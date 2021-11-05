6 ноября – день иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». На будущее погадаем?

6 ноября — день, который богат на памятные даты, связанных с церковью. Это и память мученика Арефы, и святого Афанасия, Царьградского патриарха. В старину в этот день незамужние девушки и парни устраивали посиделки, на которых домашнюю работу (пряжу, шитье, вышивку) совмещали с веселым времяпровождением: пели, плясали, высматривали себе невест и женихов. Часто во время таких посиделок гадали на будущее и совершали нехитрые магические ритуалы. Если белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.
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В эти сутки верующие усиленно молятся иконе «Всех скорбящих радость»
С давних пор она известна своей чудодейственной силой. На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающая благие поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви. Нужно сказать, что к тому времени образ иконы был очень ветхим, и его даже попытались немного укрепить ветками кипариса.
Чудо, совершенное иконой, заключалось в том, что она подарила исцеление родной сестре Патриарха Московского Иова. Согласно преданию, Евфимия, молясь Богородице, услышала голос, который велел ей отправиться в храм Преображение и посетить икону. После этого женщина вылечилась. После этого, говорят легенды, образ являл множество других, не менее необычных исцелений, а тысячи страждущих нашли свое утешение. Ей следует молиться в минуты отчаяния, когда, казалось бы, весь мир отступил от тебя. Даже в самый трудный час, уверяют многие, она обязательно поможет! В настоящее время подлинник иконы находится в Москве, но списки ее тоже имеют огромную силу.
Приметы дня 6 ноября
- Услышать в этот день пение сверчка за печкой – к покойнику.
- Нечаянно разбить тарелку – тоже к чьей-то смерти в течение года.
- Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.
- Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.
- Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно страшной. Так что, будьте осторожны!
- Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.
- День хорош для колдовских обрядов, касающихся любовной магии: приворотов, отворотов, различных присушек. Считается, что в этот день такие ритуалы особенно сильны.
- Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.
- Тот, кто в этот день родился, будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.
- Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.
- Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно покажется.
В этот день девушки собирались прясть. Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужей. Явится умерший супруг огненным змеем, над трубой печи рассыплется снопом искр, потом обратится воробушком, а выпрыгнув из печи, превратится в любимого, о котором тоскует женщина.
Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр, Ираклий.
А ещё 6 ноября празднуют…
- Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
- Международный день памяти животных, погибших от рук человека
- Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)
- 6 ноября – Праздник поиска центра города
- День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)
- День Конституции Республики Татарстан
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов
- День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы
- 6 ноября – День освобождения Киева — Украина
- Праздник саксофона (National Saxophone Day) — США
- День начос (National Nachos Day) — США
- День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas) — Америка
- Праздник Конституции — Доминикана
- 6 ноября – День работника культуры — Узбекистан
- День шведской культуры — Финляндия
- Праздник Конституции — Таджикистан
- 6 ноября – День Зелёного марша — Марокко
- Праздник банковского работника — Аргентина
- День блаженного Нуно (Feast of Blessed Nuno) — Португалия
- 6 ноября – День памяти короля Густава II Адольфа — Швеция
- Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана, Виктории
- День Арефы (Русский светец)
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