей. К этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее»; «Ползапаса в закроме: половина старого хлеба съедена, половина срока осталось до нового урожая»; «Озимое зерно пролежало половину до восхода».
Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевело — значит, ожидался хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.
Существовали и другие способы гадания
В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб также оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.
6 февраля считался трудным днем. Поэтому старые люди советовали в этот день не шить, не прясть, не вязать, не перестилать кровать, не стричь волосы и ногти. В этот день нельзя было: ставить брагу и квас, иначе осенью постигнет неурожай; завязывать какие бы то ни было узлы, чтобы не накликать похорон; перестилать постель, чтобы не заболеть; стричь ногти на ногах, иначе не избежать судорог; рассказывать кому-либо свой сон.
Именины 6 февраля празднуют: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.
А ещё 6 февраля празднуют
- Праздник мыслей
- День памяти святой Ксении Петербургской
- Международный день бармена (International Bartender`s Day)
- День ступенек и лестниц
- День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)
- Международный день саамов
- International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation
- 6 февраля — День Боба Марли (Bob Marley Day) — Ямайка
- День Новой Зеландии (День Вайтанги)
- День палочек для еды (National Chopsticks Day) — США
- 6 февраля — День женского спорта (National Girls & Women in Sports Day) — США
- День Рональда Рейгана — США
- Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая
- Аксиньин день
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