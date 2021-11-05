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6 ноября – день иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». На будущее погадаем?
фото: Mikhail Nilov (pexels.com)

6 ноября – день иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». На будущее погадаем?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 05.11.2021

6 ноября — день, который богат на памятные даты, связанных с церковью. Это и память мученика Арефы, и святого Афанасия, Царьградского патриарха. В старину в этот день незамужние девушки и парни устраивали посиделки, на которых домашнюю работу (пряжу, шитье, вышивку) совмещали с веселым времяпровождением: пели, плясали, высматривали себе невест и женихов. Часто во время таких посиделок гадали на будущее и совершали нехитрые магические ритуалы. Если белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

В этот день отмечали начало ледостава (образование неподвижного льда на поверхности водоёмов). Дни становились всё короче и холоднее.

В эти сутки верующие усиленно молятся иконе «Всех скорбящих радость»

6 ноября – День иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». Белая собака - к счастью

С давних пор она известна своей чудодейственной силой. На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающая благие поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви. Нужно сказать, что к тому времени образ иконы был очень ветхим, и его даже попытались немного укрепить ветками кипариса.

Чудо, совершенное иконой, заключалось в том, что она подарила исцеление родной сестре Патриарха Московского Иова. Согласно преданию, Евфимия, молясь Богородице, услышала голос, который велел ей отправиться в храм Преображение и посетить икону. После этого женщина вылечилась. После этого, говорят легенды, образ являл множество других, не менее необычных исцелений, а тысячи страждущих нашли свое утешение. Ей следует молиться в минуты отчаяния, когда, казалось бы, весь мир отступил от тебя. Даже в самый трудный час, уверяют многие, она обязательно поможет! В настоящее время подлинник иконы находится в Москве, но списки ее тоже имеют огромную силу.

Приметы дня 6 ноября

  • Услышать в этот день пение сверчка за печкой – к покойнику.
  • Нечаянно разбить тарелку – тоже к чьей-то смерти в течение года.
  • Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.
  • Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.
  • Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно страшной. Так что, будьте осторожны!
  • Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.
  • День хорош для колдовских обрядов, касающихся любовной магии: приворотов, отворотов, различных присушек. Считается, что в этот день такие ритуалы особенно сильны.
  • Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.
  • Тот, кто в этот день родился, будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.
  • Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.
  • Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно покажется.

В этот день девушки собирались прясть. Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужей. Явится умерший супруг огненным змеем, над трубой печи рассыплется снопом искр, потом обратится воробушком, а выпрыгнув из печи, превратится в любимого, о котором тоскует женщина.

Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр, Ираклий.

А ещё 6 ноября празднуют…

  • Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
  • Международный день памяти животных, погибших от рук человека
  • Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)
  • 6 ноября – Праздник поиска центра города
  • День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day)
  • День Конституции Республики Татарстан
  • Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов
  • День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы
  • 6 ноября – День освобождения Киева — Украина
  • Праздник саксофона (National Saxophone Day) — США
  • День начос (National Nachos Day) — США
  • День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas) — Америка
  • Праздник Конституции — Доминикана
  • 6 ноября – День работника культуры — Узбекистан
  • День шведской культуры — Финляндия
  • Праздник Конституции — Таджикистан
  • 6 ноября – День Зелёного марша — Марокко
  • Праздник банковского работника — Аргентина
  • День блаженного Нуно (Feast of Blessed Nuno) — Португалия
  • 6 ноября – День памяти короля Густава II Адольфа — Швеция
  • Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана, Виктории
  • День Арефы (Русский светец)

О праздниках больше — здесь.

6 ноября – день иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». На будущее погадаем?

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