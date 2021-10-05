6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

6 октября именовали День мученицы девы Ираиды, Зачатие Иоанна Предтечи, Славление печников, Ираида спорная, Предтеча. Обычно эти сутки выдавались достаточно холодными. Главными делами были заботы по дому: его утепляли, протапливали, заготавливали дрова на зиму.

Также 6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот.

Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными. К тому же говорили, что свои беды пересчитывать нельзя: сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.

Было у этого дня и своё блюдо — наливушки. Картошку смешивали с яйцом и молоком, выливали на ржаную лепешку, чуть сворачивали по краям и запекали.

Церковь 6 октября чтит святую мученицу Ираиды

Уже в 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в родительском доме, занимаясь вместе с некоторыми сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императорами Диоклитианом (284-305) и Максимианом (284-305) в город Варкион прибыл правитель Дакиан для уничтожения христиан.

Услышав об этом, девушка ночью тайно ушла из дома и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу народа, девушка смело обличила судью за то, что он принуждает людей отрекаться от Истинного Бога и приносить жертву бесам. Дакиан велел беспощадно бить святую палками, но она твердо переносила истязания и сказала судье, что Господь избавил ее от ощущения боли.

Мученицу повесили на дереве и железными крючками содрали ей кожу, а потом стали палить ее раны свечами. Во время мучений Дакиан спросил святую: «Где же твой Бог, Которого ты призываешь?» Она ответила, что Господь рядом с нею, но Дакиан, по своей нечистоте, не может Его видеть.

Во время молитвы святой: «Се бо, Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей», – пламя свечей обратилось на мучителей, которые упали на землю. Мученица Евлалия стала молиться, чтобы Господь взял ее к Себе, и с этой молитвой скончалась. Люди увидели белую голубку, вылетевшую из ее уст к небу. Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников.

Когда святую Евлалию снимали с дерева, один из христиан, по имени Феликс, сказал с радостными слезами: «Госпожа Евлалия, ты прежде нас венца мученического сподобилась!»

Святая Евлалия, скончавшаяся три дня назад, повернула к говорившему лицо и улыбнулась. Мученик Феликс вскоре сам принял кончину за Христа.

Также молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, не только предсказавшим явление Христа, но и крестившим его в водах Иордана.

Приметы дня 6 октября

Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много

Если крики диких гусей,улетающих на юг, доносятся с высоты, значит, скоро наступит холодная и долгая зима

6 октября мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму

Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами

Бурьян высокий – примета, что снега зимой будет много

Именины сегодня отмечают: Петр, Иннокентий, Андрей, Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина.

А ещё 6 октября празднуют…

День учителя в СССР

День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)

Праздник висения на люстре

6 октября – Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери

День спортсменов силовых видов спорта (День силы)

День российского страховщика

Всемирный день охраны мест обитаний (World Hospice and Palliative Care Day)

Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

6 октября – Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)

День бабушек и дедушек (Grandparents Day) — Великобритания

Фестиваль селёдки (Baltic Herring Festival) — Финляндия

День бабушек и дедушек (South Africa Grandparents Day) — ЮАР

6 октября – День отца — Люксембург

Фестиваль винограда (Marino Grape Festival) — Италия

День оранжевого вина (National Orange Wine Day) — США

Праздник «Приди и возьми это» (Come and Take It Day) — США

6 октября – День барсука (National Badger Day) — США

День детей — Ирландия

Праздник безумного шляпника (National Mad Hatter Day) — США

День аудитора и бухгалтера — Казахстан

6 октября – Праздник урожая (Erntedankfest) — Германия

День учителя — Шри-Ланка

День лапши (National Noodle Day) — США

Праздник тренера (National Coaches Day) — США

День поминовения — Туркменистан

День признательности большим размерам (National Plus Size Appreciation Day) — США

6 октября – Праздник жертв государственного терроризма — Куба

День ветеринара — Иран

День вооружённых сил (Armed Forces Day) — Египет

Праздник архивиста — Беларусь

День Октябрьской войны — Сирия

6 октября – День памяти жертв Арада — Венгрия

Праздник жертв Дукельского перевала — Словакия

Немецко-американский день (German-American Day) — США

Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Петра, Поликсении, Артура, Брунона

Ираида Спорная

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