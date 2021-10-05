Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

crimeapress_news

реклама в крыму
6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу
фото: Skylar Kang (pexels.com)

6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 05.10.2021

6 октября именовали День мученицы девы Ираиды, Зачатие Иоанна Предтечи, Славление печников, Ираида спорная, Предтеча. Обычно эти сутки выдавались достаточно холодными. Главными делами были заботы по дому: его утепляли, протапливали, заготавливали дрова на зиму.

Также 6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот.

Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными. К тому же говорили, что свои беды пересчитывать нельзя: сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.

Было у этого дня и своё блюдо — наливушки. Картошку смешивали с яйцом и молоком, выливали на ржаную лепешку, чуть сворачивали по краям и запекали.

Церковь 6 октября чтит святую мученицу Ираиды

Уже в 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в родительском доме, занимаясь вместе с некоторыми сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императорами Диоклитианом (284-305) и Максимианом (284-305) в город Варкион прибыл правитель Дакиан для уничтожения христиан.

Услышав об этом, девушка ночью тайно ушла из дома и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу народа, девушка смело обличила судью за то, что он принуждает людей отрекаться от Истинного Бога и приносить жертву бесам. Дакиан велел беспощадно бить святую палками, но она твердо переносила истязания и сказала судье, что Господь избавил ее от ощущения боли.

Мученицу повесили на дереве и железными крючками содрали ей кожу, а потом стали палить ее раны свечами. Во время мучений Дакиан спросил святую: «Где же твой Бог, Которого ты призываешь?» Она ответила, что Господь рядом с нею, но Дакиан, по своей нечистоте, не может Его видеть.

Во время молитвы святой: «Се бо, Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей», – пламя свечей обратилось на мучителей, которые упали на землю. Мученица Евлалия стала молиться, чтобы Господь взял ее к Себе, и с этой молитвой скончалась. Люди увидели белую голубку, вылетевшую из ее уст к небу. Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников.

Когда святую Евлалию снимали с дерева, один из христиан, по имени Феликс, сказал с радостными слезами: «Госпожа Евлалия, ты прежде нас венца мученического сподобилась!»

Святая Евлалия, скончавшаяся три дня назад, повернула к говорившему лицо и улыбнулась. Мученик Феликс вскоре сам принял кончину за Христа.

Также молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, не только предсказавшим явление Христа, но и крестившим его в водах Иордана.

Приметы дня 6 октября

  • Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много
  • Если крики диких гусей,улетающих на юг, доносятся с высоты, значит, скоро наступит холодная и долгая зима
  • 6 октября мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму
  • Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами
  • Бурьян высокий – примета, что снега зимой будет много

Именины сегодня отмечают: Петр, Иннокентий, Андрей, Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина.

А ещё 6 октября празднуют…

  • День учителя в СССР
  • День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)
  • Праздник висения на люстре
  • 6 октября – Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери
  • День спортсменов силовых видов спорта (День силы)
  • День российского страховщика
  • Всемирный день охраны мест обитаний (World Hospice and Palliative Care Day)
  • Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)
  • 6 октября – Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)
  • День бабушек и дедушек (Grandparents Day) — Великобритания
  • Фестиваль селёдки (Baltic Herring Festival) — Финляндия
  • День бабушек и дедушек (South Africa Grandparents Day) — ЮАР
  • 6 октября – День отца — Люксембург
  • Фестиваль винограда (Marino Grape Festival) — Италия
  • День оранжевого вина (National Orange Wine Day) — США
  • Праздник «Приди и возьми это» (Come and Take It Day) — США
  • 6 октября – День барсука (National Badger Day) — США
  • День детей — Ирландия
  • Праздник безумного шляпника (National Mad Hatter Day) — США
  • День аудитора и бухгалтера — Казахстан
  • 6 октября – Праздник урожая (Erntedankfest) — Германия
  • День учителя — Шри-Ланка
  • День лапши (National Noodle Day) — США
  • Праздник тренера (National Coaches Day) — США
  • День поминовения — Туркменистан
  • День признательности большим размерам (National Plus Size Appreciation Day) — США
  • 6 октября – Праздник жертв государственного терроризма — Куба
  • День ветеринара — Иран
  • День вооружённых сил (Armed Forces Day) — Египет
  • Праздник архивиста — Беларусь
  • День Октябрьской войны — Сирия
  • 6 октября – День памяти жертв Арада — Венгрия
  • Праздник жертв Дукельского перевала — Словакия
  • Немецко-американский день (German-American Day) — США
  • Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Петра, Поликсении, Артура, Брунона
  • Ираида Спорная

О праздниках больше — здесь.

6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.