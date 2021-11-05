6 ноября – день иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». На будущее погадаем?

6 ноября — день, который богат на памятные даты, связанных с церковью. Это и память мученика Арефы, и святого Афанасия, Царьградского патриарха. В старину в этот день незамужние девушки и парни устраивали посиделки, на которых домашнюю работу (пряжу, шитье, вышивку) совмещали с веселым времяпровождением: пели, плясали, высматривали себе невест и женихов. Часто во время таких посиделок гадали на будущее и совершали нехитрые магические ритуалы. Если белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

В этот день отмечали начало ледостава (образование неподвижного льда на поверхности водоёмов). Дни становились всё короче и холоднее.

В эти сутки верующие усиленно молятся иконе «Всех скорбящих радость»

С давних пор она известна своей чудодейственной силой. На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающая благие поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви. Нужно сказать, что к тому времени образ иконы был очень ветхим, и его даже попытались немного укрепить ветками кипариса. Чудо, совершенное иконой, заключалось в том, что она подарила исцеление родной сестре Патриарха Московского Иова. Согласно преданию, Евфимия, молясь Богородице, услышала голос, который велел ей отправиться в храм Преображение и посетить икону. После этого женщина вылечилась. После этого, говорят легенды, образ являл множество других, не менее необычных исцелений, а тысячи страждущих нашли свое утешение. Ей следует молиться в минуты отчаяния, когда, казалось бы, весь мир отступил от тебя. Даже в самый трудный час, уверяют многие, она обязательно поможет! В настоящее время подлинник иконы находится в Москве, но списки ее тоже имеют огромную силу. Приметы дня 6 ноября Услышать в этот день пение сверчка за печкой – к покойнику.

Нечаянно разбить тарелку – тоже к чьей-то смерти в течение года.

Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.

Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.

Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно страшной. Так что, будьте осторожны!

Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

День хорош для колдовских обрядов, касающихся любовной магии: приворотов, отворотов, различных присушек. Считается, что в этот день такие ритуалы особенно сильны.

Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.

Тот, кто в этот день родился, будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.

Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.

Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно покажется. В этот день девушки собирались прясть. Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужей. Явится умерший супруг огненным змеем, над трубой печи рассыплется снопом искр, потом обратится воробушком, а выпрыгнув из печи, превратится в любимого, о котором тоскует женщина. Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр, Ираклий. А ещё 6 ноября празднуют… Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)

6 ноября – Праздник поиска центра города

День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)

День Конституции Республики Татарстан

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов

День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы

6 ноября – День освобождения Киева — Украина

Праздник саксофона (National Saxophone Day) — США

День начос (National Nachos Day) — США

День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas) — Америка

Праздник Конституции — Доминикана

6 ноября – День работника культуры — Узбекистан

День шведской культуры — Финляндия

Праздник Конституции — Таджикистан

6 ноября – День Зелёного марша — Марокко

Праздник банковского работника — Аргентина

День блаженного Нуно (Feast of Blessed Nuno) — Португалия

6 ноября – День памяти короля Густава II Адольфа — Швеция

Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана, Виктории

День Арефы (Русский светец) О праздниках больше — здесь .