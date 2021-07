6 июля – день Аграфены-купальницы. Канун Ивана Купала

считается, что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад. В вечер этого дня девушки надевали свои самые лучшие наряды и ходить в них из дома в дом со словами: «Умойте», что означало, что девушке нужно подарить какое-нибудь украшение – ленту, серьги и т.д. Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической – ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм.

Древний славянский праздник Купала отмечался в период летнего солнцеворота. Наши предки верили, что в самую короткую ночь в году природные стихии обладали особой силой. В эту чудесную ночь славяне поклонялись Купале — богу плодородия, покровителю любви, брака и продолжения рода. Парни и девушки разжигали костры, пели специальные ритуальные песни, водили вокруг огня хороводы.

После крещения Руси в 988 году церковь старалась изжить аз народной культуры языческие традиции. Именно поэтому праздник Купалы стал постепенно ассоциироваться с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя, который приходился на это же время. С течением столетий образ Иоанна Предтечи, который крестил первых христиан в реке Иордан, смешался в народной культуре с Купалой. Так древний бог славян получил имя Ивана (Иоанна) — одного из главных христианских святых.

Именины 6 июля отмечают: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Пётр, Фёдор.

• День жареной курицы (National Fried Chicken Day) — США

• День столицы — Казахстан

• День учителя — Перу

• День независимости — Малави

• День посадки деревьев — Чили

• Праздник Лета и Поэзии (День Эйно Лейно) — Финляндия

• День матери — Южный Судан

• День обеда с вашим веб-мастером (Take Your Webmaster To Lunch Day) — США

• День памяти Яна Гуса (Jan Hus Day) — Чехия

• Фестиваль Сан-Фермин — Испания

• Праздник совета арики — Острова Кука

• День независимости — Коморские острова

• День государственности — Литва

• День Конституции — Каймановы острова

• Аграфена Купальница

• Всемирный день поцелуя (World Kiss Day)

• День рождения доллара

• День рождения Далай-ламы

• Празднование собора святых, в земле Владимирской просиявших

• День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ