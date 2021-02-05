6 февраля — День Аксиньи-весноуказательницы. Аксинья Полузимница

6 февраля — по погоде этого дня судят, когда наступит весна. Отсюда пошло такое название праздника как Аксинья Весноуказательница. Рачительные хозяева в этот день проверяют, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник прозвали Аксиньей Полухлебницей.

Из-за различий климата в разных областях существует свой день, который означает половину зимы. В северных регионах таковым является 6 февраля, поэтому в народе его назвали Аксиньей Полузимницей.

Ещё 6 февраля именуют Днём блаженной Ксении Петербургской.

Память Блаженной Ксении Петербургской

Память Ксении Петровой (известна как Петербургская). Жила в XVIII веке. После смерти мужа приняла подвиг юродства (отказ от мирских благ). Всю оставшуюся жизнь провела в нищете. Церковь причислила ее к лику святых в 1988 году.

Блаженная Ксения Петербургская еще при жизни и на протяжении XIX-XX веков почиталась скорой помощницей и чудотворительницей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевание со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище была испещрена благодарностями за содеянные чудеса по ее молитвенному предстательству.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению Петербургскую причислили к лику святых.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами, свой спасительный подвиг она несла в Петербурге. Мужем Ксении был певчий придворного хора Андрей Феодорович Петров. О детстве и юности блаженной ничего не известно, память народная сохранила лишь то, что связано с началом подвига юродства Ксении – внезапная смерть мужа, умершего без христианского покаяния.

Потрясенная этим страшным событием, 26-летняя вдова решила начать труднейший христианский подвиг – казаться безумною, дабы, принеся в жертву Богу самое ценное, что есть у человека – разум, умолить Создателя о помиловании внезапно скончавшегося супруга. Ксения отказалась от всех благ мира, отреклась от звания и богатства, и более того – от себя самой. Она оставила свое имя и, приняв имя супруга, прошла под его именем весь свой крестный путь, принеся на алтарь Божий дары всеспасительной любви к ближнему.

Когда в день похорон мужа Ксения надела на себя его одежду: камзол, кафтан, штаны и картуз и в таком костюме пошла провожать его гроб, родственники мужа и знакомые Ксении решили, что смерть Андрея Феодоровича помрачила ее сознание. Они весьма сожалели о ней. Ксения же, как потерявшая рассудок, утешала их говоря: «Андрей Феодорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, которая давно умерла». Так началось ее скитание по улицам Петербурга.

Дом, оставшийся ей после смерти супруга, она решила подарить Параскеве Антоновой, снимавшей у нее комнату, имущество свое раздать бедным, деньги же снести в церковь за упокой души «рабы Божией Ксении».

Узнав о таком решении, родственники мужа подали прошение начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Однако после соответствующего обследования было вынесено заключение, что она совершенно здорова и вправе распоряжаться своим имуществом.

После этого блаженная Ксения раздала все, что имела, и в одном только мужнином костюме вышла на улицу на свое подвижническое странствие. Целыми днями бродила она по Петербургу, зимой и летом, в зной и стужу, подвергаясь всяческим нападкам и насмешкам. Ее странный костюм и невразумительные речи, ее кротость и незлобивость давали повод злым людям, особенно шалунам мальчишкам, глумиться над ней. Но блаженная Ксения, непрестанно молясь, безропотно несла свой спасительный подвиг.

Мало-помалу наиболее чуткие христиане стали замечать, что Ксения не просто глупая побирушка, а есть в ней что-то особенное. Милостыню, которую ей предлагали, брала она не у каждого, но у людей добрых и сердечных. Всегда беря только копейку, она тут же отдавала ее таким же нищим, как и она сама.

Блаженная Ксения

Позднее, когда блаженная стала почитаться за прозорливицу, стоило ей появиться на улицах и рынках города, как всякий знавший ее предлагал ей свои услуги. Все наперебой упрашивали «Андрея Феодоровича» взять что-нибудь или отведать от предлагаемого товара, ибо подмечено было, если Ксения берет что-то у хозяина, торговля его бывает очень удачной.

Матери, завидя Ксению, спешили к ней со своими детьми с просьбой благословить или только погладить ребенка по голове, убежденные, что одно прикосновение блаженной исцелит его.

Блаженная Ксения подвизалась в подвиге юродства около 45 лет, можно утверждать, что она отошла ко Господу в самом начале девятнадцатого века.

Погребена была святая угодница Божия на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время помогала строить церковь во имя иконы Смоленской Божией Матери.

Со дня кончины блаженной прошло около двух веков, однако творимые по молитвам угодницы чудеса не иссякают, и народная память о ней не исчезает.

День Аксиньи-весноуказательницы — это ещё один «привет» от грядущих весенних деньков. В народе говорили, что продолжается «перелом весны». Естественно, примечали, какой будет погода:

Солнечный день – хорошая весна;

Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей;

Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью;

Вьюга и метель – жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны;

Редкие и высокие облака 6 февраля предвещают скорое тепло;

На полузимницу вёдро — весна красна;

Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).

Традиции и обряды 6 февраля

Главные традиции 6 февраля — проверка запасов зерна, изучение цен на хлеб.

По погоде этого дня судили, когда наступит весна. Поэтому Аксиньин день стали ещё называть Аксинья Весноуказательница, так как «Какова Аксинья — такова и весна», то есть если на Аксинью хорошая погода, то и весна будет красная. Рачительные хозяева в этот день проверяли, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник также прозвали Аксиньей Полухлебницей.

Из-за различий климата в разных областях существует свой день, который означает половину зимы. В северных регионах таковым является 6 февраля, поэтому в народе этот день называли также Аксиньей Полузимницей. К этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее»; «Ползапаса в закроме: половина старого хлеба съедена, половина срока осталось до нового урожая»; «Озимое зерно пролежало половину до восхода».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевело — значит, ожидался хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания

В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб также оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.

6 февраля считался трудным днем. Поэтому старые люди советовали в этот день не шить, не прясть, не вязать, не перестилать кровать, не стричь волосы и ногти. В этот день нельзя было: ставить брагу и квас, иначе осенью постигнет неурожай; завязывать какие бы то ни было узлы, чтобы не накликать похорон; перестилать постель, чтобы не заболеть; стричь ногти на ногах, иначе не избежать судорог; рассказывать кому-либо свой сон.

Именины 6 февраля празднуют: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.

А ещё 6 февраля празднуют

Праздник мыслей

День памяти святой Ксении Петербургской

Международный день бармена (International Bartender`s Day)

День ступенек и лестниц

День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)

Международный день саамов

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation

6 февраля — День Боба Марли (Bob Marley Day) — Ямайка

День Новой Зеландии (День Вайтанги)

День палочек для еды (National Chopsticks Day) — США

6 февраля — День женского спорта (National Girls & Women in Sports Day) — США

День Рональда Рейгана — США

Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая

Аксиньин день

По материалам: https://boooh.ru

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