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травы и растения, собранные нынче, обладают особой силой
фото: TMDaub (pixabay.com)

6 июля – день Аграфены-купальницы. Канун Ивана Купала

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 05.07.2021

6 июля — особый день, ведь это канун праздника Ивана Купала.

Предки наши славяне верили, что травы и растения, собранные нынче, обладают особой силой — средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Церковь чтит  память святой мученицы Агриппины (Аграфены)

6 июляОна еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, а посвятила свою жизнь служению Господу. В то время были распространены гонения в отношении христиан, а потому, вскоре Аграфена была арестована и подвержена мучениям, не желая отказываться от христианства в пользу идолопоклонства.

За свою веру девушка получила награду – ангел освободил ее от уз темнице. Однако сама Аграфена все-таки вскоре умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, и отмечали, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса.

У гроба святой Агриппины впоследствии совершались многочисленные чудеса. Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования.

Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.

Что касается ночи на Ивана Купала…

считается, что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад. В вечер этого дня девушки надевали свои самые лучшие наряды и ходить в них из дома в дом со словами: «Умойте», что означало, что девушке нужно подарить какое-нибудь украшение – ленту, серьги и т.д. Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической – ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм.

Древний славянский праздник Купала отмечался в период летнего солнцеворота. Наши предки верили, что в самую короткую ночь в году природные стихии обладали особой силой. В эту чудесную ночь славяне поклонялись Купале — богу плодородия, покровителю любви, брака и продолжения рода. Парни и девушки разжигали костры, пели специальные ритуальные песни, водили вокруг огня хороводы.

После крещения Руси в 988 году церковь старалась изжить аз народной культуры языческие традиции. Именно поэтому праздник Купалы стал постепенно ассоциироваться с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя, который приходился на это же время. С течением столетий образ Иоанна Предтечи, который крестил первых христиан в реке Иордан, смешался в народной культуре с Купалой. Так древний бог славян получил имя Ивана (Иоанна) — одного из главных христианских святых.

Погодных примет на 6 июля нет, а вот бытовые есть…

  • «На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос», идет колошение ячменя.
  • «Сей репу на Аграфену — хороша будет».
  • Начало Полного лета. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы.
  • Начало купания в реках, так как вода в это время уже достаточно прогрелась.
  • Моются и парятся в банях, где пол застлан травами.
  • Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями.
  • На Аграфену гречиха мала, овсу порост.

Именины 6 июля отмечают: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Пётр, Фёдор.

А ещё 6 июля празднуют…

• День жареной курицы (National Fried Chicken Day) — США
• День столицы — Казахстан
• День учителя — Перу
• День независимости — Малави
• День посадки деревьев — Чили
• Праздник Лета и Поэзии (День Эйно Лейно) — Финляндия
• День матери — Южный Судан
• День обеда с вашим веб-мастером (Take Your Webmaster To Lunch Day) — США
• День памяти Яна Гуса (Jan Hus Day) — Чехия
• Фестиваль Сан-Фермин — Испания
• Праздник совета арики — Острова Кука
• День независимости — Коморские острова
• День государственности — Литва
• День Конституции — Каймановы острова
• Именины у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра, Александра
• Аграфена Купальница
• Всемирный день поцелуя (World Kiss Day)
• День рождения доллара
• День рождения Далай-ламы
• Празднование собора святых, в земле Владимирской просиявших
• День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ
О праздниках больше — здесь.

6 июля – день Аграфены-купальницы. Канун Ивана Купала

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