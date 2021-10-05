6 октября – Ираидин день, день Иоанна. Гадайте на судьбу

6 октября именовали День мученицы девы Ираиды, Зачатие Иоанна Предтечи, Славление печников, Ираида спорная, Предтеча. Обычно эти сутки выдавались достаточно холодными. Главными делами были заботы по дому: его утепляли, протапливали, заготавливали дрова на зиму.
Также 6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот.
Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными. К тому же говорили, что свои беды пересчитывать нельзя: сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.
Было у этого дня и своё блюдо — наливушки. Картошку смешивали с яйцом и молоком, выливали на ржаную лепешку, чуть сворачивали по краям и запекали.
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Церковь 6 октября чтит святую мученицу Ираиды
Уже в 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в родительском доме, занимаясь вместе с некоторыми сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императорами Диоклитианом (284-305) и Максимианом (284-305) в город Варкион прибыл правитель Дакиан для уничтожения христиан.
Услышав об этом, девушка ночью тайно ушла из дома и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу народа, девушка смело обличила судью за то, что он принуждает людей отрекаться от Истинного Бога и приносить жертву бесам. Дакиан велел беспощадно бить святую палками, но она твердо переносила истязания и сказала судье, что Господь избавил ее от ощущения боли.
Мученицу повесили на дереве и железными крючками содрали ей кожу, а потом стали палить ее раны свечами. Во время мучений Дакиан спросил святую: «Где же твой Бог, Которого ты призываешь?» Она ответила, что Господь рядом с нею, но Дакиан, по своей нечистоте, не может Его видеть.
Во время молитвы святой: «Се бо, Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей», – пламя свечей обратилось на мучителей, которые упали на землю. Мученица Евлалия стала молиться, чтобы Господь взял ее к Себе, и с этой молитвой скончалась. Люди увидели белую голубку, вылетевшую из ее уст к небу. Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников.
Когда святую Евлалию снимали с дерева, один из христиан, по имени Феликс, сказал с радостными слезами: «Госпожа Евлалия, ты прежде нас венца мученического сподобилась!»
Святая Евлалия, скончавшаяся три дня назад, повернула к говорившему лицо и улыбнулась. Мученик Феликс вскоре сам принял кончину за Христа.
Также молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, не только предсказавшим явление Христа, но и крестившим его в водах Иордана.
Приметы дня 6 октября
- Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много
- Если крики диких гусей,улетающих на юг, доносятся с высоты, значит, скоро наступит холодная и долгая зима
- 6 октября мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму
- Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами
- Бурьян высокий – примета, что снега зимой будет много
Именины сегодня отмечают: Петр, Иннокентий, Андрей, Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина.
А ещё 6 октября празднуют…
- День учителя в СССР
- День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)
- Праздник висения на люстре
- 6 октября – Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери
- День спортсменов силовых видов спорта (День силы)
- День российского страховщика
- Всемирный день охраны мест обитаний (World Hospice and Palliative Care Day)
- Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)
- 6 октября – Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)
- День бабушек и дедушек (Grandparents Day) — Великобритания
- Фестиваль селёдки (Baltic Herring Festival) — Финляндия
- День бабушек и дедушек (South Africa Grandparents Day) — ЮАР
- 6 октября – День отца — Люксембург
- Фестиваль винограда (Marino Grape Festival) — Италия
- День оранжевого вина (National Orange Wine Day) — США
- Праздник «Приди и возьми это» (Come and Take It Day) — США
- 6 октября – День барсука (National Badger Day) — США
- День детей — Ирландия
- Праздник безумного шляпника (National Mad Hatter Day) — США
- День аудитора и бухгалтера — Казахстан
- 6 октября – Праздник урожая (Erntedankfest) — Германия
- День учителя — Шри-Ланка
- День лапши (National Noodle Day) — США
- Праздник тренера (National Coaches Day) — США
- День поминовения — Туркменистан
- День признательности большим размерам (National Plus Size Appreciation Day) — США
- 6 октября – Праздник жертв государственного терроризма — Куба
- День ветеринара — Иран
- День вооружённых сил (Armed Forces Day) — Египет
- Праздник архивиста — Беларусь
- День Октябрьской войны — Сирия
- 6 октября – День памяти жертв Арада — Венгрия
- Праздник жертв Дукельского перевала — Словакия
- Немецко-американский день (German-American Day) — США
- Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Петра, Поликсении, Артура, Брунона
- Ираида Спорная
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