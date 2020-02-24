6 лет без Украины. Сколько крымчан «купилось» на безвиз

Официальные данные: 150 466 крымчан оформили и получили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины биометрические паспорта для выезда за границу. Об этом сообщает «DW». Интересно, что официальный Киев именует таких крымчан не гражданами России, а «гражданами Украины, проживающими в Крыму и Севастополе». Отмечается, что «пик» интереса к безвизу уже пройден. Так, с марта 2019 по февраль 2020 года украинскими загранпаспортами обзавелись 16 тысяч крымчан и севастопольцев.

Напомним, Для получения такого документа жители полуострова должны были выехать на материковую Украину и в числе прочих документов предоставить украинский паспорт. При условии российского гражданства и российского паспорта в другом кармане… как-то, мягко говоря, непоследовательно выглядит. То есть «от сих до сих», ибо так выгодно, это граждане России, а вот «от этих до тех», там где выгодно эдак и на мове, это граждане Украины. Выгодно, удобно, патриотично.

Еще один нюанс: СБУ проверяет каждого крымчанина, пытающегося получить загранпаспорт Украины. А у людей память короткая. Вот и получается, что многие «герои» 2014 года: активисты Русской весны, бывшие украинские чиновники, военнослужащие ВС Украины, общественники, все те, кого Киев числит «предателями» попадают в «капканы» безвиза.