Официальные данные: 150 466 крымчан оформили и получили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины биометрические паспорта для выезда за границу. Об этом
Напомним, Для получения такого документа жители полуострова должны были выехать на материковую Украину и в числе прочих документов предоставить украинский паспорт. При условии российского гражданства и российского паспорта в другом кармане… как-то, мягко говоря, непоследовательно выглядит. То есть «от сих до сих», ибо так выгодно, это граждане России, а вот «от этих до тех», там где выгодно эдак и на мове, это граждане Украины. Выгодно, удобно, патриотично.
Еще один нюанс: СБУ проверяет каждого крымчанина, пытающегося получить загранпаспорт Украины. А у людей память короткая. Вот и получается, что многие «герои» 2014 года: активисты Русской весны, бывшие украинские чиновники, военнослужащие ВС Украины, общественники, все те, кого Киев числит «предателями» попадают в «капканы» безвиза.