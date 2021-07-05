6 июля – день Аграфены-купальницы. Канун Ивана Купала

6 июля — особый день, ведь это канун праздника Ивана Купала.
Предки наши славяне верили, что травы и растения, собранные нынче, обладают особой силой — средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память святой мученицы Агриппины (Аграфены)
Она еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, а посвятила свою жизнь служению Господу. В то время были распространены гонения в отношении христиан, а потому, вскоре Аграфена была арестована и подвержена мучениям, не желая отказываться от христианства в пользу идолопоклонства.
За свою веру девушка получила награду – ангел освободил ее от уз темнице. Однако сама Аграфена все-таки вскоре умерла в тюрьме от полученных ран. Похоронили ее три христианки, и отмечали, что у гроба Аграфены стали совершаться чудеса.
У гроба святой Агриппины впоследствии совершались многочисленные чудеса. Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования.
Что касается ночи на Ивана Купала…
считается, что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад. В вечер этого дня девушки надевали свои самые лучшие наряды и ходить в них из дома в дом со словами: «Умойте», что означало, что девушке нужно подарить какое-нибудь украшение – ленту, серьги и т.д. Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической – ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм.
Древний славянский праздник Купала отмечался в период летнего солнцеворота. Наши предки верили, что в самую короткую ночь в году природные стихии обладали особой силой. В эту чудесную ночь славяне поклонялись Купале — богу плодородия, покровителю любви, брака и продолжения рода. Парни и девушки разжигали костры, пели специальные ритуальные песни, водили вокруг огня хороводы.
После крещения Руси в 988 году церковь старалась изжить аз народной культуры языческие традиции. Именно поэтому праздник Купалы стал постепенно ассоциироваться с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя, который приходился на это же время. С течением столетий образ Иоанна Предтечи, который крестил первых христиан в реке Иордан, смешался в народной культуре с Купалой. Так древний бог славян получил имя Ивана (Иоанна) — одного из главных христианских святых.
Погодных примет на 6 июля нет, а вот бытовые есть…
- «На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос», идет колошение ячменя.
- «Сей репу на Аграфену — хороша будет».
- Начало Полного лета. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы.
- Начало купания в реках, так как вода в это время уже достаточно прогрелась.
- Моются и парятся в банях, где пол застлан травами.
- Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями.
- На Аграфену гречиха мала, овсу порост.
Именины 6 июля отмечают: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Пётр, Фёдор.
А ещё 6 июля празднуют…
• Празднование собора святых, в земле Владимирской просиявших
• День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..