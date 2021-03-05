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6 марта - Тимофей Весновей. Гадаем на весну и смотрим вещие сны
иллюстрация: KELLEPICS (pixabay.com)

6 марта — Тимофей Весновей. Гадаем на весну и смотрим вещие сны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:54 05.03.2021

6 марта говорили: «Теплом долгожданным веет – стариковские кости греет», «Начался Тимофей, теплом пахнуло от дверей». В старину именно в этот день впервые старики выходили во двор для того чтобы встретиться и обменяться последними новостями, потому что зимой из-за холодов этого сделать не получалось. Садились на завалинку и грелись в лучах солнца. Именно по Дню Тимофея судили о том, какой будет дальнейшая весна. Если в этот день было тепло, значит, и все три месяца будут теплыми. Говорили: «Тимофей Весновей – вестник теплых дней».

Считалось, что именно 6 марта начинается сокодвижение в березах. Старики также советовали молодежи проводить больше времени на свежем воздухе, потому что это позволит укрепить здоровье и уберечься от болезней. Собирались шумными компаниями, рассказывали истории, шутки и прибаутки. Молодежь также проводила время в работах по дому.

Также считали — какой Тимофей Весновей, такой и будет весна:

  • Дует восточный ветер – весна скоро наступит. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холода.
  • Метели и снегопады 6 марта обманчивы — через несколько дней всё равно наступит долгожданное потепление.
  • Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло.
  • Если же края крутые – ожидай холодных дней.
  • Ручьи рано потекли – примета к тому, что сев тоже будет ранним.
  • Весна быстро наступила – ожидай раннюю осень.
  • Ласточки прилетели – вот-вот наступят теплые дни.
  • Во дворе высокие сугробы – погода будет теплой.

Учтите! В ночь на 6 марта снятся только вещие сны!

Именины сегодня отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

А ещё 6 марта во многих странах мира отмечают дивный и очень нежный праздник — День подснежника. Этот цветок считается символом надежды. А, например, в Европе и в Англии, существует старинное поверье о том, что подснежники, посаженные вокруг дома, берегут его жителей от злых духов.

Церковь чтит память Преподобного Тимофея Олимпийского

6 мартаЦерковь чествует святого Тимофея, который с юных лет основался в монастыре «Символы» в Малой Азии при горе Олимп. Имел дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет был отшельником. Умер в 795 году в глубокой старости.

Преподобный Тимофей пустынник, родом итальянец, с юных лет подвизался в монастыре, называемом «Символы» в Малой Азии, при горе Олимп. Архимандритом обители был преподобный Феоктист. Святой Тимофей был его учеником и соучеником преподобного Платона, исповедника Студийского (+ 814; память 5 апреля). Дойдя до высших ступеней духовного совершенства, он получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет преподобный провел в отшельничестве, скитаясь по пустыням, горам и лесам, день и ночь вознося молитвы к Господу Богу. Скончался он в глубокой старости в 795 году.

А ещё 6 марта празднуют…

  • День отказа от курения — Ирландия
  • День чизкейка с белым шоколадом (White Chocolate Cheesecake Day) — США
  • 6 марта — День платья (National Dress Day) — США
  • День основания — Остров Норфолк
  • День замороженных пищевых продуктов (National Frozen Food Day) — США
  • 6 марта — День Магеллана — Гуам
  • День независимости — Гана
  • День печати — Монголия
  • 6 марта — Именины у Феодора, Тимофея, Георгия
  • Тимофей Весновей• День подснежников
  • Всемирный день зубного врача (International Dentist Day)
  • Масленица — Скоромная середа
  • 6 марта — День возвращения Синей птицы
  • Пепельная среда
  • Всероссийский день гурмана
  • 6 марта — Праздник Козельщанской иконы Божией Матери
  • День всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)
  • Европейский день праведников мира

О праздниках больше — здесь.

6 марта - Тимофей Весновей. Гадаем на весну и смотрим вещие сны

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