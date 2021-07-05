6 июля – день Аграфены-купальницы. Канун Ивана Купала

6 июля — особый день, ведь это канун праздника Ивана Купала.

Предки наши славяне верили, что травы и растения, собранные нынче, обладают особой силой — средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Церковь чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены)

Она еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, а посвятила свою жизнь служению Господу. В то время были распространены гонения в отношении христиан, а потому, вскоре Аграфена была арестована и подвержена мучениям, не желая отказываться от христианства в пользу идолопоклонства.

За свою веру девушка получила награду – ангел освободил ее от уз темнице. Однако сама Аграфена все-таки вскоре умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, и отмечали, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса.

У гроба святой Агриппины впоследствии совершались многочисленные чудеса. Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования.

Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.

Что касается ночи на Ивана Купала… считается, что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад. В вечер этого дня девушки надевали свои самые лучшие наряды и ходить в них из дома в дом со словами: «Умойте», что означало, что девушке нужно подарить какое-нибудь украшение – ленту, серьги и т.д. Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической – ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм. Древний славянский праздник Купала отмечался в период летнего солнцеворота. Наши предки верили, что в самую короткую ночь в году природные стихии обладали особой силой. В эту чудесную ночь славяне поклонялись Купале — богу плодородия, покровителю любви, брака и продолжения рода. Парни и девушки разжигали костры, пели специальные ритуальные песни, водили вокруг огня хороводы. После крещения Руси в 988 году церковь старалась изжить аз народной культуры языческие традиции. Именно поэтому праздник Купалы стал постепенно ассоциироваться с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя, который приходился на это же время. С течением столетий образ Иоанна Предтечи, который крестил первых христиан в реке Иордан, смешался в народной культуре с Купалой. Так древний бог славян получил имя Ивана (Иоанна) — одного из главных христианских святых. Погодных примет на 6 июля нет, а вот бытовые есть… «На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос», идет колошение ячменя.

«Сей репу на Аграфену — хороша будет».

Начало Полного лета. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы.

Начало купания в реках, так как вода в это время уже достаточно прогрелась.

Моются и парятся в банях, где пол застлан травами.

Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями.

На Аграфену гречиха мала, овсу порост. Именины 6 июля отмечают: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Пётр, Фёдор. А ещё 6 июля празднуют… • День жареной курицы (National Fried Chicken Day) — США • День столицы — Казахстан • День учителя — Перу • День независимости — Малави • День посадки деревьев — Чили • Праздник Лета и Поэзии (День Эйно Лейно) — Финляндия • День матери — Южный Судан • День обеда с вашим веб-мастером (Take Your Webmaster To Lunch Day) — США • День памяти Яна Гуса (Jan Hus Day) — Чехия • Фестиваль Сан-Фермин — Испания • Праздник совета арики — Острова Кука • День независимости — Коморские острова • День государственности — Литва • День Конституции — Каймановы острова • Именины у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра, Александра • Аграфена Купальница • Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) • День рождения доллара • День рождения Далай-ламы

• Празднование собора святых, в земле Владимирской просиявших

• День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ

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